Власти Чечни требуют экстрадиции Ахмеда Закаева из Великобритании

Депутат Госдумы и советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение к уроженцу Чечни, который во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве вступил в драку с сотрудниками ОМОНа. Видео инцидента было накануне опубликовано в социальных сетях.

Делимханов призвал юношу, который, по его мнению, совершил преступление, немедленно сдаться чеченским властям. Также он пообещал от лица Рамзана Кадырова (в случае того, если разыскиваемый признается, что не придерживается взглядов Навального и его сторонников) помочь ему "решить вопрос" с российскими властями. "Но если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, тогда давай, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть", - резюмировал советник главы Чечни. При этом он назвал Навального и граждан России, протестующих против ареста оппозиционера, "чертями, поддерживающими однополые браки".

Телеграм-канал Baza сообщает, что юношу, к которому обратился Делимханов, уже опознали – им оказался 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев. Со слов Делимханова, он учится в МГУ. Сейчас его ищут правоохранительные органы.

По утверждению СМИ, в понедельник чеченские полицейские пришли домой к родным Джумаева, которые рассказали, что тот выходил с ними на связь. Со слов родных, юноша рассказал им, что его кто-то ударил по голове, и только после этого, находясь "в неадекватном состоянии", он начал драться с ОМОНовцами. Отдельно родные Джумаева заверили, что Сайд-Мухамад никак не связан с оппозиционной деятельностью.

В субботу, 23 января, в десятках городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи - в Москве.

За последние сутки Следственный комитет России возбудил более десяти уголовных дел против участников субботних акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил.