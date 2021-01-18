Между трампистами и антитрампистами

Решив все свои насущные проблемы, политически активная часть грузинского общества решила заняться проблемами чужими – то есть оказать посильную помощь братскому американскому народу, оказавшемуся в сложном положении, сами знаете из-за чего.

В грузинском секторе социальных сетей идет борьба не жизнь, а на смерть – местные пользователи решают судьбу Америки. Одни прочат ей скорую смерть и переход в коммунистическую фазу, другие считают, что американцы воспряли ото сна и, наконец, послали на пенсию агента Путина.

Дебаты идут ожесточенные, так, будто решается судьба Грузии. Так, как будто в смертельной схватке столкнулись не сторонники далеких Трампа и Байдена, а партийные активисты Миши и Бидзины… Будь у них возможность – впились бы друг другу в горло.

Казалось бы, какое нам дело до американских выборов? Как говорится, «что нам берег чужой?».

У представителей обеих сект – как трампистов, так и его идейных противников – есть, на первый взгляд, разумный аргумент. США – это мировая сверхдержава, которая определяет глобальные правила игры, и ее политика касается всех, в том числе и Грузии.

На самом же деле, конечно, они в какой-то мере правы. Америка – это не просто одна, отдельно взятая страна, и от нее в значительной степени зависит атмосфера на международном уровне. Касательно Грузии, ее зависимость от американской политики, учитывая наличие большого, неспокойного и крайне обидчивого соседа, значительно выше, чем в среднем по миру.

Однако это лишь одна сторона медали. Вторая же заключается в том, что Америка – страна институтов и системного подхода, который не меняется в зависимости от персоны президента.

В Грузии этого никак понять не могут, или не хотят. К примеру, в 2008-2009 году оппозиционно настроенные граждане страны возлагали огромные надежды на Барака Обаму – вот, теперь не будет Джорджа Буша, который всегда за Саакашвили, и Обама его по-быстрому скинет.

Сейчас противники «Грузинской мечты» лелеют надежды на то, что Байден ужесточит подход к Кремлю, соответственно, Иванишвили, который, по их мнению, является агентом Москвы, попадет по американские санкции, и теперь ему точно кранты.

Не хотелось бы огорчать коллег по оппозиции, но как президентство Обамы ничего не изменило во внутренней грузинской политике, так и президентство Байдена не будет означать обвала действующей власти. Пора уже, наконец, понять, что американцы так грубо и топорно не работают. Их конек – это медленная, методичная работа по изменению ситуации в стране, а не организация революций, когда само население страны на баррикады не слишком рвется.

Впрочем, неправильно было бы говорить, что вовлеченность грузинской общественности в американскую политику связана только с Грузией – нет, тут все гораздо более тонко… Местные трамписты и антитрамписты насылают порчу друг на друга преимущественно из идейных соображений.

Им за державу обидно. Хоть и чужую. Это вообще для грузин характерно – рвать глотку ради чужих. Например, ради «Реала» и «Барселоны», или «Милана» и «Ювентуса»… «Мы победили!» – говорят грузинские фанаты, например, сборной Германии, не заморачиваясь на каверзный вопрос: позвольте, какие это «ВЫ» победили? А немцы про это что-нибудь знают?

Этот феномен нуждается в дополнительном изучении. Вероятно, все дело в том, что грузинская душа просит праздника, а поскольку своего нет, то вот и приходится падать в обморок от радости под чужими флагами.

Или грузинская душа требует простора, участия в глобальных процессах, чтобы наш голос – да в международных делах. Поскольку грузинская политика смехотворно деревенская и провинциальная, то приходится ломать копья ради чужой – например, ради Трампа и Байдена.

Как всегда и во всем в Грузии, полемика кипит на грани абсурда – обе стороны живут в своей, моделированной действительности, и спорят не о реальных персонах, а о своих представлениях о них.

В глазах противников – Трамп – это агент Кремля, который выполняет заказы Путина, и на посту президента США защищает именно интересы Москвы, а не собственной страны.

Вряд ли кто-то из говорящих осознает, что по причине колоссальной разницы в весовой категории, Россия никак не могла бы поставить своего человека президентом США – это все равно, что предполагать, будто, например, Грузия могла бы протолкнуть своего человека премьер-министром Швеции. Это физически невозможно. Никаких денег на такую тонкую операцию не хватит.

Но – упорно верят. Несмотря на то, что администрация Трампа находится в довольно жестком конфликте с Москвой.

У действующего президента еще куча недостатков, однако перечислять их не имеет смысла – по сравнению со статусом личного агента Путина, все остальное ерунда.

Впрочем, все это цветочки, по сравнению с тем, как далеко улетели от грешной земельки трамписты.

Непонятно почему, и неясно, исходя из каких гениальных личных качеств пока еще действующего президента США, в глазах его фанатичных сторонников, в том числе в Грузии, он – полубожественная фигура, Колосс, призванный очистить планету от скверны, и повести за собой все прогрессивное человечество.

Каким-то совершенно непостижимым образом, Трамп, средненький президент, и по американским меркам средний миллиардер, благодаря безграничному воображению своих яростных, неистовых сторонников обрел образ спасителя мира.

Трамп – это Абсолют. Трамп – это средоточие всей мудрости мира, Трамп все знает, Трамп – всегда и везде, Трамп знает ответы на все вопросы, и владеет ключами от всех секретов. Легким движением своих могучих рук он сдвигает горы и меняет траектории движения планет…

Человечество еще не поняло, какая ему честь выпала – жить в одну эпоху с НИМ.

Я английский бы выучил только за то, что им разговаривал Трамп… И вот такую глыбу, такого гиганта мысли – грубо, нахально, сфальсифицировав выборы, отпихнула от власти международная коммунистическо-лево-либерально-гейская мафия. Что ж, теперь Америке конец….

Вот так и сидим и наблюдаем, как две неадекватности состязаются друг с другом – кто улетит подальше от Земли.

Тем временем Америка никуда не уходит и загибаться не планирует. Прогнозы о ее гибели или перерождении в коммунистический ад – слишком уж преувеличены.

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