«Новорусская» Грузия

В советское время в Грузии жили около 500 000 русских. Были они довольно спокойные, с местным населением вполне уживались, грузинским, как правило, владели вполне прилично, и даже на своем родном языке говорили с явным местным акцентом.

Работали они в основном на многочисленных крупных предприятиях, главным образом, союзного подчинения – это, кстати, камень в огород тех, кто вспоминает, какая грандиозная промышленность была у Грузии в советское время. Была ли они грандиозной, это еще спорный вопрос, но вот что бесспорно, так это то, что значительная часть рабочих были русские.

Грузины в то время были больше по части гордиться общественным строем, воспевать великое прошлое, и выяснять, кто во дворе вор, а кто фраер. Именно поэтому в постсоветской Грузии деиндустриализация была самой масштабной – поскольку большинство грузин на заводах не работали и считали это дело для себя постыдным, в стране в 70-80-е годы так и не сформировался рабочий класс, в общемировом смысле этого слова.

Затем СССР развалился, Грузию накрыл всеобщий бардак, и первыми побежали русские – что, в общем, тоже объяснимо. Среди народов, живущих в Грузии, русские были самые незащищенные, без сельских корней, без многочисленной родни, без связей и без шансов на протекционизм.

И потом, куда деваться рабочему классу в стране, где предприятия сохранились исключительно для их продажи на металлолом? Ясное дело, в страну, где хоть какая-то индустрия сохранилась, то есть в Россию. В итоге русская община из 500 000 скукожилась до нескольких десятков тысяч пенсионеров – в собственно Грузии около 60 000, и, наверное, примерно столько же в Абхазии.

Однако в последнее время в Грузии русская речь слышна все чаще и чаще, и количество этнических русских заметно растет. И, как правило, в большинстве своем это вовсе не пенсионеры, а вполне состоятельные, молодые и в среднем возрасте российские семьи.

Этот феномен легко можно наблюдать в любом городском парке, каковых в последнее время становится все больше и больше – именно там вы можете увидеть основной образ нынешних россиян в Грузии – молодые мамаши с детьми. Просто на улицах они не очень заметны, если не приглядываться, но вот в общественных местах их концентрация явно бросается в глаза.

Фактически мы имеем дело с совершенно новой, доселе незнакомой нам формой постсоветской миграции – русские, приезжающие на предположительное ПМЖ, на заводах не работают, попасть в только-только формирующийся грузинский рабочий класс совершенно не стремятся.

Новые грузинские русские – как правило, живут лучше, чем в среднем по стране, имеют бизнес либо в Грузии, либо в России, их дети ходят в хорошие детские сады и хорошие школы. Взрослые ведут размеренный образ жизни, часто ездят на местные курорты, и в целом жизнью довольны.

Сложно сказать, сколько их. Официальная статистика пишет про 25 000 граждан России, получивших вид на жительство в Грузии, но эта цифирь – ни о чем. Среди «граждан России» вполне могут быть этнические грузины из РФ, точно так же, как многие русские, особенно те, кому здесь не нужно платить налоги, живут без какой-либо легализации, так как в этом вопросе местное законодательство вполне либеральное. В любом случае, если судить по количеству мамаш с детьми в тбилисских парках – их немало.

Вопрос – как к этому явлению относиться в условиях, когда страны, по сути, находятся в состоянии войны?

У массового переселения русских в Грузию есть как сторонники, так и противники. В каком-то смысле им повезло как с первыми, так и со вторыми. Дикие грузинские национал-традиционалисты к российский эмиграции относятся безразлично – они больше по части турок-персов-арабов и геев. На русских они вообще внимания не обращают.

Еще больше им повезло с противниками – среди них, как правило, представители европейски настроенной молодежи и среднего поколения, которые опасаются большого количества граждан с российскими паспортами. Повезло в том, что они люди цивилизованные и культурные, соответственно, их осуждение русской миграции не выходит за пределы социальных сетей.

И все же – возвращаясь к вопросу – как к этому относиться? Внесу свои 5 копеек в этот спор. Считаю, что российскую миграцию в Грузии можно только приветствовать. В целом, любая умеренная миграция, если конечно, не доводить дело до ситуации, сложившейся в Марселе, благотворно действует на страну. Крупные города с многоязыким, многонациональным и разнообразным населением всегда выглядят предпочтительнее, чем мононациональные.

Представьте себе Грузию, в которой кроме грузин никого нет – это же удавиться можно от скуки.

Как правило, приезжающие сюда русские – интеллигентные, и откровенных «тагилов» среди них нет. У меня во дворе несколько русских семей, но никогда не слышал от них никакого шума, не видел их пьяными или агрессивными.

Местные новые русские, как правило, очень цивилизованные, ведут современный образ жизни, никаких законов не нарушают, не шумят и стекол не бьют, во всех полезных инициативах соседей, типа собрать деньги на ремонт лифта, принимают активное участие.

Что самое главное – прибывающие в Грузию русские вполне политически лояльны – в большинстве своем к путинской системе они относятся негативно, и не строят никаких планов по внедрению русского мира в Грузии. Среди них почти нет ватников, потому, что ватник в Грузию никогда не приедет, он ее вообще за страну не считает.

Никакой опасности с точки зрения «потом Путин воспользуется их паспортами для ввода войск» они не представляют. Как во всем остальном мире, местные «новорусские» живут атомизированно, в разных местах, без каких-либо компактных районов проживания. Никаких политических целей они не преследуют, а приезжают сюда ради хорошего климата и умеренного темпа жизни.

Если говорить о «пятой колонне», то у Путина она вполне достаточная и без русских – в случае чего у него есть на кого положиться в стране, где половина населения винит собственное государство в развязывании войны. Количество потенциальных изменников в Грузии такое, что Владимиру Владимировичу нет никакой необходимости опираться на русских.

Смешно звучат также опасения «руссо-скептиков» по поводу того, что «среди приехавших русских много агентов ФСБ» – эх, земляки мои несознательные. У ФСБ стоит очередь из потенциальных платных и бесплатных агентов из числа этнических грузин – никакие русские экпаты там никому не нужны..

Новая русская община в Грузии, так же как и не менее многочисленная украинская – полезна, так как приезжает не быдло, а средний класс, который полезен сам по себе, просто по факту существования.

Так что, как говорится, «велкам».

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