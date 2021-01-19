«Мнения всегда можно высказывать, аноним должен быть полностью заблокирован»

За что банят в соцсетях абхазских пользователей? И что в Абхазии думают о свободе слова в интернете? Наш традиционный сухумский опрос.

– Вас когда-нибудь блокировали в социальных сетях? Если да, то за что?

Элеонора Когония: Нет, никогда меня не блокировали.

– Как вы думаете, какие-то ограничения свободы слова должны быть в социальных сетях, или их не должно быть? И люди могут писать все, что угодно?

Элеонора Когония: Была бы моя воля, я бы заблокировала анонимов, потому что они выбрасывают в социальные сети негативную информацию, не соответствующую действительности, обливают грязью людей.

– Что касается реальных людей, например?

Элеонора Когония: Человек должен отвечать за свои слова. Это если говорить о правовой стороне. Люди, которые следят за социальными сетями, тот, кто блокирует, каким образом они отслеживают это? Мало ли что я могу на кого-то пожаловаться просто. Они проверяют, не проверяют? Потому что часто абхазов блокируют, как я поняла, по настоянию грузин. За то, что они высказывают точку зрения или отстаивают интересы нашего государства. Я лично никогда не жаловалась ни на кого, чтобы его блокировали. Если мне не нравится, что пишет человек, я его просто блокирую.

Наира Амалыиа: Я пользуюсь Facebook в течение восьми лет и впервые меня недавно заблокировали, доступ заблокировали в Facebook, я не могла комментировать. Случайно увидела публикацию, где, на мой взгляд, шли дискуссии не совсем верные. Я вступила в дискуссию, в которой сказала свое мнение, и я была заблокирована Facebook. Я считаю, что это совершенно неправильное ограничение, потому что я никогда не позволяю себе оскорбления, всегда корректно отвечаю. Но в данном случае я считаю, что меня неправильно заблокировала. Какие-то нормы сообщества я нарушала. Я понимаю, что в перепалке с грузинами у нас всегда получаются какие-то нехорошие разговоры. Свою точку зрения было выразить абсолютно невозможно. И это ограничение моей свободы, я считаю. Я думаю, что Facebook должен доработать именно эти пункты. Я знаю, что у них есть комиссия, и в этой комиссии присутствуют профессоры университетов. Они должны пристальное внимание обратить на то, чтобы не писали анонимно, не оскорбляли людей. Мнения всегда можно высказывать, аноним должен быть полностью заблокирован, я так считаю.

Леуан: Я писал, конечно, политические посты, но за это меня никто не блокировал. А так, знаю, что людей блокируют. Это чаще всего, когда администраторы определенных групп блокируют участников этих групп. Когда они, возможно, не согласны с мнением или с политическими взглядами. Больше такие права у админов групп. В принципе, если есть такие группы, и ты добровольно туда вступил, возможно, должен понимать, что при нарушении каких-то правил или при несогласии админов, тебя могут заблокировать. Я думаю, что это вполне в духе Facebook, скажем так.

– Какие-то ограничения свободы слова должны быть в социальных сетях или нет?

Леуан: Если мы говорим о Трампе или, в принципе, о свободе слова, на мой взгляд, социальные сети пока еще остаются небольшим островком свободы, но потихоньку это кольцо тоже сжимается. Я бы сравнивал с жизнью – можно ли делать все, что ты хочешь в обычной жизни и быть за это ненаказанным? Наверное, нет. Если есть определенные правила в какой-то социальной сети, в том же Facebook если есть, то при нарушении тебя могут заблокировать. Это может сделать Facebook. Так что я думаю, что это вполне нормально, что нет вседозволенности. С другой стороны, можно всегда использовать в политических целях, кто-то может сказать, что это ущемление свободы слова, кто-то может сказать, что я могу говорить все, что мне вздумается. Тут тоже могут быть двойные стандарты.

Григорий Лацужба: Меня лично никогда не блокировали в социальных сетях. Я, конечно, об этом слышал, что кого-то блокируют. Вообще, в принципе, ограничение свободы слова не должно быть. И в социальных сетях, и в обычной жизни. Вопрос в другом – что эти социальные сети используют анонимные источники, которые создают не очень благоприятные информационные поводы. Конечно же, их надо блокировать. Потому что они негативно влияют на общественное мнение. Есть личности, которые, скажем так, токсичные. Они не анонимы, есть разные люди, которые высказывают по-разному свою точку зрения, кто-то резко высказывает, кто-то в спор выходит, но это все точка зрения человека. За личную точку зрения нельзя блокировать людей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия