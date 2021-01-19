«Такой уютный домик»

На рубеже XIX и XX веков в Сухуме было возведено много прекрасных строений. Многие из них сегодня находятся в аварийном состоянии, а истории о реставрациях – весьма редкие, но от этого еще более ценные. Сегодня мы расскажем о восстановленном кирпичном одноэтажном здании по улице Шотландской. Сухум можно смело назвать обладателем пусть и скромного, но очень уютного архитектурного облика. Здесь есть дома в стиле модерн, есть неоклассицизм, а есть и советский конструктивизм. Но, к сожалению, вопрос о сохранении историко-архитектурного наследия остается одним из самых сложных для города. Традиция уважения к зодчеству есть не у всех, часто новоиспеченные владельцы исторических зданий, решая вопрос о том, что делать с собственностью, и понимая, что реставрация – это сложный и затратный процесс, идут легким путем. Они просто сносят прежнее здание и возводят новое по своему вкусу. В результате город теряет бросающееся в глаза количество построек прошлого и позапрошлого веков. Именно поэтому буквально на вес золота люди, которые с уважением относятся к истории города и берутся за реставрацию принадлежащих им зданий. Примером таких ответственных жителей города являются Инга Пилия и Ахра Бжания, которые зимой 2017 года купили здание по адресу ул. Шотландская, 7. Точных данных о доме мало. Считается, что его возведение на улице, которая раньше называлась Барятинская, закончили в 1895 или 1896 годах. И, скорее всего, это был дом для прислуги, которая работала в стоящем рядом доме податного инспектора Сухумского участка Кутаисской казенной палаты Е.Л. Маркова. А сегодня здание находится в дополнительном списке объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Инга Пилия и Ахра Бжания давно приметили это небольшое строение. Каждый раз, проходя мимо, они жалели находящийся в аварийном состоянии дом, ведь последние двадцать лет он просто пустовал и разрушался. И в какой-то момент пара задумалась о том, чтобы купить и восстановить его. Семь лет ушло на то, чтобы дом полностью перешел во владение их семьи.

Ахра Бжания рассказал о том, в каком состоянии был приобретенный дом, и о самом процессе его реставрации: «Здесь было трое хозяев. У всех троих по очереди мы выкупили долю. То есть дом был внутри разделен на три секции, хотя изначально такого, конечно, не было. Были забиты двери, заштукатурены и так далее. Мы раскрыли старую планировку. Веранда была тоже старая, но она сгнила, мы ее сломали и заново восстановили в той же конфигурации и по тем же размерам, которые там были. Мы постарались отреставрировать все так, как было. Даже старые двери, которые были внутри дома, не выкинули. Мы постарались сохранить все, что можно. Мы даже полностью восстановили разрушенную голландскую печку. Она сейчас функционирует полностью и обогревает нас. Даже под пол мы не залили ни бетон, ни что-то еще, хотя нам советовали. Мы оставили воздух, как это делалось раньше в Сухуме. Там еще лежат дубовые балки, которые, к своему удивлению, обнаружили строители. Мы их почистили, обновили. Поэтому, если я могу, то призываю всех сухумчан, которые будут покупать старые дома: не ломайте, старайтесь восстановить, и вы станете обладателями старого дома с историей, с характером, и вероятнее всего, с голландской печкой».

По словам новых владельцев дома, в самом плачевном состоянии были крыша и фасад. Поскольку с поврежденной крыши обильно стекала вода на стены здания, фасад постепенно разрушался. А найти аналог столетнему красному кирпичу – задача непростая.

В результате выход нашелся в неожиданном месте. Когда демонтировали старую крышу, под ней оказался своего рода пояс из оригинальных кирпичей, который поддерживал прежнюю крышу. Там же нашли большой кусок древесины, из которой позже сделали входную дверь, стилистически соответствующую концу XIX века. Дом, словно жилой организм, почувствовал, что ему хотят помочь, и открыл перед новыми хозяевами свои резервы.

На реставрацию дома ушло полгода, и теперь, когда ее закончили, он, по словам Ахры Бжания, радует своих хозяев атмосферой старого Сухума: «Сейчас он функционирует как офис моей компании. Но я думаю, что через какое-то время мы уже переедем сюда с Ингой жить. Нам здесь очень нравится. Это место очень тихое, и потом важен факт, что это старый дом, у него такая приятная аура. Атмосфера старого Сухума. Такой уютный домик. У него, конечно, незамысловатая архитектура, хотя снаружи – довольно красивый кирпич и внутри есть какие-то элементы декора, типично сухумского. Я не знаю, к какому его стилю отнести, возможно, средиземноморско-греческому какому-то. Здесь очень высокие потолки. И вообще, как мне кажется, удобная планировка. К тому же есть веранда с выходом во двор, где можно посидеть и выпить кофе». Сегодня это здание привлекает взгляды, маленький сухумский домик, красивый и опрятный, которому не дали исчезнуть с лица города и подарили новую жизнь.