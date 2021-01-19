«Идет очень грязная игра»

Борьба власти с оппозиционными депутатами и протестующими с центральной площади Цхинвала развернулась на новом фронте. Руководство парламента, члены партии «Единая Осетия», а также провластные политологи выступили с серией видеоинтервью малоизвестному ресурсу, ведущий которого назвал убитого Инала Джабиева «террористом» и попытался связать протестную активность с влиянием антироссийских, прозападных сил.

Одним из первых на развернутую югоосетинскими властями кампанию по дискредитации политических оппонентов отреагировал лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Он обвинил спикера парламента Алана Тадтаева в умышленном искажении фактов, которые послужили «причиной возникновения тяжелой социально-политической обстановки в государстве Алания». Гаглоев отметил:

«Прослушав в целом выступление Тадтаева, логичен вывод о том, что его действия на фоне скатывания страны в омут вседозволенности власти, коррупции и беззаконья, как раз и наносят вред имиджу нашего государства».

Возмущенное заявление последовало и от ветеранской общественной организации «Боевое содружество»:

«Мы хотим спросить у интервьюера …, на каком основании он уличает народно-избранных депутатов в государственной измене, который по Конституции Государства Алания является особо тяжким преступлением?! Этих людей выбрал народ и, следовательно, позиция журналиста является антинародной. На каком основании он называет террористом зверски замученного до смерти Инала Джабиева?! Кто ему дал право низвергать в глазах мирового сообщества государственность Республики Южная Осетия?!»

Лидер организации Дмитрий Тасоев отметил, что защитники республики всегда активно участвовали в политической жизни Южной Осетии и намерены это делать и впредь:

«Наше содружество – это те ребята, которые отстаивали и делали нашу государственность, отстаивали ее территориальное право, и мы всегда участвуем в жизни государства. И когда мы видим, что государство демонтируется под корень, конечно, должны сказать свое слово. Если кто-то там не очень компетентен в своем деле, то это не проблема государства, это его личная проблема. Нам важно, чтобы те завоевания, которых добилась Южная Осетия, они развивались дальше, а не уничтожались.

– Как на площади реагируют на эти информационные вбросы?

– На площади реакция однозначно негативная к тем вбросам, которые делаются именно с подачи государственных деятелей. Реакция очень негативная».

Малоизвестный в республике журналист в интервью с представителями власти прямо назвал убитого силовиками в августе этого года Инала Джабиева «террористом», и обвинил депутатов в том, что они «льют воду мельницу иностранных заказчиков – тех, кто приказал им так себя вести». Кроме того, он многозначительно отметил, что гражданам «всегда можно что-нибудь подбросить горячее, возмутить их разум»:

«Журналист: Алан (Тадтаев), я понимаю, допустим, возмущённых граждан, им всегда можно что-нибудь подбросить горячее, возмутить их разум и сделать его действительно возмущенным. Вот человек, насколько на внешнем периметре об этом известно, покушался на министра внутренних дел республики Южная Осетия… Однозначно, по умолчанию, человек, который покушался на одного из высших должностных лиц, это террорист. Вон в США сейчас, внутренних террористов никто не жалеет. Они (депутаты парламента) фактически льют воду на мельницу иностранных заказчиков, тех, кто приказал им так себя вести. То есть это фактически не просто внутренние террористы, это как в США Трампа называют агент Путина, так может это тоже чьи-то агенты сидят у вас в парламенте?»

По мнению депутата парламента от партии «Ныхас» Зиты Бесаевой, жонглирование предположительно проплаченным властями журналистом такими понятиями, как «прозападные, прогрузинские силы», «соросята» – это часть грязной политической игры:

«Идет очень грязная игра со стороны представителей «Единой Осетии». В том числе и руководства, потому что вот так обвинять оппозиционных депутатов в том, что они являются прогрузинскими, не имея на это основания, наверное, им надо понимать и знать, что за это надо нести ответственность. Потому что если нет основания вменять какое-то обвинение в отношении депутатов, наверное, громогласно и громозвучно говорить об этом, тем более какому-то журналисту или информационному агентству, которое никто не знает, а дает информацию первое лицо парламента, это вызывает недоумение и понимание того, что, что же они вытворяют, накаляя обстановку еще сильнее? Они хотят облить грязью тех, кто действительно отстаивает позиции, имеет принципиальное мнение, в том числе и по вопросам, связанным с убийством Джабиева»

Зита Бесаева считает, что эта заказная игра только убеждает югоосетинскую общественность в собственной правоте:

«Со стороны депутатов, естественно, будет определенная реакция на то, что озвучивают сегодня спикер парламента, первый зам, работник пресс-службы парламента. Мы понимаем, что это заказная игра, и они все соглашаются с той точкой зрения журналиста, который не владеет обстановкой, не владеет ситуацией, и не опровергают его точку зрения, а наоборот, еще и поддакивают. Мы понимаем, что идет целенаправленная работа по очернению тех депутатов, которые действительно исполняют свой депутатский долг, искренне заботятся о том, чтобы в нашем государстве был закон, порядок, было какое-то созидание, было какое-то развитие государственности. Но это им, естественно, не нравится. Сколько не обливай (грязью), прежде всего, ты обливаешь грязью себя, кто бы это ни делал – прежде всего, ты показываешь, что опускаешься до такого уровня и обвиняешь своих же коллег в том, чего нет».

По словам Зиты Бесаевой, часть депутатов пытается назначить встречу с руководителем парламента, в том числе с приглашением представителей Комитета госбезопасности. Спикер пока ссылается на недомогание, однако завтра парламентарии ожидают, что Алан Тадтаев найдет в себе силы прояснить ситуацию с коллегами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия