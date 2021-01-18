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Ремонтные работы в тоннеле Ингури ГЭС начнутся 20 января
Ремонтные работы в тоннеле самой мощной гидроэлектростанции Грузии – Ингури ГЭС начнутся 20 января в полночь, сообщает компания «Engurhesi». Все пять агрегатов ГЭС будут отключены до 1 мая из-за запланированного ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля.
Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что приостановка Ингури ГЭС не нанесет ущерба энергосистеме Грузии, так как в этот период сезонная выработка на ней минимальна – около 500 млн. киловатт-часов. Ранее директор ГЭС Гия Хубуа отмечал в беседе с журналистами, что отсрочка ремонтных работ может привести к незапланированной остановке работы гидростанции из-за утечки воды.
Он сообщил, что ежегодные потери электроэнергии на Ингури ГЭС составляют 200-250 млн. киловатт-часов. После ремонта потери сократятся примерно на 100 млн. киловатт-часов, т.е. на 30-40%.
- Ингури ГЭС, самая крупная на Кавказе, является основным источником электроэнергии Грузии. Зимой практически вся выработанная этой ГЭС электроэнергия подается самопровозглашенной республике Абхазия, передает агентство «Новости-Грузия».
- В феврале 2020 года стало известно, что на ремонт Ингури ГЭС Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Грузии кредит в размере 28 миллионов евро. Кредит выдается на 15 лет, откуда 3,5 года – льготный срок. Таким образом, общая сумма кредита, который ЕБРР даст на ремонт, превышает 100 миллионов долларов.
- Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.
Другие новости дня
В Грузии сотрудники торговых центров будут периодически проходит тестирование на COVID-19
Сотрудники торговых центров Грузии будут периодически проходить тестирование на коронавирус, с этой целью Минздрав страны создал специальную онлайн-платформу для их регистрации. Руководитель департамента инспекции труда Минздрава Бека Перадзе заявил сегодня, 18 января, после завершения заседания координационного совета, что тестирование станет дополнительным превентивным механизмом вдобавок ко всем разработанным до сегодняшнего дня протоколам.
Перадзе отметил, что на онлайн-платформе смогут зарегистрироваться сотрудники торговых центров в больших городах. Он также пообещал, что процедура будет «простой, без бюрократических процедур». Конкретный механизм будет разработан на этой неделе.
При этом в январе тестирование будет профинансировано государством. Впоследствии правительство ожидает, что тестирование будет оплачивать бизнес-сектор. Перадзе подчеркнул, что все эти мероприятия направлены на то, чтобы правительство убедилось в
- В правительстве уже заявили, что планируют с 1 февраля разрешить работу вещевых рынков и торговых центров в крупных городах Грузии, однако окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране на этот момент.
- Рынки и торговые центры прекратили свою работу с 28 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. За это время они открылись только на неделю, в период новогодних праздников, с 24 декабря по 2 января.
Столтенберг: Не России решать, быть или нет Грузии и Украине в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.
«У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО», – сказал Столтенберг в понедельник, выступая по видеосвязи перед участниками конференции Парижской научной школы по вопросам иностранных дел.
В качестве примера генсек привел свою собственную страну, – пишет «Интерфакс-Украина».
«На то время Советскому Союзу не нравилось, что мы хотим стать членом НАТО. Сталин четко заявил, что он хочет, чтобы Норвегия стояла в стороне от НАТО, но, к счастью, лидеры НАТО в Париже, Лондоне, Вашингтоне и везде сказали «нет». Норвегия, соседка России, имеет суверенное право решать свой собственный путь, они хотят быть членами, они соответствуют стандартам НАТО, и мы их приветствуем», – рассказал он.
Столтенберг подчеркнул, что для него лично ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее, это «почти провокация».
«Это как бы вновь принять сферы влияния, это принять, что большие страны имеют своего рода влияние над соседями. Я не хочу жить в таком мире, потому что я родом из маленькой страны, которая соседствует с большой страной. Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена», – отметил он.
«Мы не хотим такого мира. Мы хотим такой мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это - фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться», – объяснил Столтенберг свое видение.
В этой связи генсек заявил, что, если Грузия хочет быть членом НАТО, «не России это остановить».
«Будет или нет Грузия членом - это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства. То, что они (РФ) сделали, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии - неприемлемо. То же самое касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушает фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир», – сказал генсек НАТО.
При этом он отметил, что роль Североатлантического альянса заключается в поддержке этих стран, помогая им в развитии возможностей, в проведении реформ, предоставляя обучение, присутствуя «в разных формах», как в Грузии, так и на Украине.
«Конечно, мы должны найти политическое решение разным конфликтам - Молдова, Нагорный Карабах. Конфликты разные, но главный месседж заключается в том, что мы должны уважать суверенитет и искать политическое решение, и НАТО поддерживает различные усилия по их поиску», – добавил Столтенберг.
Российского оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток
Химкинский городской суд на 30 суток арестовал российского оппозиционного политика Алексея Навального, пишет «Настоящее время».
Заседание проходило в отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки. До этого к политику не пускали адвокатов, о суде по мере пресечения их уведомили незадолго до самого процесса. Навальный назвал происходящее беззаконием «наивысшей степени».
Представитель МВД на заседании суда заявила о «многократных» нарушениях Навальным условий испытательного срока и предупреждениях ему и адвокату. «После того как 17 января 2021 года его местонахождение было установлено, осужденного задержали на срок до 48 часов», – сказал судья. Она попросила арестовать Навального на 30 суток, передает Life Shot.
Возле здания суда собрались журналисты и пришедшие поддержать политика граждане. Их около двухсот, пишет «Медиазона». Внутри были только съемочные группы Lifenews и передачи «Вести. Дежурная часть». В Химкинском суде «МБХ Медиа» сообщили, что выездное заседание суда проходит в отделе полиции, "чтобы присутствовали журналисты». Ярмыш отметила, что никого, включая журналистов, внутрь не пустили. «Классная открытость и гласность», – сказала она.
В МВД проведение выездного суда в отделе полиции позже объяснили тем, что у Навального отсутствовали «актуальные результаты теста на коронавирус». Доступ в помещение, где проходит суд, ограничили в целях «обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности».
Навальный требовал допустить всех журналистов на заседание. К зданию суда подъехали автозак и несколько тонированных автобусов.
Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным Навального. «Задержание под незаконным и безосновательным предлогом оппозиционного политика, ни от кого не скрывавшегося и публично объявившего о своем возвращении после покушения, – политически мотивированный произвол и расправа», – отметили в организации.
Навальный 17 января вернулся из Германии в Россию, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Полицейские задержали его вскоре после того, как он направился на погранконтроль аэропорта Шереметьево. В день возвращения Навального в Россию полиция в задержала 69 человек, включая самого политика, пишет «ОВД-Инфо».
В России Навальный объявлен в розыск, поскольку, по версии ФСИН, он нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. ФСИН требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Заседание суда, на котором будет рассматриваться это требование, назначено на 29 января.
МИД России высылает двух нидерландских дипломатов из Москвы
Двое сотрудников посольства Нидерландов в Москве должны покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении российского МИДа. Это зеркальный ответ на высылку в декабре прошлого года двух сотрудников российской дипмиссии в Нидерландах. Дипломатов объявили персона нон грата, так как они якобы занимались деятельностью, несовместимой со статусом.
По данным нидерландских властей, россияне занимались шпионажем в секторе высоких технологий. Один из дипломатов, предположительно, работал на Службу внешней разведки, собирал информацию, которая связана с наукой и технологиями в гражданской и военной сфере.
В посольстве России в Гааге заявили сказали, что Нидерланды не предоставили Москве никаких доказательств противоправных действий со стороны россиян.
85-летняя пациентка скончалась от коронавируса в Южной Осетии
В «красные зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы два человека с коронавирусом, выписаны на амбулаторное долечивание также два пациента. Об этом «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По словам врача, по данным на утро 18 января в «красных зонах» медцентра проходят лечение 69 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе на сегодняшний день находятся 27 человека, в здании детской больницы – 42. Из них шестеро больных находятся в палате интенсивной терапии», – сказала врач.
Джиоева сообщила, что за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом.
«Пациентка 85 лет поступила в красную зону 29 декабря с жалобами на резкую слабость, одышку, повышенную утомляемость с диагнозом: коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, гипертоническая болезнь, артериальная гипертония», – отметила она.
По словам специалиста, больная получала комплексное лечение в соответствии с Протоколом лечения новой коронавирусной инфекции.
«Однако состояние прогрессивно ухудшалось, нарастали явления лёгочно-сердечной недостаточности, и шестого января пациентка была переведена в палату интенсивной терапии. Несмотря на проводимое лечение состояние больной крайне тяжёлое. 17 января наступила остановка сердечной деятельности, констатирована смерть», – заявила Джиоева.
- «Эхо Кавказа» уже писало, что в Южной Осетии вновь наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявил, что от коронавируса погибли уже более 60 человек.
Глава Минздрава Армении Арсен Торосян подал в отставку
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал заявление об отставке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Армении.
Пост министра заняла заместитель руководителя ведомства Анаит Аванесян. По информации СМИ, президент Армении Армен Саркисян уже подписал соответствующие указы.
Позже стало известно, что Арсен Торосян назначен руководителем аппарата премьер-министра Армении. Ранее этот пост занимал Эдуард Агаджанян.
- Торосян занимал пост министра здравоохранения с мая 2018 года. Он также входит в руководство партии Никола Пашиняна «Гражданский договор».
- Аванесян была назначена на должность заместителя министра здравоохранения Армении в мае 2018 года.
В Карачаево-Черкесии лавина накрыла горнолыжный курорт
На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Она могла накрыть от четырех до 12 человек.
Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Звонок о чрезвычайном происшествии поступил в 13:30 по московскому времени.
«По предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе», — сказал собеседник агентства.
Снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге, сказали РИА Новости в противолавинной службе. В МЧС заявили, что группировка спасателей составит 172 человека.
В управлении Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности уточнили, на месте работают спасатели и волонтеры.
Virgin Orbit запустила в космос ракету с борта самолёта
Компания Virgin Orbit запустила в космос ракету с 10 спутниками NASA с борта самолёта Boeing 747-400.
Модифицированный Boeing под названием Cosmic Girl вылетел из аэропорта в пустыне Мохаве, севернее Лос-Анджелеса и над Тихим океаном выпустил ракету из-под своего крыла. AFP обращает внимание, что такой проект может быть экономически выгодны, так для запуска не нужно обслуживать дорогую стартовую площадку –достаточно взлётно-посадочной полосы.
Это была вторая попытка запуска ракеты с самолёта. В мае прошлого года Virgin Orbit этого сделать не удалось – ракета упала из-за неисправной работы двигателей первой ступени.
Virgin Orbit основана в 2012 году британским миллиардером Ричардом Бренсоном. Компания планирует выводить на околоземную орбиту небольшие спутники весом от 300 до 500 килограммов.
Судебное заседание по делу Гахеладзе завершилось без принятия решения
В Цхинвали, в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия завершилось заседание по делу гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
По информации корреспондента «Эха Кавказа», на заседании допросили несколько свидетелей и самого подсудимого. В деле объявлен перерыв.
В СГБ Грузии заявили, что следующее заседание состоится 25 января. «Власти Грузии продолжают работу с целью безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе. Идёт активная коммуникация посредством «горячей линии» и других имеющихся в нашем распоряжении механизмов», – заявили в ведомстве.
Гражданину Грузии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе.
Лавров: у России даже близко нет мыслей о включении Карабаха в свой состав
Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен решаться между Арменией и Азербайджаном, Россия готова помогать в поиске решения, которое будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе. Об этом иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.
«Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах состав РФ. Вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном. Мы будем готовы помогать поиску и нахождению такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе», – сказал глава МИД РФ.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Суд решает вопрос об аресте Навального. Заседание проходит в здании полиции
Химкинский городской суд решает вопрос об аресте российского оппозиционного политика Алексея Навального, который накануне вернулся из Германии в Россию. Заседание проходит в отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки, пишет «Настоящее время».
«Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции – я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Я много видел насмешек над правосудием, но просто, видимо, вот этот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно, то что происходит здесь – это просто в наивысшей степени беззаконие», – заявил политик во время заседания суда.
После задержания в аэропорту Шереметьево его доставили во второй отдел полиции управления МВД России по городскому округу Химки. Судья приехал в здание отдела полиции для рассмотрения меры пресечения Навальному (выездные суды в России – редкое явление). До этого к политику не пускали адвокатов, о суде их уведомили незадолго до заседания.
Возле здания суда собрались журналисты и люди, которые пришли поддержать Навального. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что никого, включая журналистов, внутрь не пускают. «Классная открытость и гласность», – сказала она.
Навальный 17 января вернулся из Германии в Россию, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Полицейские задержали его вскоре после того, как он направился на погранконтроль аэропорта Шереметьево. В день возвращения Навального в Россию полиция в задержала 69 человек, включая самого политика, пишет «ОВД-Инфо».
Позже Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что Навального задержали, а дальнейшую меру пресечения определит суд. «17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении, поступившем вечером 17 января в «Интерфакс».
В России Навальный объявлен в розыск, поскольку, по версии ФСИН, он нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. ФСИН требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Заседание суда, на котором будет рассматриваться это требование, назначено на 29 января.
- 20 августа Навальному стало плохо в самолете во время полета из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где основателя Фонда борьбы с коррупцией в состоянии комы отправили в реанимацию. Соратники оппозиционера заявили, что он мог быть отравлен в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не обнаружили наличие опасных веществ в организме Навального. Клиника Charité в Берлине, куда Навальный был позже доставлен на лечение, 24 августа подтвердила, что 44-летний оппозиционер был отравлен химическим веществом. 2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в организме Алексея Навального нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок».
- В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel журналисты пришли к выводу, что за отравлением Навального может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ № 2). Анализ авиаперелетов этих сотрудников ФСБ, а также данных биллинга их телефонных разговоров показал, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента РФ, а также в 2020 году предприняли как минимум еще одну неудачную попытку отравления политика.
- Российские чиновники возможность отравления Навального внутри страны отрицают. Президент России прокомментировал расследование лишь на третий день после его выхода – на ежегодной пресс-конференции.
- Навальный 21 декабря выпустил вторую часть расследования о предполагаемых сотрудниках ФСБ, которые следовали за ним и могли быть причастны к его отравлению. Политик под видом помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева позвонил Константину Кудрявцеву, одному из предполагаемых сотрудников ФСБ из группы, которая курировала его отравление. По заявлению Навального, Кудрявцев в разговоре с ним фактически подтвердил, что политика собирались убить при помощи яда класса «Новичок».
Лавров: Запад говорит о Навальном, отвлекаясь от «кризиса либерализма»
Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике политиков стран Запада, которые призвали Москву освободить задержанного накануне оппозиционера Алексея Навального.
На пресс-конференции в понедельник Лавров высказал мнение, что западные политики "ухватились" за новость о возвращении Навального в Россию и начали её комментировать "под копирку". "Это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Развивать свою мысль он не стал.
Освободить Навального потребовали главы МИД и лидеры многих стран Европы, а также госсекретарь США и помощник по национальной безопасности избранного американского президента. Некоторые политики призвали расширить санкции против России, если Навального не освободят. Страны Запада также продолжают требовать от Москвы расследования обстоятельств отравления Навального.
Говоря об отравлении, Лавров сравнил обвинения в адрес российских властей в этом преступлении со звучавшими ранее обвинениями во вмешательстве в выборы в США, отравлении Скрипалей и катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом. В каждом из этих случаев, по словам Лаврова, ни разу не были представлены доказательства, которые подтверждали бы обвинения.
Лавров также прокомментировал будущее российско-американских отношений при администрации Джо Байдена. По словам Лаврова, политика США в отношении России вряд ли изменится. "Как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка" - такова, по мнению российского министра, суть внешнеполитической линии США.
- Лавров даёт пресс-конференцию по итогам прошлого года в режиме онлайн.
- Алексей Навальный был задержан сразу после прилёта в Москву из Германии, где он лечился после отравления, в котором он обвиняет российские власти. Утверждается, что он задержан до суда, на котором будет решаться вопрос о замене ему условного срока на реальный.
В Цхинвали проходит судебный процесс над Зазой Гахеладзе
Судебный процесс над гражданином Грузии Зазой Гахеладзе проходит сегодня в Цхинвали, – сообщает корреспондент «Эха Кавказа». Дело ведет Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Российские военные задержали Зазу Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу.
По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
В декабре цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе.
Анкваб подключен к аппарату ИВЛ, состояние здоровья – стабильно тяжёлое
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России 8 января 2020 с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита.
«Ему была проведена селективная плазмофильтрация. После некоторого улучшения состояния вновь стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января по решению консилиума, состоящего из специалистов различных медицинских центров Федерального медико-биологического агентства России, принято решение о переводе Александра Анкваба на ИВЛ», – говорится в сообщении.
- СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу. 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации. Временно исполняющим обязанности абхазского премьера назначен Владимир Делба.
В Азербайджане началась вакцинация от COVID-19 китайской вакциной
В Азербайджане началась вакцинация от COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава. Об этом пишет «Интерфакс-Азербайджан».
«В Азербайджане с 18 января стартовал процесс вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа. Первыми прошедшими вакцинацию стали: министр здравоохранения Огтай Ширалиев, председатель правления TABIB Рамин Байрамлы, председатель Госагентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, заместители министра здравоохранения Виктор Гасымов и Эльсевар Агаев, а также глава департамента профилактики и контроля заболеваний TABIB Ягут Гараева», – говорится в сообщении.
В первую очередь вакцинация охватит медработников, а с 1 февраля планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет.
Ранее представитель Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев уточнил, что вакцинация будет проводиться вакциной CoronaVac, разработанной китайской фармакологической компанией Sinovac Biotech.
«Заказанные Азербайджаном 4 млн доз вакцины будут доставлены в Турцию, где в лабораториях пройдут проверку на соответствие стандартам, будут расфасованы и несколькими партиями завезены в Азербайджан», – сказал Мусаев.
- Общее число случаев коронавируса в Азербайджане составляет 227 273, выздоровели 215 268, скончались 3009.
Христо Грозев анонсировал «бомбу» об отравлениях с участием ФСБ
Участник расследовательской группы Bellingcat болгарский журналист Христо Грозев, один из ключевых авторов независимого расследования отравления Алексея Навального, анонсировал публикацию ещё одного материала о сотрудниках ФСБ, которые, как утверждается, занимались устранением неугодных российским властям граждан.
Грозев назвал готовящуюся публикацию, которая должна увидеть свет в ближайшие два дня, «бомбой», намекнув, что жертвами отравлений являлись не только политики.
В конце декабря прошлого года Христо Грозев и Bellingcat при участии ряда СМИ опубликовали расследование, основанное на данных об авиаперелётах и показаниях свидетелей, согласно которому в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального участвовали несколько сотрудников ФСБ России. В Кремле это отрицают.
Позже Грозев заявил, что по полученным им данным, группа сотрудников ФСБ, которая в течение долгого времени следила за Навальным, нанесла боевое отравляющее вещество на его одежду, а затем попыталась скрыть следы, могла участвовать в других преступлениях. По словам журналиста, те же сотрудники ФСБ летали вместе в Грозный и Владикавказ. Впоследствии Грозев выложил полную информацию об их перелётах по России.
Кроме того, в Bellingcat объявили, что проверяют сотрудников ФСБ на причастность к другим известным предполагаемым отравлениям российских оппозиционеров, в частности Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова.
Выборы генсека UNWTO: Зурабу Пололикашвили противостоит представительница Бахрейна
В Мадриде стартует 113-е заседание Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
В рамках заседания станет известно, кто будет руководить организацией в 2022-2025 годах. Трехлетний срок полномочий действующего генсека, Зураба Пололикашвили истекает в 2021 году.
Ранее в Тбилиси сообщили, что Грузия выдвинула кандидатуру Пололикашвили на второй срок. На сайте Всемирной туристской организации сообщается, что в выборах принимает участие еще один кандидат – президент Управления по культуре и древностям Бахрейна, экс-министр культуры и информации страны шейха Маи бинт Мохаммед Аль Халифа.
По информации грузинского внешнеполитического ведомства, в заседании UNWTO принимает участие глава МИД Грузии Давид Залкалиани. В рамках рабочего визита в Испанию он также проведет встречи с членами правительства Испании – министром иностранных дел, министром внутренних дел и министром миграции. Кроме того, состоится официальный прием от имени короля Испании Филиппа IV, а также встреча с ним.
- 112-е заседание Исполнительного совета UNWTO в сентябре 2020 года прошло в Тбилиси. Тогда были определены основные направления развития международного туризма в посткризисный период.
- Ранее в UNWTO сообщили, что международный туризм сократился за первые 10 месяцев 2020 года более чем на 70%, до уровня 1990 года.
В Грузии выявили минимальное с 12 сентября число новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2958 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 25 пациентов.
За сутки в стране выявили 110 новых случаев коронавируса (это – минимальный показатель с 12 сентября). Было проведено 4964 теста, из них PCR-тестов – 2034, экспресс‐тестов на антиген – 2930. На выходных число проводимых тестов снижается.
За сутки выздоровели 1643 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 247 915, выздоровевших – 234 636.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации грузинские власти ввели в стране второй локдаун с 28 ноября. С 1 февраля правительство планирует ослабить ограничения.
- С сегодняшнего дня в Грузии возобновился учебный процесс (в десяти крупных городах и в Аджарии – дистанционно, в других муниципалитетах и селах – в классах).
Адвокат: Навальный находится в отделе полиции в Химках
Российский оппозиционер Алексей Навальный, задержанный в воскресенье вечером в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, находится во втором отделе полиции в городе Химки Московской области. Об этом сообщила Русской службе Би-би-си его адвокат Ольга Михайлова. Сотрудники отдела подтвердили это устно, но отказались пустить её к Навальному, как и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади, сославшись на ночное время, сказала адвокат.
Накануне Навальный был задержан в Шереметьеве во время прохождения паспортного контроля. Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что до решения суда о мере пресечения он должен находиться под стражей.
Ранее ФСИН обвинила Навального в том, что он, во время пребывания за границей он нарушил правила испытательного срока, и попросила суд изменить условное наказание по так называемому делу "Ив Роше" на реальный срок. 29 декабря за сутки до истечения испытательного срока Навальный был объявлен в розыск. Политик знал о намерении ФСИН его задержать, но не отказался от планов вернуться в Россию.
Алексей Навальный оказался на территории Германии 22 августа - его привезли туда из Омска в состоянии комы после отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". В Германии он лечился, а затем проходил реабилитацию. Навальный заявлял, что не по своей воле туда приехал, и что вернётся в Россию. Он также говорил , что сообщил ФСИН о своём нахождении за границей и о том, что он там по медицинским причинам.
Глава Евросовета и Amnesty призвали освободить Навального
Правозащитники и зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в воскресенье из Германии в Россию и сразу же по прилёте в Москву был задержан.
Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальный, который лечился в Германии после отравления, нарушил правила испытательного срока, и ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу на реальный - 3,5 года лишения свободы.
Где сейчас Навальный - неизвестно. Во ФСИН утверждают, что он останется под стражей до суда по мере пресечения, по закону такой суд должен пройти в течение 48 часов. Суд же о замене условного срока на реальный назначен на 29 января.
Навальный знал, что может быть задержан, но не отказался от планов возвращения в Россию. В коротком выступлении перед журналистами в аэропорту в Москве он сказал, что не боится.
Правозащитные организации считают преследование Навального политически мотивированным. Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание - это попытка российских властей заставить его замолчать. Освободить Навального призвала и Human Rights Watch, назвав его преследование политически мотивированным.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального «неприемлемым» и призвал освободить его. С таким же призывом выступил и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.
Задержание Навального осудили главы МИД стран Балтии. В их совместном заявлении говорится, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят.
Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская также выступила в поддержку российского оппозиционера.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером в воскресенье заявил, что он не в курсе случившегося с Навальным. «Прошу прощения. Его в Германии задержали?» - ответил он на вопрос журналистов.
- Навальный находился в Германии с 22 августа, его привезли туда на лечение после отравления, в котором он обвиняет российские спецслужбы и власти.
- В 2014 году его приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве, которое сам Навальный считает политически мотивированным. ЕСПЧ признал, что права Навального на справедливый суд были нарушены.
«Граждане» и «Гирчи» обсудят условия своего вхождения в парламент с другими оппозиционерами
Партии «Граждане» и «Гирчи» завтра, 18 января, проведут очередные внутренние консультации, чтобы обсудить условия начала работы в парламенте. На этот раз во встрече также примут участие представители «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе.
У партии «Граждане» в парламенте десятого созыва два мандата, у «Гирчи» - три. На прошлой неделе лидеры этих политических объединений заявили, что они готовы начать работу в законодательном органе при условии, что правящая «Грузинская мечта» выполнит ряд их требований. Это проведение всех последующих выборов по пропорциональной системе при нулевом проходном барьере и формирование нового состава Центральной избирательной комиссии.
Кроме того, политики, готовые нарушить бойкот оппозиции, настаивают на том, чтобы выборы в органы местного самоуправления в октябре 2021 года стали своеобразным плебисцитом. В случае, если «Грузинская мечта» проиграет, власти назначат внеочередные выборы в парламент. Именно эти предложения «Гирчи» и «Граждане» теперь планируют обсуждать с другими оппозиционерами.
«На мой взгляд, это хорошая инициатива, о которой стоит говорить, как и внутри оппозиции, так и с представителями власти. С этой инициативой мы планируем встретиться с Георгием Вашадзе и с другими политическими партиями. Мы хотим встретить выборы в органы местного самоуправления подготовленными, с соответствующим законодательством, с соответствующей реформой», - сказал Леван Иоселиани, генеральный секретарь партии «Граждане».
Один из лидеров «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили полагает, что их предложение – это способ нейтрализации политического кризиса. «Если этот вопрос принципиально приемлем для оппозиции, технически, я думаю, будет возможно придумать формулировку вместо плебисцита, то как использовать в качестве плебисцита выборы в органы местного самоуправления, которые и так проходят осенью, и этим нейтрализовать политический кризис», - сказал Мегрелишвили.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако все оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
Беларусь - 114-я в рейтинге безопасных стран. Ранее она была 16-й
За год Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных государств, который ежегодно составляет компания Numbeo на основе статистики, связанной с качеством жизни.
В начале прошлого года Беларусь занимала по безопасности для граждан 16-е место, в январе 2021-го года страна скатилась на 114-е.
Всего в рейтинге - 135 стран. Лидирует в нем Катар, на последнем месте - Венесуэла.
В воскресенье в нескольких городах Беларуси прошли традиционные акции протеста против правления Александра Лукашенко. В Минске, Бресте и Гродно протестующие устроили шествия на окраинах города. Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о как минимум десяти задержанных.
Накануне суд в Минске приговорил одного из участников протестов, 22-летнего студента Евгения Калиновского, к четырем годам колонии за участие в митинге 14 июля прошлого года. По версии обвинения, Калиновский применил насилие в отношении сотрудника милиции.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов прошли через репрессии. Суды вынесли свыше ста приговоров по уголовным делам, так или иначе связанными с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жесткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
Алексей Навальный задержан на паспортном контроле
Российский оппозиционер Алексей Навальный, вернувшийся в воскресенье из Германии в Россию, задержан в московском аэропорту Шереметьево.
Сообщается, что сотрудники полиции не позволили адвокату Ольге Михайловой, которая прилетела с ним, проследовать вместе с ним.
Прямую трансляцию из Шереметьево ведет Радио Свобода. Момент задержания также был показан в прямом эфире.
Федеральная служба исполнения наказаний, ранее заявлявшая, что Навальный будет задержан, уже заявила, что до решения суда о мере пресечения он должен находиться под стражей.
ФСИН ранее обвинила Навального в том, что он, пребывая за границей, нарушил правила испытательного срока, и попросила суд изменить условное наказание по так называемому делу «Ив Роше» на реальный срок.
Вместе с Навальным прилетела его жена Юлия. Она задержана не была. В аэропорту Шереметьево ее встречали десятки людей. Юлия Навальная поблагодарила встречающих за поддержку и сказала, что не боится, как и Алексей. Словами «Я не боюсь, не бойтесь и вы» Навальный завершил свое небольшое выступление перед журналистами после прилета в Москву.
Самолет Навального должен был прилететь в московский аэропорт Внуково, куда приехали сотни его сторонников, однако его перенаправили в Шереметьево.
Алексей Навальный оказался на территории Германии 22 августа - его привезли туда из Омска в состоянии комы после отравления. В Германии он лечился, а затем проходил реабилитацию. Навальный заявлял, что не по своей воле туда приехал, и что вернется в Россию.
Во ФСИН утверждают, что он несколько раз не отметился в уголовно-исполнительной инспекции, чем нарушил правила условного срока. Навальный заявлял, что он сообщил ФСИН о своем нахождении за границей и о том, что он там по медицинским причинам.
Алексей Навальный был отравлен 20 августа. Зарубежные эксперты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества. Навальный обвиняет в отравлении российские спецслужбы, а в его организации - власти во главе с президентом Владимиром Путиным. В Кремле это отрицают. Уголовное дело по факту отравления не заведено.
Самолет Навального совершил посадку в Шереметьево вместо Внуково
Самолет из Берлина, на борту которого находится оппозиционер Алексей Навальный, совершил посадку не в московском аэропорту Внуково, как предусматривало расписание, а в аэропорту Шереметьево. Ранее туда перенаправили два других самолета авиакомпании «Победа», как утверждается, по техническим причинам.
То, что самолет сядет в Шереметьево, ранее подтвердил с борта самолета корреспондент Радио Свобода.
Как сообщил наш корреспондент, полет прошел в целом спокойно, Алексей Навальный отказался от долгого общения с прессой, хотя был настроен вполне дружелюбно к осаждавшим его весь полет журналистам. Навальный сказал, что уверен, что у него будет возможность выступить во Внуково, а в самолете шумно. Смотрел на личном компьютере мультфильмы. Перемигивался с годовалым малышом с соседнего сидения, когда тот занервничал, увидев, что мама ушла в туалет. У Навального и его супруги Юлии на лицах были маски, поэтому определить настроение Юлии было сложно. Потом стало понятно, что у нее тоже хорошее настроение.
Два раза пилот сделал замечание по радио, потребовав соблюдать общественный порядок, не мешать работе экипажа и отдыху пассажиров. Все было сказано предельно корректно, тем более, что обычные нормы полета действительно нарушались. Стюардессы вели себя абсолютно спокойно, на вопрос о сложности рейса отвечали «все как обычно». В конце полета почти все стюардессы попросили Навального и его жену пройти в хвост самолета и там с ними сфотографировались. На свои места Навальные возвращались улыбаясь и смеясь.
На самом подлете объявили, что во Внуково самолет «сполз с рулежки», посадка задерживается на 30 минут. Затем самолет перенаправили в Шереметьево.
Трансляцию с борта самолета ведет телеканал Настоящее время:
Во Внуково встречать Навального приехали сотни людей. Самолет подлетел к аэропорту, однако внезапно развернулся и затем повернул на север и северо-запад.
Во Внуково продолжаются задержания сторонников Навального:
По данным ОВД-инфо, задержаны уже 37 человек.
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