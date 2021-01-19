Лучший инвестор – родственник за границей

Денежные перечисления из-за рубежа в Грузию в последние годы значительно превышают объем прямых иностранных инвестиций.

Пандемия коронавируса усилила приток иностранной валюты в Грузию. В 2020 году объем денежных переводов из-за рубежа вышел на рекордный показатель 1,885 миллиарда долларов, что на 8,8% больше, чем в 2019 году.

Это уже стало тенденцией: начиная с 2018 года, иностранные денежные переводы превосходят прямые иностранные инвестиции в страну.

Их объем в 2018 году составил 1,306 миллиарда долларов, а денежные переводы – 1,579 миллиарда долларов. В 2019 году объем денежных переводов превысил инвестиции уже на 423 миллиона долларов. Что касается 2020 года, окончательная цифра прямых иностранных инвестиций пока подведена только за три квартала – 718,9 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций, а объем денежных переводов за 9 месяцев составил 1,334 миллиарда долларов. И можно предположить, что объем инвестиций в четвертом квартале не превысит объем денежных переводов. Не исключено, что в 2020 году разница между денежными переводами и инвестициями снова побьет рекорд.

По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, это свидетельствует о нездоровых процессах в экономике:

«Это абсолютная аномалия, так как в нулевые годы объемы инвестиций превышали переводы из-за рубежа в 2,5-3 раза. Происходящее свидетельствует о том, что, во-первых, количество иммигрантов не идет на спад, а напротив, растет. Во-вторых, многие из них достигли успехов и стабильного заработка, что позволяет увеличивать объемы помощи близким в Грузии. Ну и, в-третьих, можно говорить о недостаточных усилиях государства по привлечению инвесторов из-за рубежа».

А по мнению президента Центра экономических преобразований Рамаза Герлиани, при сохранении тенденции снижения притока инвестиций Грузии сложно будет вырваться из ловушки, в которой недостаток инвестиций будет означать дальнейшее ухудшение благосостояния людей, что в конечном итоге будет служить дополнительным стимулом к переезду в более благополучные страны:

«В нормальной рыночной экономике объем инвестиций всегда больше, чем у этих видов денежных переводов. Следовательно, данный фактор можно расценивать как негативную ситуацию для экономики. Самое прискорбное, что если инвестиционная среда в стране кардинально не изменится, этот разрыв будет расти в пользу переводов. Несмотря на пандемию, количество людей в эмиграции существенно не уменьшится. Следовательно, мы должны предположить, что объем денежных переводов будет перманентно расти, и баланс будет нарушен», – сказал Рамаз Герлиани.

Что касается географии переводов, то по данным Нацбанка Грузии, Российская Федерация по-прежнему остается лидером по денежным переводам и, несмотря на спад в 15%, оттуда в прошлом году в Грузию было переведено 364 миллиона долларов. На втором месте денежные переводы из Италии – 297 миллионов долларов, что на 24% превосходит данные 2019 года. Денежные переводы из Греции увеличились на 14%, до 219 миллионов долларов, а из США – на 22%, до 178 миллионов долларов.