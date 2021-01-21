Гелати – Баграт «Грузинской мечты»?

Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии оштрафовало две компании, осуществлявшие восстановительные работы в монастырском комплексе Гелати. Именно на них служба возлагает ответственность за повреждение части временной крыши Собора Рождества Пресвятой Богородицы, входящего в комплекс. Впрочем, специалисты полагают, что за ситуацию в Гелати ответственны далеко не только две оштрафованные компании. 18 января с собора ветром сорвало часть крыши. Из-за неблагоприятных погодных условий под угрозой оказались уникальные фрески храма. Последние два дня на месте ведутся работы для восстановления временного перекрытия. Ими занимается компания «Багинети +».

Компании, осуществлявшие работы ранее («Международный центр искусства» и «Икорта 2007»), по информации Национального агентства по защите культурного наследия Грузии, оштрафованы на 12 тысяч лари каждая. В агентстве заявляют, что повреждение временного перекрытия ветром произошло из-за ошибок, допущенных компаниями в ходе работ: «Несмотря на предупреждение, выданное в прошлом году службой мониторинга агентства, компании до сих пор не исправили результаты работ, которые были выполнены с нарушениями. Это (предупреждение) предусматривало искоренение выявленных огрехов на ряде конструктивных элементов». Глава агентства Николоз Антидзе считает, что главная проблема в том, что страна испытывает «катастрофический дефицит» в профессионалах этого профиля.

«Часть из них не осознают важность этого памятника, и мы видим халатное отношение, которое они проявляют к нему. Я лично включился в (процесс) мониторинга (конечно, вместе со специалистами), чтобы контроль над качеством проходил строжайшим образом. В связи с нехваткой специалистов в этой отрасли, следует задуматься – не объявить ли мораторий на процесс реабилитации. Но результат может быть еще печальнее, из-за ухудшения положения (комплекса)», – написал Николоз Антидзе на своей странице в Фейсбук. В компании «Икорта 2007», оштрафованной на 12 тысяч лари, «Эху Кавказа» заявили, что им непонятно это решение и комментарий они смогут сделать только после ознакомления с его содержательной частью. В «Международном центре искусства» на вопросы не ответили вовсе. Процесс консервации и реабилитации Гелати, входящего в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, длится уже около 10 лет.

Осенью ICOMOS Грузия – национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) – опубликовал документ, в котором обозначил положение комплекса как «критическое». В нем, среди прочего, шла речь и о временном перекрытии, о том, что установка данной конструкции крайне затянулась, в то время как именно она призвана защитить стены храма и фрески на них от возможных повреждений. «Недопустимо, чтобы государство главным в решении кризиса в Гелати считало требование к выполняющим реабилитационные работы исправить недочеты и обеспечить (их проведение). Масштаб мероприятий, которые предстоит провести, превышает возможности одной или двух организаций. Государство должно полностью взять на себя ответственность за текущую консервацию (комплекса), так как это определено конвенцией о мировой культуре и природном наследии, и обеспечить мобилизацию необходимых ресурсов для своевременного и адекватного управления критическим положением». «Мы не просто двигаемся в тупик, мы уже в тупике», – считает Цира Элисашвили, представляющая НПО «Тбилисис Амкари». Любой процесс реабилитации памятника, говорит она, включает в себя несколько этапов. Это – исследовательские работы, проектирование, затем – работы, осуществляемые по этому проекту и, собственно, мониторинг, который должен сопутствовать каждому из этих этапов.

«Здесь на каждом этапе есть проблемы. В проекте – проблема, в выполнении – проблема, мониторинг по большей части вообще не проводился. Смотрите, плохой проект означает плохое выполнение работ. Но если проводится мониторинг – он выявит это. Если проект хороший, а выполнение работ плохое – это, опять-таки, должен выявить мониторинг (…) Даже в таких деталях, как, например, использованный неправильный метод кладки черепицы. Если это было сделано не по проекту – в чем сейчас обвиняют (компанию), выполнявшую работы – тогда группа мониторинга должна была выявить это. Как получилось, что черепица выложена тремя разными методами на одном храме. Как? Кто принял это решение? Почему использовано два разных (вида) черепицы? Кто принял это решение?» При этом, продолжает Цира Элисашвили, кроме тех проблем, которые уже очевидны, в скором будущем вскроются и другие: «Что касается фресок, не забывайте, что сейчас зима. То, что промокло – когда ударят морозы, сожмется, а к весне все начнет оттаивать – (фрески) начнут осыпаться. Они уже осыпаются, но будут еще больше. Это все еще нас ждет впереди».

Символом отношения предыдущих властей к культурному наследию стал храм Баграта, который в конечном счете был исключен из основного перечня объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Для нынешних властей таким символом станет Гелати, говорит Цира Элисашвили: