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Зурабишвили ждёт от ЕС «солидарного решения» по вакцине от COVID-19
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Брюсселе на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудила борьбу с COVID-19. Она сказала, что ждёт от ЕС «солидарного решения» по вакцине.
Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Мишель заявил, что просьба Зурабишвили принята и он попытается вместе со своими коллегами принять соответствующее решение. Ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
Президент Зурабишвили в ходе беседы также отметила важность принятого в четверг Европейским судом по правам человека решения по делу «Грузия против России», касающегося военных событий в августе 2008 года. Она призвала Евросоюз дать свою оценку решению европейского суда, – сообщает пресс-служба.
В сообщении говорится, что Мишель заявил на встрече о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии. На встрече также обсуждались конкретные шаги по сближению между Грузией и Евросоюзом.
Зурабишвили пригласила Мишеля в Грузию, он с благодарностью принял это приглашение, сообщила пресс-служба президента Грузии.
- В рамках визита в Брюссель Зурабишвили также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.
Другие новости дня
Баку и Ашхабад планирует совместно осваивать месторождение на Каспии
Азербайджан и Туркменистан подписали межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.
По информации азербайджанских СМИ, церемонию подписания меморандума в формате видеоконференции отслеживали президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов.
«Этот документ стал результатом большой многолетней работы и нацелен на упрочение и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытия огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создания в регионе каспийского моря для развития устойчивой энергетики, широко и взаимовыгодного и международного партнерства», – сказал Бердымухамедов.
«Сегодняшняя церемония - это результат многолетних упорных действий наших стран по укреплению независимости, суверенитета, экономического потенциала. Сегодня Туркменистан и Азербайджан на международной арене - те страны, которые с полным основанием могут говорить о независимой внешней и внутренней политике», – заявил Алиев.
- «Интерфакс-Азербайджан» пишет, что месторождение «Достлуг», или «Кяпаз» (туркменское название - Сердар) было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. По данным азербайджанской стороны, нефтяные запасы месторождения оцениваются порядка в 50 млн тонн.
- Разработка месторождения длительное время являлась предметом спора между Азербайджаном и Туркменистаном. По мнению ГНКАР, месторождение расположено в азербайджанском секторе Каспия и принадлежит Азербайджану. Ашхабад заявлял о принадлежности месторождения Туркменистану.
Задержаны Любовь Соболь и юрист ФБК Владлен Лось
В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер канаал Navalny Live Любовь Соболь. По словам адвоката, её везут в ОВД "Донское", чтобы составить протокол за призывы к акции протеста 23 января.
Ранее был задержан юрист ФБК Владлен Лось. Как он сам написал в твиттере, ему вручили предписание до 25 января покинуть Россию. Он гражданин Беларуси. С чем формально связано требование властей - пока неясно.
23 января сторонники Алексея Навального намерены провести акции протеста против задержания политика и его преследования со стороны властей. Призывы к акциям публикуются в соцсетях, к ним присоединились ряд видных общественных деятелей и деятелей культуры. Акции не согласованы с властями, которые заявили, что будут их пресекать, а также наказывать за призывы к ним.
«Выстрелом в лоб убью». Кадыров пригрозил расправой Закаеву
Физической расправой пригрозил оппозиционному политику Ахмеду Закаеву глава Чечни Рамзан Кадыров. Видео с заявлением руководителя региона выложено в аффилированном с ним инстаграм-аккаунте, – передает «Кавказ.Реалии».
Кадыров напрямую не называет имени Закаева, но указывает город, в котором он живет - Лондон, а также упоминает актерское образование политика.
«Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть. Я готов принять эту кровную месть и перед богом, и перед народом», - заявляет Кадыров.
Рядом с главой Чечни сидит Замид Чалаев, командир полка спецназначения им. Ахмата Кадырова. Именно он руководил последней спецоперацией, в которой были убиты шесть членов подполья. В том числе и амир Аслан Бютукаев.
Кадырова возмутило обращение Закаева по поводу смерти Бютукаева и его соратников. Политик в изгнании выразил соболезнование родным убитых, а также назвал их "национальными героями".
- Отметим, что 20 января в Чечне была ликвидирована группа боевиков, среди которых был и лидер вооруженного подполья Аслан Бютукаев. Спецоперация проходила в районе села Катыр-Юрт, что находится в 30 километрах от Грозного.
- Бютукаев был подчиненным Аслана Масхадова. После объявления о создании запрещенной в РФ организации «Имарат Кавказ» выступил против Доку Умарова. В 2011 году примирился с лидером северокавказских боевиков. После смерти Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков.
- Ахмед Закаев - известный чеченский политик, ныне проживающий в Великобритании. Он представляет себя как главу правительства Ичкерии за рубежом.
Лавров обсудит с Медоевым «координацию на международной арене»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 января в Москве встретится с и.о. главы МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят «координацию на международной арене».
«В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене», – сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что «в основе российско-югоосетинских отношений лежат принципы союзничества и интеграции, а двустороннее взаимодействие не подвержено международно-политической конъюнктуре».
Она добавила, что Москва помогает Цхинвали в укреплении позиций на международной арене, обеспечении безопасности и социально-экономическом восстановлении, – передаёт «Интерфакс»
«Республике предоставляется комплексная помощь и в борьбе с коронавирусной инфекцией», – отметила Захарова.
Генпрокуратура Грузии заявила о завершении расследования по «делу картографов»
Генеральная прокуратура Грузии завершила расследование по т. н. «делу картографов». Об этом на специальном брифинге заявил прокурор Амиран Гулуашвили. По его словам, теперь дело будет передано в Тбилисский городской суд, – передаёт СОВА.
В ходе брифинга также было представлено видео, снятое скрытой камерой в кабинете Ивери Мелашвили. Тайная видео- и аудио-слежка велась на основании постановления суда.
По версии следствия, в одной из бесед с коллегой М. М. (по версии СМИ, речь идет о Малхазе Микеладзе), представленной на пресс-конференции и, как утверждается, записанной 28 сентября 2020 года, обсуждался вопрос согласования границы на нескольких участках в ущерб интересам Грузии. В том числе речь идет об участках в районе монастырского комплекса Давид Гареджи, а также в районах 17-го оросительного канала и озера Джандари.
«На записи, сделанной скрытой камерой, обвиняемый И. М. подтверждает, что в ходе согласования [границы] в районе Давид Гареджи в августе 2006 года грузинская сторона отказалась от первоначальной позиции Грузии, которая предусматривала перенос границы к подножию горы Удабно, что оставляло почти все исторические памятники в пределах территории Грузии. Соответственно, вопреки первоначальному предложению, участок границы в районе Давид Гареджи был согласован на вершине горы Удабно», – заявил представитель прокуратуры.
В разговоре Мелашвили отмечает, что был против такого согласования границы, поскольку не считал это правильным. Тем не менее, как отметил прокурор, он подписал соответствующий протокол, в результате которого линия границы была согласована в ущерб интересам Грузии.
По версии прокуратуры, в процессе делимитации-демаркации государственной границы фигуранты дела действовали по указанию вышестоящих должностных лиц.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Оппозиция считает Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
Ангела Меркель призвала Россию освободить Алексея Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию освободить из-под ареста Алексея Навального. Об этом сообщает Deutsche Welle. По словам канцлера, правительство ФРГ считает такой шаг очень правильным.
Алексея Навального задержали 17 января сразу после прилёта из Германии, где он лечился после отравления летом прошлого года ядом "Новичок". Через сутки суд отправил его на 30 дней в СИЗО "Матросская тишина". Ходатайство в суд подала Федеральная служба исполнения наказаний. По мнению ФСИН, Навальный скрывался от контроля, когда был в Германии на лечении после отравления, и нарушил условия своего испытательного срока. При этом Навальный получил от российских властей официальное разрешение на выезд в Германию. Адвокаты оппозиционера заявляют, что решение об отправке Навального в СИЗО незаконно.
По данным германского журнала Der Spiegel, Европарламент намерен потребовать от Европейского союза остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и ввести санкции в отношении причастных к решению о задержании и аресте Навального. Проект резолюции будет вынесен на голосование 21 января.
По мнению авторов документа, также должны быть приняты ограничительные меры в отношении ответственных за нападения на оппозиционеров, а также против "российских олигархов", "членов ближайшего окружения президента Путина" и"пропагандистов СМИ".
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению, но являются политическим ориентиром для государств, входящих в Евросоюз. Санкции в ЕС вводятся решением всех входящих в него 27 стран.
Российские власти отвергают свою причастность к отравлению Навального.
Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим
Президент Грузии Саломе Зурабишвили называет решение Страсбургского суда по делу о войне 2008 года историческим. Она благодарит министерство юстиции и экс-главу ведомства Тею Цулукиани. По словам Зурабишвили, именно они внесли большой вклад в победу Грузии.
«Впервые в истории и впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправдана, государство признано жертвой этой войны, это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше будущее и наше единство», – заявила Зурабишвили, которая находится с рабочим визитом в Брюсселе.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал решение суда в Facebook-аккаунте.
«Самый важный день в новейшей истории Грузии! Тяжба «Грузия против России» завершилась в Европейском суде по правам человека победой Грузии! Это общая победа!» – пишет Георгий Гахария.
Ранее грузинский премьер сказал, что решение ЕСПЧ «должно стать новым этапом в борьбе за деоккупацию Грузии».
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин, – заявил министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года.
ЕСПЧ установил, что Россия осуществила этническую чистку грузин – глава Минюста Грузии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин. Об этом заявил министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе, комментируя решение ЕСПЧ по делу «Грузия против России (II)».
По его словам, суд также подтвердил, что Россия осуществляла эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией, поэтому на неё ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии.
«Суд подтвердил, что Абхазия и Цхинвальский регион – неотъемлемые части Грузии и оккупированы Россией», – сказал Лорткипанидзе.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года.
В Минюсте РФ не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года
В министерстве юстиции РФ не согласны с рядом выводов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» о войне 2008 года.
Как пишет ТАСС, суд возложил на Москву ответственность за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года. В Минюсте РФ говорят, что «непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена».
«Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – заявили в российском ведомства.
В Москве говорят, что постановление ЕСПЧ не содержит решения о денежной компенсации, соответствующий вопрос оставлен судом для дальнейшего рассмотрения.
«Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», – отметил уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции России Михаил Гальперин, слова которого привели в пресс-службе.
При этом в Минюсте РФ заявили, ЕСПЧ «признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года».
- Отметим, что в грузинском Минюсте заявили, что «Грузия победила» и суд установил нарушение Россией нескольких статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
РФ нарушила Европейскую конвенцию – решение ЕСПЧ по делу о войне 2008 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по делу «Грузия против России (II)» о войне 2008 года.
В министерстве юстиции Грузии говорят, что суд установил нарушение Россией нескольких статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
«Признание этих нарушений Большой палатой Суда подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года.
Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами.
Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц.
Суд разделил позицию Грузии и установил ответственность России за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны и за ряд других нарушений.
Это историческое решение является важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии с использованием международно-правовых механизмов», — говорится в заявлении Министерства юстиции, перевод которого публикует Первый канал Грузии.
Экс-министр юстиции, депутат парламента Грузии Тея Цулукиани говорит, что это – победа Грузии.
«Мы победили! Поздравляю, Грузия! Поздравляю всех с большой победой!», – пишет Цулукиани в Facebook-аккаунте.
- Рассмотрение дела по существу началось 8 октября 2013 года. Ранее в Минюсте Грузии заявляли, что было изучено большое количество широкомасштабных, комплексных документов и доказательств из различных источников. «В результате оценки качества этих документов были отобраны до 700 доказательств и ряд документов с соответствующим анализом и аргументами, которые Грузия в разное время представила в Страсбургский суд», – говорилось в заявлении ведомства.
- Последнее устное слушание в Большой палате Европейского суда состоялось 23 мая 2018 года, в ходе которого министерство также предоставило доказательства.
Генпрокуратура РФ требует заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января
Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых содержатся призывы участвовать в несогласованных акциях протеста 23 января.
Требования об ограничении доступа к противоправной информации внесены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что принимают "предупредительные меры" и при "наличии оснований" привлекут "виновных лиц к административной ответственности".
Накануне Роскомнадзор потребовал от социальных сетей TikTok и "ВКонтакте" удалить все материалы с "призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных акциях". Одновременно Роскомнадзор призвал все соцсети и СМИ не допускать распространения таких призывов. О призывах к участию в каких именно акциях идёт речь, не уточняется.
На 23 января сторонники Алексея Навального анонсировали акции с требованием освободить арестованного политика. Сам Навальный в обращении к сторонникам, записанном в здании ОВД, призвал их "не бояться" и "выходить на улицы".
После этого пользователи TikTok начали публиковать видео о протестах, а во "ВКонтакте" сообщать о планах поучаствовать в акциях. Хештеги #свободуНавальному, #23января и подобные им набрали к 11 утра 21 января более 200 млн просмотров в TikTok , подсчитали "Открытые медиа".
Как пишет "Медуза", штабы Навального, Фонд борьбы с коррупцией и некоторые СМИ столкнулись с наплывом ботов в соцсетях. С чем это связано, точно неизвестно. Возможно, боты будут добиваться блокировки аккаунтов.
Правоохранительные органы по всей стране пресекают выступления в поддержку арестованного Алексея Навального. Учащимся школ и университетов страны пригрозили проблемами, вплоть до отчисления за участие в митингах "Свободу Навальному!", сообщает Baza.
- Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево 17 января, на следующий день суд в Химках продлил ему срок задержания на месяц. Предположительно, политик задержан до намеченного на начало февраля судебного процесса о замене его условного срока на реальный по уголовному делу 2012 года.
В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
МВД Грузии заявило о задержании гражданина России, который разыскивался Интерполом по запросу российской стороны.
«Сотрудники криминальной полиции МВД в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий задержали разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола гражданина России А.Л. в Батуми, в месте временного проживания. Следствием установлено, что данное лицо находится в Грузии с января 2020 года», – говорится в заявлении.
По данным министерства, Россия объявила о розыске А.Л. на национальном уровне 19 августа 2020 года, а 9 ноября 2020 года Генеральный секретариат Интерпола объявил его в международный розыск по красному циркуляру.
Как пишет РИА Новости, задержанный обвиняется в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, разврате в отношении несовершеннолетних со стороны организованной группы лиц, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Сенатор РФ Фадзаев призвал югоосетинские власти пойти на уступки участникам акции протеста
Сенатор из Северной Осетии-Алании Арсен Фадзаев призвал руководство самопровозглашенной республики Южная Осетия пойти на уступки в противостоянии с участниками бессрочной акции протеста на Театральной площади Цхинвали.
«Кавказ.Реалии» указывает, что Фадзаев первым из федеральных российских политиков обратил внимание на протест родных Инала Джабиева, умершего во время пыток в цхинвальском изоляторе временного содержания. Член Совета Федерации от законодательного органа Северной Осетии через соцсети обратился с призывом решить запутавшуюся ситуацию и выразил готовность стать участником переговорного процесса.
«Акция протеста семьи убитого Инала Джабиева затягивается по понятным причинам: родные и близкие недовольны ходом следствия, отсутствием конструктивного диалога с властью. Однако ситуация запутывается настолько, что наблюдать со стороны в ожидании положительного исхода больше не представляется возможным. Никто никого не слышит, обстановка в целом накаляется. Руководству (Южной Осетии – ред.) независимо от персоналий, важно понимать, что оно должно слышать общество, граждан, благодаря которым пришло к власти, а иногда идти на уступки, пусть даже неприятные», – отметил Арсен Фадзаев.
Реакции южноосетинских властей на заявление российского политика пока не последовало. Участница многодневной акции протеста, вдова Инала Джабиева – Оксана Сотиева не особо удивлена заявлениям Арсена Фадзаева.
«Полтора месяца назад я обращалась к нему, депутату Госдумы Артуру Таймазову и Дзамболату Тедееву (депутат парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе – ред.), но тогда Фадзаев не отреагировал на наше обращение. Не знаю, почему решил сделать заявление именно сейчас», – отметила в беседе с корреспондентом «Кавказ.Реалии» Оксана Сотиева.
- Бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева и сочувствующих им жителей Цхинвали началась 4 декабря. Они требуют отставки генпрокурора Урузмага Джагаева и справедливого наказания виновных в гибели 30-летнего мужчины. Акцию протеста поддерживают депутаты из оппозиционного блока парламента.
- Несколькими днями ранее бывшие югоосетинские президенты Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов на Театральной площади встретились с матерью и вдовой Инала Джабиева и пообещали организовать предметный переговорный процесс с действующими властями.
Коронавирус в Грузии: 1137 новых случаев, скончались 11 человек
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1137 новых случаев коронавируса. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
Как пишет «Новости-Грузия», за последние 24 часа в стране от коронавируса вылечились 1179 человек, скончались от последствий инфекции 11 пациентов.
С начала эпидемии в феврале 2020 года и до сегодняшнего дня в Грузии выявлен 251 071 случай инфицирования коронавирусом, 238 110 человек выздоровели, 2 998 умерли.
За последние 24 часа в стране было проведено 17 019 тестов на коронавирус, в том числе 9840 тестов на антигены и 7179 ПЦР-тестов.
По регионам новые случаи заражения распределились так:
- Тбилиси – 477;
- Аджария — 64;
- Имеретия — 164;
- Квемо Картли — 65;
- Шида Картли — 85;
- Гурия — 13;
- Самегрело – Земо Сванети — 118;
- Кахетия — 95;
- Мцхета-Мтианети — 27;
- Самцхе-Джавахети — 18;
- Рача – Лечхуми и Квемо Сванети —11.
Сейчас в стране 9946 активных случаев заражения, из которых 3 478 человек проходят лечение в клиниках, в том числе 1 685 — в больницах Тбилиси, 249 — в Аджарии, 711 — в Имеретии.
Состояние 735 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 219 человек.
В ковид-гостиницах под наблюдением врачей остаются 534 больных, 5 934 человека проходят лечение от вируса на дому.
В карантинных пространствах размещены 536 граждан. 20 813 человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Европарламент потребует остановки «Северного потока-2»
Европарламент потребует от Европейского союза остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" и ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на проект резолюции, который будет вынесен на голосование 21 января.
По мнению авторов документа, также должны быть приняты ограничительные меры в отношении ответственных за нападения на оппозиционеров, "российских олигархов" и "членов ближайшего окружения президента Путина", а также "пропагандистов СМИ". Санкции могут включать замораживание их активов, которые находятся в ЕС, и запрет на въезд.
Ранее США ввели санкции против участника "Северного потока - 2" российского трубоукладчика "Фортуна", который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. В свою очередь 19 января "Газпром" предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта. За день до этого Германия приостановила разрешение на строительство трубопровода в своих территориальных водах в связи с жалобами местных экологов.
После ареста Алексея Навального его соратник Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых, по мнению оппозиционного политика , западные страны должны ввести санкции. В списке восемь человек, в том числе - бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов; глава ВТБ Андрей Костин, топ-менеджер банка, сын главы ФСБ Александра Бортникова - Денис Бортников; глава ВЭБ Игорь Шувалов; телеведущий Владимир Соловьев.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению, но являются политическим ориентиром для государств, входящих в Евросоюз. Санкции в ЕС вводятся решением всех входящих в него 27 стран.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назначен вице-премьером
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назначен на пост вице-премьера страны. Об этом на заседании правительства заявил глава Кабмина Георгий Гахария. Министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили сохранила пост первого вице-премьера, – пишет СОВА.
«Сегодня нам предстоит сражаться на разных фронтах. Прежде всего, это глобальная пандемия и, конечно же, глобальный экономический кризис. Чтобы преодолеть его и экономически подготовить страну к 2024 году для подачи заявки на полноправное членство в Евросоюзе, требуется слаженная работа. Поэтому сегодня я хочу представить вам первого вице-премьера по экономическим вопросам. Это Майя Цкитишвили. Второй вопрос, который также будет приоритетным для правительства Грузии, — это дальнейшая деоккупация страны и ее интеграция. Еще одним вице-премьером в правительстве Грузии будет министр иностранных дел Давид Залкалиани. Я уверен, что вы сможете решить эти задачи и ваша работа будет успешной», – сказал Гахария.
Действующий глава МИД Грузии свою дипломатическую карьеру начинал в 1992 году – с должности атташе. В разные годы он работал в структурах министерства иностранных дел и в зарубежных миссиях.
После смены власти в Грузии 2012 году Давид Залкалиани занял пост первого заместителя главы МИД. А в июне 2018 года был назначен министром иностранных дел Грузии.
Гахария: решение ЕСПЧ станет новым этапом в борьбе за деоккупацию Грузии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня огласит решение по межгосударственной жалобе Грузии против России по делу о войне 2008 года.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства заявил, что решение «должно стать новым этапом в борьбе за деоккупацию Грузии». Он уверен, что ЕСПЧ примет справедливое решение.
«Это решение станет результатом 12-летнего труда наших сограждан, сотрудников министерства юстиции, специалистов, и, конечно же, мы все уверены, что это будет справедливое решение. Cоздается основа для дальнейшей защиты интересов наших граждан на международном уровне. Мы все должны понимать, что это первая оценка войны 2008 года от международного суда. Кроме того, это решение налагает дополнительные обязательства на нас, как на правительство, и мы все должны хорошо понимать, что в ближайший период мы должны предпринять конкретные шаги для деоккупации страны посредством межведомственной скоординированной работы, и в этой части у нас есть конкретный план, которому мы должны следовать, и с которым мы ознакомим общественность в ближайшем будущем», – заявил Гахария.
Ранее премьер-министр Грузии говорил, что мирное восстановление территориальной целостности – задача №1 для правительства, а политика по восстановлению территориальной целостности, по его словам, будет «более структурированной».
Грузию в рамках регионального турне посетит глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит на следующей неделе Грузию, Армению, Азербайджан и Россию. Об этом сообщили иранские СМИ.
Информацию о запланированном визите иранского дипломата подтвердили в МИД Грузии. В ведомстве заявили «Эху Кавказа», что детали визита согласовываются по дипломатическим каналам.
Глава иранского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым 26 января. Об этом ранее рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду международных вопросов, включая обстановку вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, зоне Персидского залива», – сказала она.
Мохаммад Джавад Зариф обсудил детали регионального турне и с главой МИД Турции.
«У меня состоялся хороший телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Чавушоглу. Я намерен посетить страны, которые могут работать вместе, чтобы помочь преодолеть карабахский кризис и установить мир и стабильность в регионе», - сказал он.
Накануне замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете» заявил, что Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Президент США Джо Байден подписал больше десятка президентских указов
В среду одним из первых актов Джо Байдена в должности президента Соединенных Штатов стало подписание семнадцати распоряжений и президентских указов, с помощью которых новый глава государства заблокировал несколько ключевых решений своего предшественника Дональда Трампа.
Президент Байден наложил запрет на строительство пограничной стены на границе с Мексикой, отменил запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан шести стран, где большинство составляют мусульмане, восстановил запрет на сооружение нефтепровода Keystone, объявил о намерении восстановить членство США во Всемирной организации здравоохранения и присоединиться к Парижскому соглашению об изменении климата.
Несколько распоряжений президента Байдена касаются борьбы с коронавирусной инфекцией. Он предписал ношение масок во всех государственных учреждениях и предложил федеральным службам продлить моратории на выселение квартиросъемщиков за неуплату квартплаты и выплату студенческих кредитов, гарантированных федеральным правительством.
Джо Байден также дал указание провести оценку указов своего предшественника в области охраны окружающей среды. Он намерен восстановить более жесткие стандарты выбросов углекислоты в атмосферу, отмененные Трампом. Среди других указов президента Байдена - требование к федеральным управлениям отдавать приоритет соображениям расового равенства в своей деятельности.
Как подчеркивают советники Байдена, в начале президентства он намерен сделать акцент на президентские указы для того, чтобы начать выполнять предвыборные обещания как можно быстрее. Республиканцы-законодатели уже дали понять, что его законодательным инициативам, например, плану реформы иммиграционной системы, представленному ранее и предусматривающему легализацию незаконных мигрантов после восьми лет пребывания в Соединенных Штатах, будет серьезная оппозиция в Конгрессе.
Позже вечером в среду Сенат утвердил первого члена кабинета Джо Байдена. Директором Национальной разведки стала Аврил Хейнс. Хейнс стала первой женщиной на этом посту. Её кандидатуру Байден выдвинул в ноябре 2020 года, вскоре после своей победы на выборах президента Соединенных Штатов.
Премьер Грузии поздравил Байдена и Харрис с инаугурацией
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил Джозефа Байдена и Камалу Харрис со вступлением в должности президента и вице-президента США, – сообщает «Новости-Грузия».
«Поздравляем Джо Байдена, ставшего 46-м президентом США. Мы благодарны вам за приверженность стратегическому партнерству на протяжении многих лет. Мы с нетерпением ждем следующего этапа в укреплении нашего сотрудничества, а также защите демократии и свободы во всем мире», – пишет Гахария в своем Twitter.
«Я поздравляю Камалу Харрис с ее историческим достижением и с назначением первой в истории США женщиной-вице-президентом. США – особенный друг Грузии, и я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами», – говорится в другом посте премьера Грузии соцсети.
20 января в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена. Из-за пандемии коронавируса традиционные массовые мероприятия отменены, а из-за опасений протестов меры безопасности усилены. На церемонии присягу также принесла Камала Харрис, ставшая первой женщиной – вице-президентом США.
Первые лица Грузии поздравили Джо Байдена с победой на выборах одними из первых – 8 ноября 2020 года, примерно за месяц до того, как полностью завершился подсчет голосов.
Победителя выборов официально утвердили 14 декабря, ровно через 41 день после основного дня всеобщих выборов. Победу Байдена подтвердили 538 членов коллегии выборщиков.
Мировые лидеры приветствуют нового президента США Джо Байдена
Мировые лидеры поздравляют Джо Байдена и Камалу Харрис со вступлением в должность президента и вице-президента Соединённых Штатов.
Европейские лидеры в своих комментариях выражают надежду на улучшение связей после непростых отношений с администрацией 45-го американского президента Дональда Трампа. Он не раз публично упрекал страны ЕС за их действия в сфере торговли, недостаточные, по его словам, расходы на оборону. Трамп называл НАТО "устаревшей" организацией, и, как утверждал его бывший советник по национальной безопасности Джо Болтон, даже намеревался вывести США из этого военно-политического союза. Бывший посол США в НАТО Ник Бёрнс отмечал, что риторика и действия Трампа привели к самому серьёзному ухудшению контактов с европейскими странами после Второй мировой войны.
Джо Байден обещал наладить связи с европейскими союзниками, и ряд экспертов ожидают, что новый президент США совершит поездку в Европу в первые сто дней своего пребывания на посту главы государства.
"Я жду с нетерпением возможности поработать с Байденом, и его администрацией – с целью укрепления наших партнёрских отношений и реализуя наши общие цели в борьбе с изменением климата, последствиями пандемии коронавируса и в вопросах безопасности", - заявил, приветствуя инаугурацию Байдена, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель предложил разработать новый основополагающий договор о сотрудничестве, как он сказал, "для более сильной Европы, для более сильной Америки и для лучшего мира".
"Крепкий Североатлантический союз отвечает интересам как Северной Америки, так и Европы, поскольку никто не может решить стоящие перед нами проблемы в одиночку. Сегодня начало новой главы, и я надеюсь на тесное сотрудничество", - подчеркнул, в свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Среди направивших приветствия Байдену также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, представитель правительства Франции Габриэль Атталь, назвавший "крайне важными" намерения Байдена вернуть в США во Всемирную организацию здравоохранения и парижское соглашение по климату, из которых вышел Трамп.
Из политиков стран Ближнего Востока вступление Джо Байдена в должность приветствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он выразил надежду на укрепление альянса двух стран и дальнейшие усилия по установлению мирных контактов между Израилем и арабскими странами, в чём заметных успехов добилась администрация Дональда Трампа.
Президент Ирана Хасан Рухани в день инаугурации Джо Байдена высказал самую резкую критику в адрес покинувшего пост президента США Дональда Трама. "Эпоха тирана подошла к концу, сегодня последний день его зловещего правления", - заявил Рухани. При Трампе Вашингтон вышел из международной сделки по ядерной программе Ирана, назвав её несправедливой и позволяющей Тегерану продолжать разработки ядерного оружия. Джо Байден выступает за возобновление участия Соединенных Штатов в ядерном соглашении – при условии соблюдения его условий самим Ираном.
В Абхазии подтвержден 91 новый случай коронавируса, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 524 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 91 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 110 человек, 94 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском госпитале 19 января скончались 2 пациента: мужчина 1937 и женщина 1953 годов рождения. У обоих была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлено осложнение основного заболевания «полисегментарная пневмония».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ - 20, в сухумском российском военном госпитале - 60 пациентов.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10875 человек. 154 летальных случаев. Выздоровели 8701 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Мадриде в результате сильного взрыва погибли три человека
В Мадриде произошел мощный взрыв. Одно из зданий было серьезно повреждено, передает El Pais. Сообщается о гибели как минимум трех человек, еще не менее 6 получили травмы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как серьезное.
Поврежденное строение принадлежит Мадридской архиепископии. Один из служителей церкви числится сейчас пропавшим без вести.
Практически полностью разрушены пять этажей здания. Серьезно пострадали несколько припаркованных рядом машин.
На месте работают несколько пожарных расчетов, множество полицейских, прибыли машины скорой помощи. Экстренные службы оцепили территорию с находящимися на ней домом престарелых и школой. Жильцы соседних домов эвакуированы.
Причиной трагедии, предположительно, стала утечка бытового газа. Об этом журналистам на месте трагедии сообщил мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
«Европейские социалисты» призывают правительство Грузии открыть границы
Единственная на сегодняшний день представленная в парламенте оппозиционная партия «Европейские социалисты» призывает правительство Грузии принять меры для улучшения экономической и социальной ситуации, вызванной пандемией.
«Если правительство не предпримет действенных шагов для исправления ситуации, то население Грузии весной окажется в худшем положении с социально-экономической точки зрения. Считаем, что с 1 февраля власти должны незамедлительно открыть границы и задействовать все транспортные средства, в том числе воздушное сообщение, и позволить всем иностранцам, всем желающим, приехать в Грузию, безусловно, с полным соблюдением всех международных рекомендаций, связанных с коронавирусом», Новости-Грузия сказано в заявлении партии.
В партии также считают, что представителям малого и среднего бизнеса в Грузии должны позволить вести свою деятельность с соблюдением существующих рекомендаций. Кроме того, правительство должно ввести налоговые льготы на срок минимум три месяца для представителей малого и среднего бизнеса как в Тбилиси, так и в регионах страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Партию «Европейские социалисты» основали покинувшие «Альянс патриотов» и вошедшие в парламент по спискам этой партии четыре депутата - Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Давид Зилпимиани и Гела Микадзе. При этом лидеры «Альянса патриотов», которые получили мандаты по итогам выборов в октябре 2020 года, отказались от работы в парламенте и присоединились к бойкоту оппозиции в знак протеста против фальсификации выборов.
- После того, как четверо представителей партии объявили, что готовы занять освободившиеся места, они были исключены из «Альянса патриотов». Также известно, что основавшие партию «Европейские социалисты» депутаты владеют довольно крупным бизнесом.
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