За сутки на Северном Кавказе умер 41 человек с коронавирусом

Члены Палаты представителей Конгресса обратились к вступившему в должность президенту США Джо Байдену с просьбой отреагировать на угрозы российских властей в адрес медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. По мнению авторов обращения, новые ограничения, вводимые Роскомнадзором и Министерством юстиции против представительства РСЕ/РС в Москве и журналистов медиакорпорации, «недопустимы и не должны остаться без серьезных последствий для российской стороны».

Авторы письма, представители Демократической и Республиканской партий, напоминают о том, что в эти дни сотрудники Роскомнадзора заняты составлением 130 протоколов, подразумевающих штрафы на сотни тысяч долларов для медиакорпорации и ее проектов за нарушение новых правил маркировки материалов в соответствии с законодательством об «иностранных агентах». Первое судебное заседание о назначении штрафов запланировано на 27 января.

Подписавшие обращение конгрессмены призывают администрацию Байдена рассмотреть возможности введения санкций против российских официальных лиц, ответственных за давление на СМИ, а также привести условия работы российских государственных СМИ в США в соответствие с ограничительными мерами, с которыми сталкиваются журналисты РСЕ/РС в России.

В последние годы Государственная дума приняла, а президент России Владимир Путин подписал ряд законов, серьезно усложняющих работу иностранных изданий в России. Радио Свобода, телеканал Настоящее Время и другие проекты РСЕ/РС вносились в перечень «иностранных агентов» Министерства юстиции начиная с 2017 года. Корпорация выполняет требования Минюста, предоставляя данные о своей финансовой деятельности и разместив упоминание о статусе «иноагента» на своих сайтах, хотя и расценивает законодательство как несправедливое и юридически спорное. РСЕ/РС не является агентом ни одного из правительство: законы США гарантируют журналистскую независимость медиакорпорации, не допуская политического и цензурного вмешательства в редакционную политику. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода рассматривает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – «иностранных агентах» как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию».

Новые требования Роскомнадзора расплывчаты, технически отчасти невыполнимы и явно ставят задачей препятствование распространению информации, считают в РСЕ/РС. По новому законодательству об «иностранных агентах» сотрудничающим с медиакорпорацией журналистам, при определенных условиях, грозит уголовное преследование. Россия находится на 149-м из 180 мест во всемирном индексе свободы прессы, составляемом организацией «Репортеры без границ».

Сразу после инаугурации Джо Байден провел кадровые перестановки в Агентстве США по глобальным медиа, координирующем работу американского международного вещания. Президент принял отставку главы USAGM Майкла Пэка, назначенного на эту должность в середине 2020 года Дональдом Трампом. 23 января новая глава USAGM Кела Чао уволила назначенного месяц назад Пэком президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Теда Липиена. Сменилось также руководство «Голоса Америки» и других СМИ, находящихся под попечительством USAGM.