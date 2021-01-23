В Москве и Петербурге проходят задержания на акциях Навального

В Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которому грозит тюремное заключение после возвращения в Россию, проходят задержания. Радио Свобода ведет прямую трансляцию с митинга в столице.

По данным «ОВД-Инфо» в Москве уже задержано 4 участника акции, в Петербурге - 9 человек, среди которых корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, а также Олега Делимбетова и Марину Цареву из петербургской редакции издания «Коммерсантъ». Журналисты были одеты в жилеты прессы с отличительными знакам. Об этом сообщает редакция Север.Реалии, которая ведет трансляцию с акции в Петербурге.

В Москве полиция оцепила Пушкинскую площадь, призывает соблюдать социальную дистанцию и разойтись участников акции. На митинге также находятся гражданские лица с повязками «дружинник». В Петербурге перекрыты Сенатская площадь, Дворцовый и Благовещенский мосты (для пешеходов), Гостиный двор и ближайшие станции метро.

Ранее полиция превентивно задержала оппозиционных активистов и сотрудников региональных штабов сторонников Навального. Соцсети блокируют часть сообщений с призывами прийти на митинги или информацией о местах их проведения. Власти предупреждают об ответственности для участников несанкционированных мероприятий.