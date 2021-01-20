Обзор югоосетинской прессы

«Народная Партия» Южной Осетии распространила заявление, в котором прокомментировала интервью председателя парламента Алана Тадтаева и его заместителя Петра Гассиева журналисту Веселовскому. По мнению авторов заявления, «партия власти – «Единая Осетия» прилагает неприемлемые для здравого смысла действия, направленные на срыв диалога и обострение политической ситуации в Республике». «Народники» отмечают, что целью этих провокационных действий является насаждение в информационном поле мнения о принадлежности к западной (соросовской) агентуре оппозиционной к правящему режиму части общества Южной Осетии. «К грузинской агентуре причислена часть нашего общества, оказывающая моральную и политическую поддержку вдове и матери зверски замученного Инала Джабиева. Особо неприемлемым является то, что ни один из респондентов Веселовского не опроверг эти лживые измышления. И это при том, что если в парламенте находятся силы, связанные с «фондом Сороса», то их следует искать в рядах «Единой Осетии»», – говорится в заявлении партии. «Народники» предлагают Алану Тадтаеву и Гассиеву Петру представить обществу факты, которые бы указывали на агентурную связь депутатов парламента с враждебными народу Южной Осетии силами. «В случае же отсутствия таковых фактов, настойчиво предлагаем выступить с опровержением утверждений, прозвучавших в их интервью с Веселовским», – говорится в заявлении «Народной Партии».

Блогер Алан Парастаев также пишет о политическом кризисе в республике. Он отмечает, что впервые после начала акции протеста, в ситуации, которую называют кризисной, тупиковой и безвыходной, появился просвет. «Он мне видится в решении одного из главных действующих лиц, Соттиевой, создать и возглавить общественное движение», – пишет блогер. Ранее в СМИ сообщили о том, Оксана Соттиева возглавила общественное движение «Закон. Справедливость. Инал Джабиев», учредительное собрание было проведено прямо на Театральной площади, в палатке. «В чем преимущество общественного движения перед акцией протеста, объяснять не буду, но скажу главное про главное, на мой взгляд, про политическое преимущество – про возможность маневра», – считает Парастаев.

Газета «Республика» в первом номере 2021 года подводит итоги прошедшего 2020 года. «Дата года», по мнению редакции, – 100-летие геноцида осетинского народа. «В рамках столетия геноцида планировалось провести немалое количество организационных и памятных мероприятий, но сложная эпидемиологическая ситуация существенно сказалась на возможности их реализации. При этом будем честны, даже в этих условиях мы не использовали имеющиеся возможности. К примеру, не была организована даже акция Свеча памяти 20 июня…», – пишет газета. Ситуацию с коронавирусом газета называет «проблемой года». «Больницы оказались переполненными, в определенный период в обществе возникло даже ощущение паники. Но в итоге мы справились, благодаря самоотверженному труду медиков и волонтеров», – отмечает автор. Нерв года – обострение общественно-политической ситуации в стране в связи с убийством Инала Джабиева. Издание называет ситуацию полноценным внутриполитическим кризисом. В этом же году парламенту Южной Осетии исполнилось 30 лет, «Республика» называет это «юбилеем года», а «утрата года» – уход Народного художника Южной Осетии Лаврентия Касоева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия