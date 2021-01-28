Quod licet Iovi, non licet bovi

Весело живем! Что ни день, то новая буффонада творится в высокой политике. Не дают нам скучать наши скоморохи, глумцы, гусельники, игрецы, плясцы и т.д.

На этот раз цирк случился в прекрасной Аджарии, в живописнейшем городе Батуми, около парадного входа в здание Верховного Совета АО. Молодой и горячий активист неправительственной организации «Альтернатива» Ираклий Пангани подкрался с мусорным ведром к депутату Верховного Совета Аджарии Ираклию Чавлеишвили и...

Нет, по-другому надо начать. С начала и по порядку. С чувством, с толком, с расстановкой.

Итак: жил-был некий господин Ираклий Чавлеишвили. Он мирно «членствовал» в аджарском отделении Республиканской партии, проявлял должную активность, и был допущен в избирательные списки единого блока «ЕНД – Сила в единстве». В случае победы господин Чавлеишвили на четыре полновесных года обеспечивал себя хорошей зарплатой, подкрепляемой неплохими бонусами. Он приобрел бы важный вид и депутатский значок на лацкане пиджака. А при известном везении и в законодательном органе Чавлеишвили дали бы какую-нибудь должность, и персональный автомобиль перепал бы, и все соседи лопнули бы от зависти, когда его, прозаседавшего, привозила бы черная иномарка, и расторопный шофер выскакивал и открывал бы важному депутату дверь. Эх, не жизнь, а малина. Для многих это – предел мечтаний, идея, так сказать, фикс! Для многих, но не для меня.

Выборы случились 31 октября, и согласно итогам, определенная часть вышеназванного блока попала в Верховный Совет Аджарской АО, среди них и наш милейший господин Чавлеишвили. Но оппозиционеры договорились не входить в законодательный орган, так как им не понравились результаты выборов. Они заявили и до сих пор продолжают заявлять, что выборы были сфальсифицированными и давайте проводить новые. Господин же Чавлеишвили решил, что своя рубаха ближе к телу, взял и покинул все партийные ряды, и уже как независимый депутат вошел в Верховный Совет Аджарской АО.

Я его понимаю. Человек он уже немолодой, два года осталось ему до пенсии, которая у нас просто курам на смех. Хоть и накинули в этом году двадцатку, и стала она 240 лари, но куры все равно продолжают хихикать. Что такое 240 лари? Даже на коммуналку особенно не хватит, если, конечно, обогреваться и светить по полной, а не экономить. Жить-то хочется, надоело уже во всем себе отказывать, считать копейки, следить, чтобы все выключали ненужные светильники, конфорки и все остальное, что накручивает счетчики. Данная ситуация близка и понятна большинству жителей нашей некогда зажиточной страны. Сегодня многие так живут, экономят на тепле и со страхом ждут прихода коммунальных квитанций. Раньше, в шеварднадзевские времена, мы как-то умудрялись химичить со счетчиками и платили гроши. Лично у меня было около сорока способов обдурить инкассатора. Теперь это не получается. Подберешься к счетчику, обязательно узнают и загремишь под фанфары. Такой штраф выпишут, что придется почку продавать. Поэтому все пытаемся жить честно, не по своей воле, конечно, но по-другому не получается. Зато спим спокойно. Спокойно спим, но подмерзаем. Зимой подмерзаем, летом задыхаемся. Слишком дорогая коммуналка, по сравнению с нашими доходами. А с января супостаты еще и тариф за электричество повысили и...

Понесло меня не в ту степь, а я о другом хотел рассказать. Вот, вытру слезы, и продолжу начатый рассказ.

В общем, как я уже имел честь доложить, господин Чавлеишвили подумал-подумал, и... отказался от суетливой протестной жизни. Не захотелось, видно, ему продолжать участвовать в уличных акциях: стоять в дождь, снег, бураны и тайфуны на свежем воздухе и протестовать, протестовать и еще раз протестовать. Он объявил, что выходит из рядов Республиканской партии, так как его мировоззрение стало расходиться с идеями остальных членов. Чавлеишвили сказал, что отныне он сам по себе, независимый депутат, и входит состав Верховного Совета Аджарской АО.

В стране с нормальной политической психикой подобное явление, наверное, не должно вызывать столь ненавистные эмоции, как это у нас произошло. Оппозиционный спектр не пожалел слов, дабы оценить действие Чавлеишвили. Его сразу обвинили в продажности и точно указали покупателя – не буду лишний раз называть его фамилию.

Я не хочу вслух давать оценку моральным принципам Чавлеишвили. Мне давно понятно, что мораль в политике не приветствуется. Но все-таки тихонько про себя скажу, что перебежчиков я уважаю еще меньше, чем тех несчастных сектантов, который могут по велению своего лидера войти в горящую избу насовсем. Наверное, Чавлеишвили надо было открещиваться от великих идей объединенного блока до выборов, а не после. По-моему, так. Он же использовал партийные списки, чтобы войти в Верховный Совет, и остальное его, как оказалось, не касается. Так или иначе, Ираклий Чавлеишвили, с соблюдением всех формальностей, стал полноправным членом Верховного Совета Аджарской АО.

В тот знаменательный день господин Чавлеишвили встал, побрился, освежил голову вежеталем, надел белую манишку, плотно позавтракал, поцеловал жену, взял в руки портфель и пошел в законодательный орган работать на благо родины. Когда он уже подходил к парадному подъезду Верховного Совета, к нему сзади подкрался молодой и горячий активист неправительственной организации «Альтернатива» Ираклий Пангани, и высыпал господину Чавлеишвили на голову мусорное ведро со всем его содержимым!

Любительские камеры зафиксировали это действо, и вся страна стала свидетелем «героизма» активиста ЕНД.

Молодого человека задержали. Пангани предъявили обвинения по двум статьям – за хулиганство и за преследование. Однако есть у меня подозрение, что активиста скоро выпустят на свободу. У нас к политическим субъектам отношение слишком мягкотелое. Нарушителя спокойствия могут задержать, пожурить, даже посадить в камеру. Но потом единомышленники задержанного поднимают вой, объявляют его политзаключенным, и нерешительная власть его выпускает. Арестант выходит на свободу героем, его приглашают на разные телеканалы и он, еле ворочая по рту родной речью, начинает высказывать свое мнение о том или ином мировом событии. Не исключено, что в дальнейшем его включат в очередной предвыборный список и рано или поздно он воссядет в законодательном органе и будет обсуждать законы. Такое уже бывало не раз, и еще не раз произойдет.

Кто знал о существовании этого паренька Пангани? Да никто! Пока он не напялил мусорное ведро на Чавлеишвили, его, наверно, кроме маменьки, никто всерьез и не воспринимал. А сейчас он уже фигура. Активисты неправительственной организации «Альтернатива», где подвизался Пангани, уже собираются у департамента полиции и проводят акции протеста. Некий Мирдат Камададзе, член ЕНД, в соцсетях заявил, что высыпание мусора на голову соответствует нормам выражения свободы воли!

Уверяю вас, если бы Пангани хлопнул Чавлеишвили по голове палкой, то это тоже по меркам его однопартийцев находилось бы в рамках приличия.

А вот если бы я, или какой-нибудь вроде меня аполитичный и беспартийный ноль, совершил бы то же самое, то он(или я) загремел бы по полной.

«Quod licet Iovi, non licet bovi» – что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Что дозволено политизированному Пангани, не дозволено беспартийному Каландия.

Вот такой у нас цирк.

Да, чуть не забыл. После того, как Пангани опрокинул мусорное ведро на голову перебежчику-депутату, господин Чавлеишвили сказал, что он-то перенесет нанесенное ему оскорбление, но вот страна этого не перенесет.

Я вам не скажу за всю Одессу, господин Чавлеишвили, но лично я как-то смогу перенести то, что с вами произошло. Скрепя зубы и глубоко запрятав чувства, перенесу.

P.S. А паренька-то нашего, Пангани, отпустили, как и следовало ожидать. Наверное, еще и извинились и просили захаживать, если что...

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