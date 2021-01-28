Грузинский индекс коррупции: стало хуже, оставшись так же

Грузия на 45 месте в индексе восприятия коррупции. По мнению властей, это говорит о хорошей работе правоохранительных органов. Иное отношение у авторов исследования – в грузинском отделении Transparency International говорят об усилении элитной коррупции.

В сравнении с прошлогодним результатом, Грузия опустилась в рейтинге на одну ступень, набрав столько же балов, что и в прошлом году – 56. В индексе за 2019 год страна заняла 44-е место. А в рейтинге 2018 года у Грузии было 58 баллов и 41-е место.

Согласно информации Минюста, достигнутый результат свидетельствует о прогрессе Грузии на этом поприще:

«Согласно Индексу, Грузия опережает 9 стран ЕС. Успех Грузии в борьбе с коррупцией является результатом проведенных в последние годы реформ. К ним относятся: реформа государственной службы, внедрение системы мониторинга деклараций об имуществе должностных лиц, обеспечение прав информаторов, повышение прозрачности госзакупок, реформа прокуратуры, судебная реформа, улучшение инвестиционной и деловой среды».

Впрочем, частично наличие проблем признают и верхушке «Грузинской мечты». По признанию одного из партийных лидеров Мамуки Мдинарадзе, вызовы остаются:

«У нас неплохие показатели в рейтинге, что является результатом слаженной работы правоохранительных органов и менеджмента. Но это не означает, что мы полностью свободны от коррупции, у нас множество локальных вызовов».

Действительно, в течение последних дней Грузия стала свидетелем нескольких громких арестов. Вчера был задержан заместитель главы Чугуретского муниципалитета Тбилиси, который обвиняется в подгонке тендерных условий под интересы конкретной компании.

Днем ранее сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией за получение взятки задержали бывшего руководителя Службы инфраструктуры, архитектуры и надзора мэрии Боржоми и еще одного человека.

Впрочем, по словам исполнительного директора организации Эки Гигаури, эти случаи, скорее, являются исключением из правил:

«В последние годы не было проведено реформ, направленных на преодоление элитной коррупции в верхах. Мы в ежедневном режиме наблюдаем за этой тенденцией в области госзакупок. Мы видим, что в последние годы независимые институты (суды, прокуратура) превратились в обслуживающий персонал одной партии. Мы очень редко сталкиваемся с выявлением фактов коррупции в верхах, зато видим эффективное расследование в нижних эшелонах власти. Также практически не ведется мониторинг по фактам финансирования политических сил со стороны бизнеса».

То обстоятельство, что в Индексе восприятия коррупции позиция Грузии существенно не меняется на протяжении последних лет, указывает на то, что страна достигла определенного прогресса в борьбе с мелкой коррупцией, подчеркнула глава грузинского отделения Transparency International.

Примечательно, что в сентябре 2020 года Transparency International Georgia вместе с группой независимых депутатов представила в парламент Грузии законодательную инициативу о создании независимого антикоррупционного агентства. Со стороны парламента в этом направлении не было предпринято никаких шагов.

Что касается глобальных вызовов, то, как говорится в отчете Transparency International, пандемия ухудшила ситуацию в странах с высоким уровнем коррупции. Как сказано в отчете, коррупция подрывает систему здравоохранения, способствует упадку демократии и создает серьезную угрозу для жизни и средств к существованию граждан этих стран.

В целом, согласно данным антикоррупционной организации, 2020 год выявил проблемы даже в самых успешных странах, и показал, что ни одна страна мира не свободна от коррупции.