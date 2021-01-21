Решение ЕСПЧ: Грузия «победила», Россия «не проиграла»

Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла решение по межгосударственному иску «Грузия против России». Дело касалось обвинений со стороны правительства Грузии в адрес Российской Федерации в действиях, повлекших за собой различные нарушения Европейской конвенции о защите прав человека во время августовской войны 2008 года.

Победа – так, если коротко, в Тбилиси отреагировали на решение Большой палаты Европейского суда по правам человека по иску Грузии против России относительно нарушений последней конвенции о правах человека в ходе событий августовской войны 2008 года. В грузинском правительстве уверены, что вердикт доказывает виновность Москвы как в этнических чистках, так и начале боевых действий. Находящаяся в Брюсселе президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение ЕСПЧ историческим:

«Впервые в истории и впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправдана, государство признано жертвой этой войны. Это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше будущее и наше единство».

Схожего мнения придерживается и премьер-министр Георгий Гахария. После оглашения решения глава правительства написал на своей страничке в социальной сети Facebook:

«Самый важный день в новейшей истории Грузии! Тяжба «Грузия против России» завершилась в Европейском суде по правам человека победой Грузии! Это общая победа!»

При этом ЕСПЧ согласился не со всеми пунктами обвинений, предъявленных Грузией России. В частности, по мнению Страсбурга, события, имевшие место в ходе активной фазы боевых действий – с 8 по 12 августа 2008 года – не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. За этот пункт уцепились в Москве. Российский Минюст в своем комментарии предпочел акцентировать внимание именно на этой части решения суда:

«Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что Европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», – говорится в заявлении уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаила Гальперина.

Впрочем, ЕСПЧ также постановил, что Россия осуществляла «эффективный контроль» над Южной Осетией, Абхазией и «буферной зоной» в период с 12 августа по 10 октября 2008 г., когда российские войска должны были официально покинуть эти территории.

Большая палата ЕСПЧ постановила:

11 голосами против 6 – что события 8-12 августа 2008 года не подпадают под юрисдикцию РФ;

16 голосами против 1 – что события, произошедшие после прекращения боевых действий, подпадают под юрисдикцию РФ;

16 голосами против 1 – что имела место административная практика, противоречащая статьям 2, 3 и 8 Конвенции и статье 1 Протокола №1;

единогласно – что грузинские гражданские лица, задержанные южноосетинскими войсками в Цхинвали примерно с 10 по 27 августа 2008 года, подпадают под юрисдикцию РФ в рамках статьи 1;

единогласно – что имела место административная практика, противоречащая статье 3, в отношении условий содержания под стражей примерно 160 грузинских гражданских лиц и унизительных действий, которые причинили им страдания и должны были рассматриваться как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение;

единогласно – что имела место административная практика, противоречащая статье 5, в отношении произвольного задержания гражданских лиц Грузии в августе 2008 г.;

единогласно – что грузинские военнопленные, задержанные в Цхинвали с 8 по 17 августа 2008 г. южноосетинскими силами, подпадают под юрисдикцию РФ в рамках статьи 1;

16 голосами против 1 – что имела место административная практика, противоречащая статье 3, в отношении актов пыток, жертвами которых стали грузинские военнопленные;

16 голосами против 1 – что граждане Грузии, которым было запрещено вернуться в Южную Осетию или Абхазию, подпадают под юрисдикцию РФ;

16 голосами 1 – что имела место административная практика, противоречащая статье 2 Протокола №4, в вопросе неспособности граждан Грузии вернуться в свои дома;

единогласно – что нарушение статьи 2 Протокола №1 не имело места;

единогласно – что Российская Федерация имела процессуальное обязательство в соответствии со статьей 2 Конвенции провести адекватное и эффективное расследование не только событий, произошедших после прекращения военных действий (после Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 г.), но и событий, произошедших в период активной фазы боевых действий (8-12 августа 2008 г.);

16 голосами против 1 – что имело место нарушение статьи 2 в ее процессуальном аспекте;

единогласно – что нет необходимости отдельно рассматривать жалобу государства-заявителя на нарушение статьи 13, в совокупности с другими статьями;

16 голосами против 1 – что государство-ответчик не выполнило свои обязательства по статье 38;

единогласно – что вопрос о применении статьи 41 Конвенции не готов для решения и поэтому должен быть отложен в полном объеме.

Вопрос о том, кто начал боевые действия в августе 2008 года, Страсбургский суд не рассматривал, так как этот вопрос не входит в его компетенцию. Равно как и не занимался вопросом военных преступлений. Это прерогатива Международного уголовного суда.

Тем не менее, в грузинском Минюсте отметили, что признание нарушений нескольких статей Конвенции подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузинского населения во время войны августа 2008 года. В частности, согласно трактовке Минюста, ЕСПЧ разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами, а также за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц; установил ответственность России за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны и за ряд других нарушений.

Как отметил министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе, решение является важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии с использованием международно-правовых механизмов:

«Европейский суд по правам человека установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин. Суд также подтвердил, что Россия осуществляла эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией, поэтому на нее ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии. Суд подтвердил, что Абхазия и Цхинвальский регион – неотъемлемые части Грузии и оккупированы Россией».

Как отмечают в правительстве Грузии, Тбилиси в ближайший период должен предпринять конкретные мирные шаги для деоккупации страны. Осуществляться они будут посредством межведомственной скоординированной работы. Как заверил премьер Георгий Гахария, «в этой части у нас есть конкретный план, которому мы должны следовать, и с которым мы ознакомим общественность в ближайшем будущем».

Впрочем, в оппозиции сомневаются в том, что правительство «Грузинской мечты» в состоянии использовать победу в Страсбурге для усиления позиций Грузии на международной арене в ее противостоянии с Россией.

«Наша проблема в том, что у нас нет правительства, которое может эффективно использовать такие важные инструменты. Правительства, у которого будет видение, вера, компетентность, желание и задача, чтобы использовать их эффективно. Мы видели это, когда ЕСПЧ была установлена ответственность Российской Федерации за позорную депортацию граждан Грузии и граждан России грузинского происхождения из России. Это тоже была большая победа, но ничего не было сделано, чтобы использовать ее. Так что нам нужно правительство, которое будет использовать эти инструменты в интересах нашей страны», – заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

В «Грузинской мечте» не заставили ждать с ответом. Представитель партии власти Созар Субари обвинил оппонентов в том, что из-за некомпетентности предыдущих властей Грузия могла проиграть дело:

«Целый ряд доказательств был утерян, и если бы не усилия правительства и министра (Теи Цулукиани), мы могли проиграть. Ее команда упорно работала, чтобы вернуть все эти материалы. Все люди, предоставившие определенную информацию, были опрошены заново, у них была собрана информация, и все эти доказательства были доставлены в Страсбург, а интересы Грузии защищены на высоком юридическом уровне. В результате Грузия выиграла по всем пунктам».

Сама Тея Цулукиани, пересевшая из министерского кресла в парламентское, считает вердикт ЕСПЧ безоговорочной победой.

Тем не менее, окончательное решение по одному из главных вопросов – о компенсации пострадавшим в результате нарушений Конвенции о правах человека, было отложено. Судьи намерены рассмотреть этот вопрос в течение года.

Грузия обратилась в Европейский суд по правам человека 11 августа 2008 года, за день до подписания Соглашения о прекращении огня с Россией. Полноценная заявка, подкрепленная 700 доказательными материалами, была представлена 6 февраля 2009 года. Грузия, в частности, обвинила Россию в нарушении восьми статей Европейской конвенции о правах человека, которые касаются: права на жизнь; запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения; права на свободу и безопасность; права на уважение частной и семейной жизни; права на эффективную правовую защиту; права на защиту собственности; права на образование и свободу передвижения.

В Москве все обвинения называли необоснованными и не имеющими доказательств. В декабре 2011 года ЕСПЧ признал жалобу, поданную Грузией, допустимой, и передал ее для рассмотрения в Большую палату, состоящую из 17 судей. В ходе рассмотрения дела в общей сложности были заслушаны показания 33 свидетелей, 16 из которых были вызваны грузинской стороной, 11 – российской, а 6 – непосредственно судом. Последнее устное слушание по делу «Грузия против России» Большая палата ЕСПЧ провела в мае 2018 года.

Ранее Грузия выиграла еще один межгосударственный иск против России. ЕСПЧ постановил, что аресты и коллективная высылка граждан Грузии из России осенью 2006 года являются нарушением Европейской конвенции о правах человека.