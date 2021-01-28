Обзор абхазской прессы

Телеграмм-канал «RESPUBLICA» публикует расследование о незаконной добыче криптовалюты в Абхазии. Ссылаясь на достоверные источники, сообщается, что майнинговые аппараты было разрешено ввезти в республику, когда на это уже действовал запрет, и они разошлись по стране.

«Водитель маршрутки Ираклий Хурхумал занимался логистикой – должен был доставить аппараты заказчикам, которых, по нашей информации, было около 60 человек. Контейнер перевезли, люди пришли и забрали ранее оплаченные аппараты для майнинга», – сообщает издание.

Телеграмм-канал напоминает, что в декабре республику взбудоражило слитое в сеть распоряжение премьер-министра Александра Анкваб, согласно которому было разрешено завести в Абхазию 1747 майниновых аппаратов (в стране уже на тот момент действовал полный запрет на их ввоз).

«Следом, после волны возмущений, на «Апсныпресс» вышло открытое письмо «простого гражданина, водителя маршрутки», что это его аппараты, держать их на границе дорого и Анкваб якобы вошел в его положение. При этом на всю страну и Кабмин, и Хурхумал обещали, что аппараты будут закрыты за семью замками. Этому даже был посвящен репортаж на госканале. Предлагаем теперь СМИ, но уже и независимым, отправиться к пустому контейнеру», – пишет телеграмм-канал «RESPUBLICA».

С первого января 2021 года в Гальском районе на коронавирус было протестировано 415 человек, у 130 из них тесты оказались положительными, пишет газета «Мырзаканаа». За прошлый год в районе было зафиксировано четыре смертельных случая, в этом году – два.

На сегодняшний день тяжелых ковидных больных принимает гудаутский госпиталь и Сухумская инфекционная больница. Несмотря на распоряжение президента, в Гальской районной больнице все еще нет коек для ковидных больных.

По словам главврача Гальской ЦРБ Астамура Гамгия, вопрос открытия ковидного госпиталя на 10 коек пока на стадии решения. Он будет расположен в бывшем здании судмедэкспертизы, в котором в данный момент находится станция скорой помощи.

За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Абхазии превысило 11 тысяч человек. Было зафиксировано 168 летальных случаев, выздоровели более 9 тысяч человек.

О готовности школ к переходу на очное обучение, мерах защиты в условиях пандемии, дистанционном обучении и включении родителей в организацию учебного процесса в интервью газете «Акуа-Сухум» рассказала начальник управления образования Администрации столицы Астанда Таркил.

Эпидемиологическая обстановка в стране пока не позволяет вести учебный процесс в традиционной форме. В связи с этим и было введено дистанционное обучение в школах Сухума. Однако охватить всех учащихся города оказалось невозможным. Астанда Таркил сообщила:

«Мы провели мониторинг технического оснащения всех участников образовательного процесса, и видим, что у 60% нет соответствующих технических средств. Работая в режиме дистанционного обучения, мы охватываем лишь 40% учащихся школ города. У многих семей нет ни ноутбуков, ни планшетов, у некоторых и скорость интернета не соответствует необходимой. Частые отключения электричества также негативно влияют на учебный процесс. По данным нашего мониторинга, проблемы с гаджетами и у 20% учителей».

Часть учителей выбирают для онлайн-обучения площадку Zoom. Но большинство педагогов работают с мессенджером WhatsApp. При этом Таркил оценивает дистанционное обучение как неэффективное, но подчеркивает его важную роль в сохранении связи между школой и детьми.

«Ученики получают домашнее задание дистанционно и посылают учителям готовые работы, но мы считаем это малоэффективным. Мы не знаем, кто выполняет домашнее задание: сам ученик или кто-то за него. Конечно, качество обучения упало», – сказала Таркил.

Она отметила, что впереди много проблем, особенно с выпускниками и с начальными классами, которые не освоили буквы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия