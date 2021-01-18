Лавров: у России даже близко нет мыслей о включении Карабаха в свой состав

Химкинский городской суд решает вопрос об аресте российского оппозиционного политика Алексея Навального, который накануне вернулся из Германии в Россию. Заседание проходит в отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки, пишет «​Настоящее время».

«Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции – я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Я много видел насмешек над правосудием, но просто, видимо, вот этот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно, то что происходит здесь – это просто в наивысшей степени беззаконие», – заявил политик во время заседания суда.

После задержания в аэропорту Шереметьево его доставили во второй отдел полиции управления МВД России по городскому округу Химки. Судья приехал в здание отдела полиции для рассмотрения меры пресечения Навальному (выездные суды в России – редкое явление). До этого к политику не пускали адвокатов, о суде их уведомили незадолго до заседания.

Возле здания суда собрались журналисты и люди, которые пришли поддержать Навального. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что никого, включая журналистов, внутрь не пускают. «Классная открытость и гласность», – сказала она.

Навальный 17 января вернулся из Германии в Россию, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Полицейские задержали его вскоре после того, как он направился на погранконтроль аэропорта Шереметьево. В день возвращения Навального в Россию полиция в задержала 69 человек, включая самого политика, пишет «ОВД-Инфо».

Позже Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что Навального задержали, а дальнейшую меру пресечения определит суд. «17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», –​ говорится в сообщении, поступившем вечером 17 января в «Интерфакс».

В России Навальный объявлен в розыск, поскольку, по версии ФСИН, он нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. ФСИН требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Заседание суда, на котором будет рассматриваться это требование, назначено на 29 января.