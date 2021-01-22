Беспредел без границ

Североосетинский журналист Руслан Тотров, избитый накануне в своем офисе во Владикавказе, назвал имена нападавших. Ими, по его словам, оказались Сергей Кабисов – замминистра обороны Южной Осетии и Руслан Танделов – человек из окружения югоосетинского президента. Накануне власти республики отвергли причастность к нападению. Недовольство Тотровым в республике связывают с его критическим освещением дела Инала Джабиева.

Нападение в центре Владикавказа в офисе произошло накануне вечером. Камера наружного наблюдения зафиксировала двух человек, заходящих в здание, и припаркованный недалеко автотранспорт, на котором подъехали двое мужчин.

Вскоре после инцидента в соцсетях появилось видеообращение самого Руслана Тотрова с рассеченной губой, который рассказал подробности инцидента:

«Случилось небольшое происшествие. Вот вы можете увидеть его на губе у меня, разорванной, и зубах. В офис к нам пришли два субъекта и со словами, что не надо писать про моего брата – Анатолия Ильича Бибилова, президента Южной Осетии, гадости и неправду, немножечко нанесли мне такой косметический ущерб. Я живой, все нормально. Сейчас мы этим вопросом, естественно, будем заниматься, все структуры соответствующие этим будут заниматься. И понятное дело, что до конца мы это доведем».

Руслан Тотров назвал сегодня и имена нападавших:

«Телесные повреждения со словами "Хватит писать х***ю про моего брата Анатолия Бибилова" мне нанес СЕРГЕЙ КАБИСОВ, заместитель министра обороны Южной Осетии и человек из ближайшего окружения президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Его подельник, вместе с которым они угрожали дальнейшей расправой, – РУСЛАН ТАНДЕЛОВ. Тоже из окружения президента. Приехали на BMW с государственным (это важно) номером 555 Южной Осетии… Еще раз, чтобы вы осознали уровень того, что случилось: заместитель обороны иностранного государства приезжает в Россию и атакует здесь журналиста. Причем, не просто заместитель министра обороны, а ближайший сподвижник президента Южной Осетии. Есть только два варианта: либо это прямое указание патрона, либо самодеятельность с целью выслужиться. И то, и другое одинаково фатально для Анатолия Бибилова», – отметил журналист.

На своем телеграмм канале коллега Руслана Тотрова – североосетинский журналист и блогер Заур Фарниев отметил, что это первое нападение на североосетинского журналиста, связанное с его профессиональной деятельностью:

«Это первое такое нападение на журналиста в Северной Осетии именно по мотивам профессиональной деятельности. До этого такого не было, и слава Богу, и, в принципе, ничего не предвещало. Сразу же после того, как это стало известно, в комментариях ко мне, комментариях группы, где все это было опубликовано, стали приходить люди, которые сразу же стали утверждать, что им все ясно, что это провокация, опять же, цитата «оппозиции», которая решила таким образом бросить тень на Анатолия Бибилова. Лично мое мнение такое, что на самом деле нельзя исключать ни одной из версий до конца следствия, потому что следствие уже началось, заявление написано. В принципе, машина, как мне сообщили, практически уже установлена, на видео лица этих парней есть, и, скорее всего, в ближайшем будущем мы узнаем, кто герои. Но уже до этого можно сказать, что вот так вот открыто, не скрываясь, люди приходят и избивают неугодных им личностей и спокойно после этого уходят… Насколько же нужно быть уверенным в собственной безнаказанности, чтобы делать такие вещи».

Спустя пару часов после избиения Руслана Тотрова, пресс-секретарь Анатолия Бибилова Дина Гассиева заявила, что югоосетинские власти не имеют к произошедшему никакого отношения, и это больше напоминает почерк оппозиции: «Анатолий Ильич не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц, и тем более, проявленной в виде рукоприкладства. С учетом недавних событий можно сказать, что подобные действия больше похожи на поведение оппозиции». Правда, в комментариях североосетинскому телевидению «Вести-Алания», пассаж про оппозицию она опустила.

В защиту Руслана Тотрова накануне выступили его коллеги в Северной Осетии, специальное заявление сделал «Союз журналистов России»:

«Союз журналистов России глубоко возмущен нападением на журналиста и требует от правоохранительных органов тщательного расследования и соответствующей правовой оценки этого вопиющего инцидента. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Союза. СЖР намерен держать ход расследования на контроле, будет добиваться привлечения к ответственности виновных в нападении и, при необходимости, окажет коллеге юридическую помощь».

Сегодня, как пишут североосетинские СМИ, Совет парламента РСО-Алании начал свою работу с информации о нападении на журналиста. Спикер законодательного органа Алексей Мачнев выразил надежду, что «правоохранительные органы расследуют это преступление». Под личный контроль дело взял и глава республики Вячеслав Битаров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия