Алхас Гагулия: «Мы будем получать энергию со стороны Псоу и по линии Кавкасиони»

Сегодня ночью ИнгурГЭС, обеспечивающая энергией Абхазию, будет остановлена на ремонт. Энергия будет подаваться по перетоку из Российской Федерации. График отключений вводиться не будет, отключения будут производиться по мере фиксирования предельных нагрузок.

Сегодня в 00.00 часов будет остановлена ИнгурГЭС для проведения планового ремонта, цель которого устранить проблемы в деривационном тоннеле, из-за которых она теряет примерно 150 млн кВт/ч. ИнгурГЭС – это единственная электростанция, которая подает энергию в Абхазию, иного источника нет. Она находится на границе между Абхазией и Грузией и эксплуатируется совместно.

Из-за остановки ИнгурГЭС Грузия потеряет около 400 млн кВт-часов электроэнергии, что для нее не катастрофично, так как там есть иные источники энергии. Для Абхазии же остановка ИнгурГЭС означает полное обесточивание, чтобы этого не произошло, удалось договориться о перетоке с Российской Федерацией.

Пресс-секретарь Госкомпании «Черноморэнерго» Алхас Гагулия сообщил о том, как будет поступать электроэнергия в Абхазию во время остановки ИнгурГЭС:

«ИнгурГЭС будет сегодня остановлена в 00.00 часов. До этого мы получали электроэнергию со стороны Российской Федерации, и со стороны ИнгурГЭС была запитана вся восточная часть Абхазии. После остановки станции мы будем получать энергию также со стороны Псоу и по линии Кавкасиони для восточной части Абхазии. На данный момент вводятся ограничения только по нагрузке. График отключения здесь неэффективен, невозможно отключать по графику, потому что в какой-то момент может получиться так, что ненагруженная линия будет обесточена, а перегруженная останется включенной и на ней может произойти авария».

Было сообщение о том, что из-за плановой остановки ИнгурГЭС необходимо срочно провести ремонт на высоковольтной линии «Ачгуара», по которой электроэнергия распределяется по территории Абхазии, Алхас Гагулия пояснил, то ремонт линии только в планах у компании «Черноморэнерго», в настоящее время идет подготовка к ремонту и составляется сметная документация.

По словам генерального директора ООО «ИнгурГЭС» Левана Мебония, производить ремонт на станции необходимо каждые пять лет. А в последний раз она ремонтировалась в 2006 году. В 2018 году в ходе осмотра деривационного тоннеля были обнаружены участки, требующие незамедлительного ремонта. Так, восстановлению подлежит аварийный участок тоннеля длиной полкилометра, общая же протяженность тоннеля составляет более 15 километров.

Планируется, что капитальный ремонт станции займет три месяца и должен завершиться до мая 2021 года. Если ремонт не будет закончен вовремя, то водохранилище станции не успеет заполниться водой, и есть вероятность «встретить следующий год на нуле», считает Мебония.

Средства для ремонта станции в объеме 38 млн евро выделяет Грузии Европейский банк реконструкции и развития. Ремонтные работы в деривационном тоннеле будет проводить грузинская компания.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия