За сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 1 034

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 35 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 034.

По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 20 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по четыре, в Калмыкии - один пациент с подтвержденным диагнозом.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 683 человека с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 241 человек.

Ставропольский край + 241 (40 853 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 192 (32 345)

Дагестан + 147 (27 213)

Кабардино-Балкария + 92 (18 065)

Калмыкия + 76 (16 896)

Карачаево-Черкесия + 75 (17 078)

Северная Осетия + 74 (13 969)

Адыгея + 52 (12 690)

Ингушетия + 47 (13 661)

Чечня + 40 (10 544)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 24 202 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 24 января, выявлено 3 719 400 человек с коронавирусом.