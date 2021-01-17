МЧС: Транскам закрывается с 21:00 воскресенья из-за угрозы схода лавин

Движение по Транскавказской автомагистрали закрывается в воскресенье вечером для всех видов транспорта из-за сильного снегопада в горах и высокой вероятности схода лавин, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.

«В связи с неблагоприятным прогнозом, угрозой схода снежных лавин с 21:00 17 января будет запрещено движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях до особого распоряжения», - сообщили в МЧС.

Там отметили, что в воскресенье на северном портале уже сошла одна лавина, которую дорожники расчистили, но снегопад в горах продолжается.

Спасатели югоосетинского МЧС сегодня помогли двум большегрузам добраться до тоннеля. «Мы сообщили в ГАИ, чтобы большегрузы без цепей на зимних шинах не пропускали. Из-за ухудшения погодных условий, они не справляются на подъемах», - сказали информагентству «Рес» в дежурной части МЧС.

Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.