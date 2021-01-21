23 января в Сухуми пройдет акция в поддержку Владимира Путина

Мировые лидеры поздравляют Джо Байдена и Камалу Харрис со вступлением в должность президента и вице-президента Соединённых Штатов.

Европейские лидеры в своих комментариях выражают надежду на улучшение связей после непростых отношений с администрацией 45-го американского президента Дональда Трампа. Он не раз публично упрекал страны ЕС за их действия в сфере торговли, недостаточные, по его словам, расходы на оборону. Трамп называл НАТО "устаревшей" организацией, и, как утверждал его бывший советник по национальной безопасности Джо Болтон, даже намеревался вывести США из этого военно-политического союза. Бывший посол США в НАТО Ник Бёрнс отмечал, что риторика и действия Трампа привели к самому серьёзному ухудшению контактов с европейскими странами после Второй мировой войны.

Джо Байден обещал наладить связи с европейскими союзниками, и ряд экспертов ожидают, что новый президент США совершит поездку в Европу в первые сто дней своего пребывания на посту главы государства.

"Я жду с нетерпением возможности поработать с Байденом, и его администрацией – с целью укрепления наших партнёрских отношений и реализуя наши общие цели в борьбе с изменением климата, последствиями пандемии коронавируса и в вопросах безопасности", - заявил, приветствуя инаугурацию Байдена, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель предложил разработать новый основополагающий договор о сотрудничестве, как он сказал, "для более сильной Европы, для более сильной Америки и для лучшего мира".

"Крепкий Североатлантический союз отвечает интересам как Северной Америки, так и Европы, поскольку никто не может решить стоящие перед нами проблемы в одиночку. Сегодня начало новой главы, и я надеюсь на тесное сотрудничество", - подчеркнул, в свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Среди направивших приветствия Байдену также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, представитель правительства Франции Габриэль Атталь, назвавший "крайне важными" намерения Байдена вернуть в США во Всемирную организацию здравоохранения и парижское соглашение по климату, из которых вышел Трамп.

Из политиков стран Ближнего Востока вступление Джо Байдена в должность приветствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он выразил надежду на укрепление альянса двух стран и дальнейшие усилия по установлению мирных контактов между Израилем и арабскими странами, в чём заметных успехов добилась администрация Дональда Трампа.

Президент Ирана Хасан Рухани в день инаугурации Джо Байдена высказал самую резкую критику в адрес покинувшего пост президента США Дональда Трама. "Эпоха тирана подошла к концу, сегодня последний день его зловещего правления", - заявил Рухани. При Трампе Вашингтон вышел из международной сделки по ядерной программе Ирана, назвав её несправедливой и позволяющей Тегерану продолжать разработки ядерного оружия. Джо Байден выступает за возобновление участия Соединенных Штатов в ядерном соглашении – при условии соблюдения его условий самим Ираном.