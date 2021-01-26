Как грузинам относиться к Навальному?

Грузинское общество не знает, как относиться к Алексею Навальному. Ясно, что благодаря своей целеустремленности, находчивости, уму и отваге он стал самым опасным и неудобным оппонентом президента России Владимира Путина. Для грузин Путин – враг номер один, поэтому нам естественно быть на стороне Навального.

С другой стороны, некоторые позиции последнего неприемлемы для грузин. Он одобрил признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии; он иногда пренебрежительно отзывается о грузинах. Если оппонент Путина никак не отличается от него в отношении к Грузии, почему нам ему симпатизировать?

Здесь можно вспомнить историю с академиком Сахаровым. В период горбачевской перестройки он стал символом демократического движения в России, что, по идее, делало его нашим союзником. Но в контексте абхазского конфликта он назвал Грузию «малой империей» – т.е. занял антигрузинскую позицию. Это вызвало возмущение.

Тогда многие пришли к выводу, что не имеет значения, кто занимает более демократическую или авторитарную позицию внутри России: по отношению к нам, все они – империалисты. Кратко это высказывается формулой «не существует двух Россий».

Эта формула была направлена против мифа о «двух Россиях», который действительно культивировался в начале девяностых, в период правления Шеварднадзе. Согласно ему, хорошей, демократической России, представленной президентом Ельциным, противостояла плохая, реакционная, неокоммунистическая и неоимперская Россия. Если хорошая Россия победит, у Грузии с ней проблем не будет. Поэтому Шеварднадзе надеялся урегулировать абхазский конфликт, договорившись с Ельциным. Как мы знаем, из этого ничего не вышло, и миф о «двух Россиях» был заслуженно развенчан.

Нужно сказать, что тогда похожую ошибку допустил и Запад: Ельцину прощали все, потому что боялись возвращения коммунистов. Но проект «хорошей России» провалился и с западной точки зрения. Именно Ельцин назначил себе преемником Владимира Путина, который превратил Россию в диктатуру и считает Запад главным врагом.

Но если «двух Россий» нет, на чем должна основываться политика Грузии (или того же Запада)? Вытекает ли из этого, что нам все равно, кто будет править Россией, или есть какие-то силы, чей приход к власти все же предпочтителен?

В России действительно есть различные политические силы, и некоторые из них лучше других. Но это не значит, что с кем-то наши интересы будут полностью совпадать. Надо избавляться от мифов и иллюзий, но, тем не менее, отличать лучшее от худшего, или плохое от совсем плохого.

Опять вернусь к периоду распада СССР. Ни Горбачев, ни Ельцин распада и, соответственно, независимости Грузии, не хотели. Но именно политика Горбачева заложила основу распада, а Ельцин окончательно под ним расписался. Он это сделал не потому, что не хотел бы сохранения империи, а потому, что у него были другие приоритеты, которые вошли в противоречие с этим желанием. Демократические процессы, которым положили начало эти два лидера России, оказались несовместимы с задачей сохранения империи, каким бы ни был их субъективный настрой.

Что же сейчас? Даже если завтра в России к власти придет более демократическое правительство, это не значит, что оно сразу отзовет признание Абхазии и Южной Осетии и уведомит Брюссель, что у него нет никаких проблем с принятием Грузии и Украины в Евросоюз и НАТО. Для того, чтобы это произошло, должно радикально измениться умонастроение российского общества, чего пока не предвидится.

Было бы наивно считать, что если Навальный придет к власти, его политика нам обязательно понравится. Но у него вполне могут быть другие приоритеты, чем у Путина. Политическая идентичность последнего переплетена с восстановлением российского имперского величия и с противостоянием Западу во всем, в чем возможно. А Навальный – русский популист и националист, без этого он не стал бы столь влиятельным лидером, каким мы его видим. Его пафос в том, что судьбы России должен контролировал русский народ, а не заворовавшаяся гэбешная элита. Какова будет его внешняя политика в гипотетическом сценарии прихода к власти? Просчитать это сегодня невозможно. Но правительство, пришедшее под его лозунгами, может быть менее опасно для Грузии. Этого достаточно, чтобы сегодня быть на стороне Навального.

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