Грузия и Израиль ведут переговоры о возобновлении туристических поездок

Посольство Израиля приветствовало решение властей Грузии об отмене запрета на регулярное международное авиасообщение, действовавшего в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении посольства Израиля, распространенном сегодня, 24 января.

Как отмечается, 22 января правительство Грузии проинформировало диппредставительство как о возобновлении международных рейсов с 1 февраля 2021 года, так и об отмене ограничений на въезд иностранных граждан. Одновременно посольство указывает, что детали до сих пор официально не обнародованы – не известно, какой тип медицинского теста, вакцинации или сертификации потребуются иностранцам при въезде.

Посольство Израиля отмечает, что в последние месяцы они вели активные переговоры с премьер-министром Георгием Гахария, министром экономики Натией Турнава, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы израильские туристы могли прибыть в Грузию как можно скорее.

Грузия полностью отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года. В настоящее время Агентство гражданской авиации Грузии проводит консультации со всеми авиаперевозчиками о возобновлении полетов как в краткосрочной период, так и во время летнего навигационного сезона, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава указала, что снятие ограничений не будет означать быстрого восстановления авиационного рынка. Что касается туристических визитов, по словам Турнава, первые группы путешественников прибудут в Грузию «из более безопасных стран», где уже начата вакцинация от коронавируса.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен.

На данный момент из Грузии самолеты на регулярной основе летают в Берлин, Мюнхен, Париж, Ригу, Амстердам, Афины, Варшаву, Вену, Вильнюс, Дортмунд, Доху, Катовице и Милан.