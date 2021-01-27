Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет о влиянии социальных сетей на настроения и политические процессы в югоосетинском обществе. Автора беспокоит черный пиар в соцсетях, причем, если раньше к нему прибегали перед выборами, то сейчас это стало явлением повседневности. «Вместе с тем отметим, что социальные сети являются и прекрасной возможностью для конструктивной критики власти. И в этом положительная сторона того же Фейсбук. Не раз было так, что после публикации в социальной сети критического поста чиновники моментально реагировали на поднимаемую в нем проблему», – пишет автор. Он приводит в пример опыт Нагорного Карабаха, где решили, что чиновники и госслужащие не должны пользоваться социальными сетями в рабочее время. «Уверены, что подобная инициатива была бы вполне уместна и для Южной Осетии, особенно для сотрудников государственных организаций, которые буквально живут в соцсетях. Вы можете зайти в самый разгар рабочего дня в любое республиканское учреждение и увидеть, что часть сотрудников сидит, уткнувшись в свои мобильные телефоны или перед открытой страницей в Фейсбук или Инстаграмм на компьютере. Наверное, и нам в Южной Осетии пора вернуться из виртуального мира в реальность», – пишет «Республика».

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Блогер Алан Парастаев комментирует острую реакцию руководства республики на решение ЕСПЧ. Он считает, что в этот раз вердикт Европейского суда все же был в пользу Южной Осетии и России. «Что же «кошмарить» евросудей, если можно похвалить, сделать реверанс, послать ноту доверия, показать свою толерантность и лояльность демократическим ценностям и мирному урегулированию конфликта. Задобрить, одним словом. Может, следующее решение и ЕСПЧ, и ЕС, и других структур, будет в нашу пользу. А мы их закидали придирками и обвинениями в необъективности-бессердечности. И в том, что ни жестокие убийства мирных осетин, ни наполовину разрушенный Цхинвал, ни страдания осетинских беженцев, ни военные преступления, совершенные грузинами, в поле зрения ЕСПЧ не попадают», – пишет Парастаев.

Кроме того, он обращает внимание, что Страсбург признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по 2008 году, заключив, что ответственность за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года, не может возлагаться на Россию. Суд также не принял обвинения Грузии и тогдашнего президента Саакашвили о том, что Россия ввела войска уже 7-го августа. «А ведь именно на этом лживом домысле он обосновывал причины начала агрессии против народа Южной Осетии», – заключает блогер.

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Газета «Южная Осетия» публикует материал с пресс-конференции нового детского омбудсмена Татьяны Цховребовой. Она была назначена на эту должность недавно. Цховребова отметила, что сейчас изучает документацию, рассматривает обращения граждан. «Львиная доля заявлений связана с жилищными вопросами, поднимаются проблемы детей с ограниченными возможностями и опекунства», – рассказала она. Детский омбудсмен пообещала поднять вопрос доработки законопроекта о многодетных семьях. «Да, есть положение о льготах многодетным семьям с четырьмя детьми и более, но этих выплат не хватает для разрешения семейных финансовых проблем, поэтому надо это выносить на уровень законодателей», – цитирует Цховребову газета. Детский омбудсмен также подчеркнула, что с учетом демографической ситуации пора изменить категорию «четыре и более детей», потому как в республике, по ее словам, многие семьи с тремя детьми нуждаются в финансовой поддержке. Татьяна Цховребова – в прошлом руководитель благотворительного фонда «Подари крылья», который занимается помощью детям с ограниченными возможностями. С тех пор осталась мечта – построить Центр реабилитации. «Мы очень нуждаемся в нем. Много родителей с детьми с ограниченными возможностями вынуждены выезжать на Север Осетии. Это сложно и затратно, поэтому нам нужен такой центр, и не узкой специальности, а для всех детей, нуждающихся в помощи», – сказала Цховребова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия