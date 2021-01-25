Эхо сухумского митинга, которого не было

В Абхазии активно следили за внутриполитическими событиями в России – арестом оппозиционера Алексея Навального и последовавшими акциями протеста во многих городах страны с требованием его освобождения. Кроме того, в абхазском обществе рассуждали и о несостоявшемся митинге в Сухуме, в поддержку российского президента, который должен был собраться в минувшую субботу.

В Абхазии, как, пожалуй, и на всем постсоветском пространстве, одной из самых обсуждаемых тем в последние дни стали внутриполитические события в России – арест прилетевшего из-за границы оппозиционера Алексея Навального и акции протеста с требованием его освобождения во многих городах страны в субботу, 23 января. В абхазском же интернет-сообществе, помимо прочего, активно обсуждали и несостоявшийся митинг в Сухуме, в поддержку российского президента, намечавшийся на ту же субботу.

21 января в СМИ появилась информация следующего содержания. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение, согласно которому «общественным организациям «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий» и Фонду развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» разрешено проведение на территории города Сухум акции в поддержку Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 23 января 2021 года. Акция состоится в 13.00 у стен Посольства России в Абхазии. Организаторы обязаны соблюдать заявленное количество участников (не более 50 человек) и социальную дистанцию, обеспечить участников медицинскими средствами индивидуальной защиты. Начальнику УВД г. Сухум поручено обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия».

Но во второй половине дня 22 января пресс-служба администрации Сухума сообщила, что состоялось совещание, посвященное организации акции в поддержку Владимира Путина. В нем приняли участие глава столичной администрации Беслан Эшба, начальник отдела по организации мероприятий и рекламы Даур Логуа, председатель ОО «Русская община Абхазии» Роман Рязанцев, атаман ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии», член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко. Участники совещания отметили, что в запланированной акции уже изъявило желание принять участие большое количество граждан республики. По итогам встречи было решено в целях сохранения здоровья граждан республики отложить ее до нормализации эпидемиологической ситуации в стране.

Не зная еще о последнем решении, председатель Ассоциации по правовой и социальной помощи соотечественникам России в Абхазии Владимир Попов высказал в пятницу на «Эхе Кавказа» свое, по его выражению, «неоднозначное» отношение к запланированной акции. Но еще раньше, 21 января и частично в ночь на 22 января, бурное обсуждение намеченной акции развернулось на популярном абхазском сайте «Абхаз авто». 123 – давненько здесь не было такого количества комментариев.

Разделить их можно было на резко отрицательные, положительные и пытавшиеся «нащупать» некий баланс. Вот несколько наиболее памятных:

«Это позор и глупость»;

«Они (инициаторы акции) нигде не работают. Они этим живут и на этом зарабатывают себе на жизнь от спонсоров из РФ. Спонсоры же, в свою очередь, на этих действиях зарабатывают себе политкапитал»;

«А что, его (Путина) надо поддерживать?)) Бред...»;

«Совсем крыша поехала у людей. Какие еще массовые мероприятия?! Школы, детсады, театры закрыты. А на митинги толпу собирать значит можно. Так получается?»;

«Это же не государство наше проводит, а общественные организации, частные конторы, можно сказать. Ну, кажется им, что лизоблюдство чрезмерным не бывает, ну, их дело, ничего криминального в этом нет»;

«Отравление Навального никто не поддерживает, а есть некие силы, желающие собрать толпу просто под лозунгом поддержим Путина, – без всяких причин, явно не по адресу. Кто придет на данное сборище – сразу под заметку взять надо и потом с них спросить, как будет время»;

«Никто этого Навального (от слова навалить) не травил, пьянствовать, козлом скакать и прочее меньше надо. Хотели бы убрать – умер бы из-за внезапной тяжелой болезни, с почестями похоронили и забыли бы уже этого персонажа»;

«Народ еще не забыл те времена лихих перемен и не горит желанием вернуть их обратно. Абхазия тоже на собственном опыте убедилась, что разница между «революционной законностью» и правосудием есть. Я пойду в своем городе и поддержу власть РФ, а значит и Россию, а значит и Абхазию. Мне давно уже возраст и жизненный опыт подсказывают, где белое, а где не очень»;

«Хотел было порадоваться за Абхазию, но, прочитав комментарии, понял, что рано. Поддержать Путина на митинге – это поддержать Россию, так как он ее первое лицо. Пусть Путин не идеален, но отвернуться сейчас от него – это значит поддержать Навального. Для тех, кто не знает, – А. Навальный работает на Михаила Фридмана, уроженца Львова, гражданина Израиля, владельца Альфа-Групп. Фридман давно разыгрывает украинский сценарий Коломойского и мечтает о власти в России. Огорчили меня братья-абхазы. Огорчили»;

«Олег, ты меня удивил. У абхазов все-таки немного другой менталитет. Для нас глава государства – не бог, а первый среди равных. Мы не обожествляем царскую или иную власть. Уважать царя нужно, не роняя собственного достоинства. Считаю, что такие акции только вредят Путину. Неужели он этого не понимает. Я возмущаюсь не только самим митингом, заставь дурака молиться – так он себе лоб разобьет. Я возмущаюсь, что такой митинг проводят в разгар эпидемии. Значит, из-за любви к Путину люди должны рисковать своим здоровьем? Ему это надо?»

Тут все писали под никами, то есть многие могли высказываться так свободно, как, может, не сделали бы «с открытым забралом». Но когда уже в Фейсбуке, а там подавляющее большинство выступает под своим именем, начали обсуждать проходившие в РФ акции протеста, то так же разделились во мнениях, как и в самой России. Причем, в некоторых группах в этих обсуждениях принимали участие и жители Абхазии, и россияне. Вот, опять же, избранные места из переписки фейсбучных друзей:

«Наконец-то народ проснулся!!!»;

«Дворец под Геленджиком – это символ российской коррупции. Не Навальный же его построил на деньги западных спецслужб»;

«Но мне интересно: есть замена Путину, может, я в чем-то не прав, но он поднял Россию»;

«Что вы можете обозначить положительного в его правлении, кроме слов алкашей «он поднял Россию с колен»?»;

«В Абхазии секта какая-то «свидетелей Путина». И они не понимают, что таким образом могут настроить против нас российскую оппозицию, которая рано или поздно придет к власти»;

«А почему они за Навального так митингуют? Он им денег много обещал?»;

«Путин остановил развал ельцинской России. Путин вытащил Россию из хаоса, не дал ее расчленить на несколько разношерстных государств. Вот почему Запад не может мириться с единением России, способной защитить себя и свою целостность. Россия встала на ноги как раз благодаря Путину. Сильная Россия на Западе никому не нужна. Именно Запад устраивает внутриполитическое противостояние в РФ»;

«Когда-то Анна Ахматова сказала про суд над молодым поэтом Бродским: «Какую биографию лепят Рыжему!» Вот и сейчас думаешь: неужели российская власть не понимает, что этим задержанием Навального в аэропорту и прочим сама создает ему «героическую биографию»?»

Интересно, кстати, что в тот же день, 23 января, когда в Сухуме митинг не состоялся, в Тбилиси прошел другой – в поддержку Алексея Навального. Но, судя по реакции в грузинском интернет-сообществе, в нем приняла участие лишь пара десятков человек, и это были бывшие россияне, уехавшие в Грузию. «Это не грузины! Слиняли и прячутся у нас! Какое нам дело? У нас самих хватает головной боли», – прокомментировал грузинский пользователь. Главное же, что проявилось в большинстве комментариев, – Навального в Грузии навсегда запомнили и невзлюбили за то, что он поддержал признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, а о самих грузинах в 2008 году отзывался весьма негативно, даже оскорбительно.

Если же вернуться к тому, как восприняли происходящее абхазские наблюдатели, то вот мнение общественно-политического деятеля Нугзара Агрба, высказанное им «Эху Кавказа»:

«Я, как и все абхазы, благодарен Путину за его деятельность и отношение к Абхазии, в результате чего нам гарантированы стабильность, безопасность, российские пенсии… Много чего сделано. И Инвестиционная программа была хорошая все эти годы. Нет вопросов. Но меня удивило, как сформулировали инициаторы митинга в Сухуме его повестку дня: в поддержку политики Путина. Политика Путина многогранная. И эти люди, которые решили провести такой митинг, и мэр города, который первоначально разрешил его проведение, неужели не задумались, что это вступает в противоречие с распоряжением президента Абхазии о введении ограничений в проводимых мероприятиях. А что касается протестных акций, проведенных в России, то я, например, Навального не знаю вообще. Но дело в том, что я видел: на акции вышло много простых людей, и смешно говорить, что все они – агенты каких-то там разведок и прочее, и прочее… Эти люди вышли на защиту своих социальных прав. Что я еще хочу сказать? Некоторые наши блогеры слишком резкие оценки давали. Думаю, тут надо проявлять больше сдержанности, потому что мы не все знаем, что происходит в России. Понимаете? И я не знаю, почему центральная российская власть так боится Навального. Я бы его не боялся. Я считаю, что он слабенький, как лидер оппозиции. Это моя сугубо личная точка зрения. Бояться его не стоило», – отметил Нугзар Агрба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия