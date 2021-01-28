Лукашенко назвал Навального «беглым немецким протестуном»

Александр Лукашенко, против власти которого в Беларуси уже почти полгода продолжаются протесты, прокомментировал протестные митинги в России и расследования российского оппозиционера Алексея Навального, которого он назвал «беглым немецким протестуном». Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Лукашенко напомнил о своих словах о том, что «Беларусь это трамплин для атаки на Россию». Он считает, что отличие белорусских протестов от российских в том, что в августе 2020 года в Беларуси якобы «хотели осуществить блицкриг» и «ввести натовские войска», а в России «будут качать в долгую».

Говоря о Навальном, Лукашенко заявил, что расследования про власть и президента может делать только человек «с кристально чистой биографией», а российский оппозиционер имеет судимость. «Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают?» - заявил Лукашенко.

Как и Владимир Путин, Лукашенко не назвал Навального по имени.