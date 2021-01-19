Погодные перепады в Абхазии: из огня лесных пожаров – в снегопад

Сегодня около полуночи за окнами своих домов и квартир жители многих населенных пунктов Абхазии наблюдали падающий крупными хлопья снег. Он продолжал идти и ночью. Утром жителям Сухума предстала картина «выбеленных» снегом земли, верхушек пальм, крыш автомобилей… И если во многих других краях по поводу такого пожали бы плечами: «Что за невидаль!..», то в Абхазии тут же бросились заполнять свои страницы в социальных сетях фото и видео этих пейзажей.

А что уж тогда говорить о детворе, которая утром ринулась на улицу играть в снежки! Свершилось! Ребятишки из моего подъезда каждую зиму вспоминали, как аккурат на Новый, 2016 год в городе выпал обильный снег, как они играли в снежки и лепили снеговиков. А снега поле этого все не было и не было, и они часто канючили, чтобы родители повезли их на озеро Рица, в Ауадхару или на Красную Поляну, где снег лежит почти всю зиму. А также мечтали вслух, чтобы снег пошел и здесь, на морском побережье Абхазии. На это взрослые нередко отвечали им, что лучше бы его все-таки не было: очень уж он здесь коварен, потому что влажный тяжелый снег после обильных снегопадов налипает на электропровода, рушит на них деревья, и все это приводит к авариям и долгим отключениям электричества. Впрочем, нынче эту роль с успехом заменили «прилипшие к электропроводам» добытчики криптовалюты… Но нынче пока снегопад был щадящий. Снег снова ненадолго пошел после обеда, но ни к каким нештатным ситуациям в энергосистеме это не привело. Предстоящей ночью ожидается более обильный снегопад.

Некоторые шутили: вот такую бы погоду да на пару недель раньше, когда предгорья Абхазии были объяты лесными пожарами, в Гагрском районе они подступали вплотную к центральной автотрассе, а сотрудники МЧС задыхались в борьбе с огнем!

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба рассказала сегодня «Эху Кавказа» о предпосылках этого скачка температур воздуха в январе:

«В этом году усиленная адвекция, то есть вынос тепла долго шел с юга, а с севера, северо-запада не было выноса холода. Ночные температуры не спускались ниже пяти-восьми градусов выше нуля. Когда усиленный вынос наблюдался, были плюс десять градусов и даже чуть больше ночные температуры. А дневные – и шестнадцать, и восемнадцать градусов максимальные температуры были».

На недавней пресс-конференции главы МЧС Абхазии Льва Квициния журналисты спросили его, можно ли связать аномально теплую осенне-зимнюю погоду последних лет в Абхазии и интенсивные лесные пожары в ней с глобальным потеплением, и он согласился с таким объяснением. Когда аналогичный вопрос был адресован Ларисе Махмедовне, она сказала:

«Смотрите, что… Я не думаю, что из-за повышения температуры лесные пожары произошли. Это, скорее всего, человеческий фактор был.

– Нет, ну никто и не отрицает, что человеческий фактор присутствовал. Оставляют там что-то…

– Да, листва загорается, а потом уже пламя поднимается…

– Но я имею в виду, что в прежние годы, допустим, даже 5-10 лет назад, мы не говорили о таких лесных пожарах, они были, но только единичные. Температура воздуха тоже влияет, конечно.

– Температура тоже влияет, но и поведение людей изменилось. Раньше разве было так, что свой мусор вывозим и выбрасываем в горах? Горы считались чем-то священным, такое к ним было отношение. А сейчас поднимитесь по разным селам – выше в горах бросают мусор».

В последние годы точность метеопрогнозов заметно повысилась, синоптики используют различные карты движения воздушных масс. В связи с этим во время и после январских лесных пожаров в Абхазии удивляли рассуждения некоторых в соцсетях. То ли в шутку, то ли всерьез писали о молениях с просьбой о дожде, что природа нас вдруг «пожалела». Хотя для любого интернет-пользователя было минутным делом зайти на соответствующий сайт еще за неделю до начала проливных дождей в воскресенье, 10 января, и узнать, когда наступит конец этим пожарам. По этому поводу Лариса Ахба, впрочем, вспоминает:

«Там тогда некоторые любители (метеопрогнозов) писали, что уже ночью пойдет обильный дождь. Я в СМИ сказала: «Да, дождь пойдет, но не с утра, и не во всех местах одновременно начнется». Так оно и вышло. К полудню я дала прогноз, дождь пойдет».

На вопрос о прогнозах синоптиков на ближайшие дни и до конца зимы Ахба ответила:

«Давление повышается. Будет еще холоднее. Мы думаем, что температура воздуха опустится до минус четырех – минус пяти местами.

– Это ночью?

– Да, ночные. А дневные – положительные от двух до семи градусов, может быть. Вот сейчас – 20-го, 21-го – эта ложбина холода будет держаться. Потом отступит, и с юга пойдет вынос теплого воздуха, но уже не такой, как раньше. О феврале еще рановато с точностью говорить, но, похоже, что в первых числах будет тоже вынос воздуха с юга».

Сегодня одни знакомый сухумец рассказал про забавный эпизод. Когда-то, еще в советские времена, он работал на Абхазском телевидении и упрекнул сотрудницу Гидрометбюро за то, что один из прогнозов погоды не сбылся. «Молодой человек, – наставительно сказала она ему. – Прогноз – это не диагноз, тут ошибиться можно». А еще он очень удивил меня тем, что когда-то его отец делился с ним детскими воспоминаниями про Асду – Большой снег 1911 года, оставивший зарубку в народной памяти. В начале нынешнего января некоторые абхазские СМИ обращались к этому юбилею – 110-летию Большого снега, когда многие дома в Абхазии завалило снегом по крыши. Дело в том, что сам рассказчик – 1959 года рождения, а вот отец его был – 1909-го.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии