Американский телеведущий Ларри Кинг умер на 88 году жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Сообщение об этом появилось в его твиттере. В декабре он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа. За свою карьеру журналист взял интервью у нескольких десятков тысяч человек.

Его карьера началась в Майами в 1957 году. С 1985 по 2010 год он работал на CNN. После - на каналах RT и Ora TV, и в стриминговом сервисе Hulu.

Кинг был известен как мастер радио-, а потом телевизионных интервью. В числе его собеседников были почти все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра и Михаил Горбачев.

Известно его интервью с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, где политик в ответ на вопрос, что случилось с погибшей атомной подводной лодкой «Курск», с улыбкой ответил «Она утонула».

В прошлом году умерли двое взрослых детей Кинга. 65-летний Энди Кинг умер в июле от сердечного приступа. Через несколько недель умерла его 52-летняя дочь Кайа Кинг – от рака легких. У самого ведущего неоднократно возникали серьезные проблемы со здоровьем, он перенес несколько сердечных приступов, а в 2017 году прошел курс лечения от рака лёгких.