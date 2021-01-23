В России более 2300 задержанных на акциях за освобождение Навального

В ходе всероссийской акции "Свободу Алексею Навальному" 23 января задержаниям подверглись более 2300 участников шествий и митингов.



Пользователи интернета отмечают, что публикуемые данные, скорее всего, занижены в связи с перебоями со связью и доступом к Сети.

В Москве, по данным "ОВД-Инфо", задержаны около 900 человек. Среди пострадавших - корреспондент "Новой газеты" Лиза Кирпанова, её повалили на землю вместе с еще несколькими собравшимися протестующими и начали избивать. Фотокорреспонденту издания сотрудники полиции или Росгвардии разбили объектив.

Московское городское следственное управление начало доследственные проверки по факту "применения насилия к полицейским" на акции в поддержку Навального. Ранее РИА «Новости» сообщило, что небольшие Травмы при столкновениях с протестующими получили 39 сотрудников правоохранительных органов, сообщило ранее РИА "Новости".

По данным из нескольких источников, в Москве в акции участвовали от 15 до 20 тысяч человек.

География и масштабы нарушений показаны и на карте, основанной на данных "ОВД-Инфо" и "Медузы".

Поддержку российским акциям в защиту Алексея Навального, российских политзаключённых, против режима Путина, выразили участники манифестаций за рубежом.

Так, в Праге среди нескольких сот протестующих были представители России, Беларуси, Чехии, а также потомки первой волны русской эмиграции. На акции были названы имена десятков российских политзаключённых.

Подобные демонстрации прошли и в некоторых других европейских столицах.