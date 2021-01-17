Глава Евросовета и Amnesty призвали освободить Навального

Правозащитники и зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в воскресенье из Германии в Россию и сразу же по прилёте в Москву был задержан.

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальный, который лечился в Германии после отравления, нарушил правила испытательного срока, и ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу на реальный - 3,5 года лишения свободы.

Где сейчас Навальный - неизвестно. Во ФСИН утверждают, что он останется под стражей до суда по мере пресечения, по закону такой суд должен пройти в течение 48 часов. Суд же о замене условного срока на реальный назначен на 29 января.

Навальный знал, что может быть задержан, но не отказался от планов возвращения в Россию. В коротком выступлении перед журналистами в аэропорту в Москве он сказал, что не боится.

Правозащитные организации считают преследование Навального политически мотивированным. Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание - это попытка российских властей заставить его замолчать. Освободить Навального призвала и Human Rights Watch, назвав его преследование политически мотивированным.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального «неприемлемым» и призвал освободить его. С таким же призывом выступил и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.

Задержание Навального осудили главы МИД стран Балтии. В их совместном заявлении говорится, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская также выступила в поддержку российского оппозиционера.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером в воскресенье заявил, что он не в курсе случившегося с Навальным. «Прошу прощения. Его в Германии задержали?» - ответил он на вопрос журналистов.