За сутки на Северном Кавказе умерли 34 человека с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 123.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Краснодарском крае умерли 19 заразившихся, в Ставропольском крае – семеро, в Дагестане – трое, в Кабардино-Балкарии – двое, в Калмыкии, Ингушетии и Чечне подтверждено по одному летальному случаю.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 6 415 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Ставропольском крае – 237 человек .

Ставропольский край + 237 (39 186 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 198 (30 967)

Дагестан + 160 (26 156)

Кабардино-Балкария + 97 (17 495)

Калмыкия + 85 (16 330)

Северная Осетия + 82 (13 425)

Карачаево-Черкесия + 79 (16 536)

Чечня + 65 (101 75)

Адыгея + 67 (12 278)

Ингушетия + 53 (13 300)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 195 848 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 17 января, выявлено 3 568 209 человек с коронавирусом.