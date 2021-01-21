Обзор абхазской прессы

Захочет ли российская электроэнергетика питать бизнес абхазских майнеров? Оппозиционное издание «Апсны.паблик» задается этим вопросом и сообщает, что глава Гулрыпшского района на рабочем совещании с главами местных администраций и руководителями силовых структур района, в присутствии генерального директора РУП «Черноморэнерго» Михаила Логуа, обсудил ситуацию в сфере энергетики района. По всей стране снова возрастают нагрузки на электросети, которые приводят к авариям. Гулрыпшский район не исключение.

«И мы понимаем, нагрузки увеличиваются не потому, что вчера было лето, а сегодня неожиданно пришла зима, обогреватели в домах как работали, так и работают. Дело в другом – продолжаются так называемые незаконные подключения, а проще говоря, майнеры трудятся и не собираются отказываться от своего бизнеса. При этом, как обычно, «на совещании был определен ряд мер, способствующих более эффективной координации работы ведомств района в решении данного вопроса». Помнится, эти меры определялись не один раз, криптофермы отключались и штрафовались. Не помогает!» – пишет издание.

Но теперь ситуация усложняется, Ингур ГЭС остановлена 20 января на ремонт, из России пошел «новый переток» электроэнергии, который в Абхазии принимают российские специалисты.

«И профессионалам не надо рассказывать, как трудно жить с криптовалютчиками, как все силы брошены на борьбу, крышующие майнинг чиновники, отслеживаются и порицаются, но… Действительно, ситуация усложняется. На этот раз тем, что российский переток просто не захочет питать бизнес майнеров», – пишет «Апсны.паблик».

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Тему продолжил экономист Ахра Аристава. На своей странице в Facebook он написал, что ситуация вокруг электроснабжения населения в условиях эпидемии и сезонных холодов принимает критический характер. На сегодня разрешение на добычу криптовалюты никому ГК «Черноморэнерго» не выдавало, со слов ее руководителя Михаила Логуа.

«Исходя из выступления министра ВД Дмитрия Дбар на совещании в Администрации президента РА, правильным выходом является вручить эффективный инструмент в руки силовиков. А эффективным инструментом, как все знают, является Уголовный кодекс РА, в который срочно необходимо включить статью «Хищение электроэнергии» с суровым наказанием, как принято в других странах. И тем же чиновникам разным очень сложно будет крышевать майнеров, и не только их, нарушающих Уголовный кодекс РА, а действия силовиков примут реально результативный характер. Тем более, в защите нуждается народ, и не только в бесперебойных поставках электроэнергии, но и в тех предстоящих долгах по перетоку российской электроэнергии. Нельзя допустить, чтобы долги за незаконное потребление энергии легли на плечи народа и бюджета народа, включая Инвестпрограмму – это тоже деньги, выделяемые Россией нашему народу на развитие. Уверен, депутаты поддержат усиление Уголовного кодекса в этом срочном вопросе», – заключил Ахра Аристава.

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Журналист Надежда Венедиктова предупреждает, что под угрозой будущие заработки. В своем блоге на сайте «Асаркьа» она пишет, что до курортного сезона остались считанные месяцы, а общество до сих пор не думает о том, с какой репутацией Абхазия предстанет перед потенциальными туристами. «Да, в новогодние праздники к нам приехало почти вдвое больше туристов, чем в прошлом году, но это в основном молодые люди», – уточнила она.

К началу лета значительное число подвижных российских граждан уже вакцинируется и рванет по привычным маршрутам, а в Абхазию, как обычно, соберется небогатая публика с детьми и тоскующие по советским временам пенсионеры.

Надежда Венедиктова продолжила: «И если к тому времени ситуация с ковидом у нас не изменится, если по-прежнему количество положительных тестов на каждый день будет более ста, а умирать будут по несколько человек, можно предположить, что значительная часть желающих ехать к нам хорошенько призадумаются. Да и вакцина действует всего 6 месяцев. Сейчас я обращаюсь к тем, кто упорно игнорирует правила безопасности и откровенно плюет на введенный локдаун. Понимаю, что вам западло надевать маски, что вы не верите в коронавирус, что вам кажется, что вы неуязвимы и бессмертны. Меня, правда, удивляет, что вы так откровенно демонстрируете свое неуважение к окружающим! Если мы и дальше продолжим плевать на безопасность друг друга, мы можем сорвать и следующий курортный сезон. Если вы не уважаете своих сограждан, то подумайте хотя бы о деньгах, которые вы можете из-за этого не заработать!».

Она напомнила, что экстремалов среди туристов немного, и большинство платит за безопасность и комфорт.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия