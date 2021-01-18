«После некоторого улучшения». Александр Анкваб переведен на ИВЛ

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, госпитализированный в московскую клинику с диагнозом COVID-19, по решению медицинского консилиума переведен на аппарат искусственной вентиляции легких, его состояние медиками оценивается как «стабильно тяжелое».

Коронавирусную инфекцию у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба диагностировали 30 декабря прошлого года. С первого дня заболевания он находился на самоизоляции. Сообщалось, что у него субфебрильная температура, болезнь протекает легко и госпитализация не требуется.

Однако уже 4 января нынешнего года премьер был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Пресс-служба Кабмина сообщила, что «состояние его здоровья стабильное, нет отрицательной динамики, необходимо наблюдение в условиях стационара».

7 января в Гудаутском ковидном госпитале состоялся врачебный консилиум, на котором было принято решение о необходимости продолжения лечения Александра Анкваба «в специализированном по COVID-19 медучреждении Российской Федерации, во избежание развития осложнений течения болезни». Медики уже оценивали состояние здоровья главы правительства Абхазии как «стабильно средней степени тяжести», по их мнению, возникла необходимость в интенсивном лечении.

8 января с диагнозом «коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония с признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита» Александр Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр МФБА России, в г. Москва. Здесь он был дополнительно обследован и проходил интенсивную терапию.

Пресс-секретарь премьер-министра Диана Зантария проинформировала о том, как развивались события, в частности, рассказала о врачебном консилиуме, по результатам которого премьер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких:

«8 января Александр Анкваб был госпитализирован в московскую клинику на фоне осложнений, который развились у него в результате коронавирусной инфекции. В течение недели – порядка десяти дней состояние его здоровья было «стабильно средней тяжести». Он дышал самостоятельно, без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. 17 января в Москве состоялся консилиум докторов из числа врачей разного профиля из учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству Российской Федерации. По результатам этого консилиума мы получили сведения о том, что Александр Анкваб был подключен к аппарату ИВЛ».

Диана Зантария дополнила информацию, сообщив о динамике состояния Александра Анкваба и оказываемой ему медицинской помощи:

«С момента поступления в Федеральный научно-клинический центр МФБА России в Москве Александр Анкваб получал все необходимое лечение, проходил дополнительные исследования, лабораторные скрининги и так далее. Кроме того, ему была проведена процедура плазмообмена, которая позволяет избежать тяжелых последствий коронавируса. После некоторого улучшения состояния его здоровья вновь нарастала дыхательная недостаточность. И, повторюсь, 17 января, по решению консилиума, он был переведен на искусственную вентиляцию легких. Мы будем рассказывать журналистам и общественности о состоянии его здоровья по мере поступления новой информации и дополнительных сведений».

В данный момент оно оценивается как «стабильно тяжелое».

С 11 января указом президента временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен вице-премьер и министр финансов Республики Абхазия Владимир Делба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия