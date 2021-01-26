«И до мандаринов у нас было много чего другого, и после будет»

В Абхазии провели конкурс на логотип туристического бренда. Победителем стала работа дизайнера из Санкт-Петербурга. На ней графическое изображение морских волн и негласного символа Абхазии – мандарина, со слоганом «enjoy Abkhazia». Впрочем, этот логотип в обществе встретили без энтузиазма. Многие назвали его любительским набором клише.

Вопросом разработки собственных брендов заняты города и страны по всему миру. Продуманная и грамотная работа в этой области может стать залогом успеха на международном уровне. К тому же туристический бренд – это важный элемент стратегии государства, направленный на то, чтобы популяризировать не только иностранный, но и внутренний туризм. Правильный турбренд должен иметь четко сформулированный посыл и состоять из привлекающей взгляд айдентики.

И вот недавно в Абхазии тоже задумались о необходимости логотипа туристического бренда, который будет транслировать национальный образ и способствовать привлечению большего числа туристов. Инициатива принадлежала Министерству туризма Абхазии.

Было объявлено о проведении конкурса на разработку логотипа, победитель которого, как говорится на сайте ведомства, получит приз в размере 50 тысяч рублей и «сможет вписать свою идею в историю туризма Абхазии». Начальник информационного отдела Министерства туризма Саид Аршба рассказал о конкурсе:

«15 ноября мы объявили о начале конкурса. До 26 декабря шел прием заявок. В этот промежуток нам прислали около 54 работ. После этого начал свою работу экспертный совет, в состав которого мы пригласили дизайнеров, художников, видных деятельней искусства. И вот этой группой было отобрано десять работ. Мы постарались сделать максимальное количество фильтров, чтобы как-то отсортировать работы, которые могут не понравиться. И десять работ были впоследствии выставлены на голосование на официальном сайте Министерства туризма, открытого до 20 января. После окончания онлайн-голосования, 22 января, мы созвали конкурсную комиссию, на оценку которой попали три заявки, занявшие первые три места. И уже из них выбрали победителя».

23 января Министерство туризма Абхазии объявило о том, что логотип выбран, но ведомство не стало разглашать, какая именно работа победила, потому что планировало сначала доработать концепцию и только потом ее презентовать. Но, как отметил Саид Аршба, в социальные сети просочилась информация, что победителем стал набравший чуть больше 700 голосов логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который представляет собой графическое изображение морских волн и негласного символа Абхазии – мандарина, со слоганом «enjoy Abkhazia».

Однако логотип, который был выбран в результате конкурса и теперь, скорее всего, станет официальным туристическим логотипом страны (пусть и с доработками), понравился далеко не всем.

Еще на этапе голосования, когда стало понятно, что работа с волной и мандарином стала опережать остальные заявки, в абхазском обществе развернулись жаркие дебаты о том, насколько она (как, в прочем, и большинство других работ-конкурсантов) соответствует требованиям бренда страны.

Так, например, инициативная группа «Ҳара ҳақалақь», состоящая из дизайнеров, художников, архитекторов и журналистов, выступила в социальных сетях с заявлением, в котором объяснила, что не так с самим конкурсом и его победителем. Архитектор и член инициативной группы Мадина Чкотуа пояснила:

«Первым делом хотелось бы отметить то, что Министерство туризма, наконец, занялось этим вопросом, действительно похвально. Наша страна себя позиционирует как туристическая, поэтому без такого важного символа, как логотип, мы уже существовать не должны. И проведение конкурса, с одной стороны, – это классный шаг. Но вот в чем недостаток. Мы считаем, что такие конкурсы должны проводиться исключительно среди профессионального сообщества, так как человек, не имеющий отношения к маркетингу, графическому дизайну, не всегда может грамотно оценить все «за» и «против» и четко понять задачи такого масштабного проекта».

По мнению Мадины Чкотуа, выбранный логотип выглядит поверхностным и не отражает богатой многовековой культуры Абхазии:

«На сегодняшний день туристическое брендирование стало одним из важнейших инструментов, с помощью которого страны демонстрируют свою идентичность. То есть этот визуальный брендбук всегда несет в себе большой культурный код. Абхазия обладает богатой историей, многонациональной, многослойной культурой. Все это важно объединять, когда речь идет о бренде страны с более чем 2,5-тысячилетней историей. Выбранный логотип теряется на фоне тех моментов, которые я назвала. Он выглядит очень поверхностным и не передает смыслов, которые наша страна должна презентовать на мировой арене. К тому же, мне кажется, что в бренде должны отражаться не какие-то сиюминутные, а незыблемые вещи, которые всегда будут ассоциироваться со страной. Мандарин – это, наверное, символ последних 50 лет, советского периода. Но наша страна существует значительно дольше. И до мандаринов у нас было много чего другого, и после будет много чего другого. И очень часто вместе с какой-то визуальной картинкой идет слоган, который емко описывает то главное, на что страна хочет обратить внимание. На наш взгляд, «enjoy Abkhazia» – это не только про нас, это про любую другую страну, про любое другое место на планете. Оно совсем не идентифицирует Абхазию».

Как подчеркнул графический дизайнер Виталий Жестков, чья работа заняла второе место в конкурсе, при разработке логотипа автор всегда должен учитывать то, как он будет работать в дальнейшем, как будет вписываться и вживаться в среду, смотреться на экскурсионных автобусах, брелоках или бутылках с вином. К тому же логотип сам по себе работать не будет, в его продвижение должны вкладываться на государственном уровне, дополняя качественным сервисом и услугами. Только в этом случае логотип станет работающим элементом туристического бренда страны. И именно в таком направлении Министерству туризма еще предстоит работа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия