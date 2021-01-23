В Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса членов семей военных

На Северном Кавказе и Закавказье, в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), приступили к вакцинации гражданских специалистов и членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции. Первыми прививку получат более 200 членов семей военнослужащих, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и самопровозглашенной республике Южная Осетия.

«Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО. Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания пациентами согласия на введение компонентов препарата», - сказали в пресс-службе ЮВО.

Там отметили, что на сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили около 500 военнослужащих и медицинского персонала армии ЮВО.

Первым компонентом вакцины привито более 2 тысяч военнослужащих. Всего планируется привить от коронавирусной инфекции не менее 70 процентов личного состава 58-й армии ЮВО, передает информагентство «Рес».