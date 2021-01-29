С 1 февраля Грузия упрощает правила въезда для иностранных граждан. Об этом сообщила министр экономики Натия Турнава.

В частности, в страну будут пускать всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.

Попасть в страну также смогут граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна (как прямыми, так и транзитными рейсами). Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.

Меняются и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они перейдут в самоизоляцию на восемь дней. При наличии негативного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции.

Отметим, что с 1 февраля в Грузии будут сняты ограничения на международное регулярное авиасообщение.

Турнава призвала авиакомпании не допускать в самолет иностранных граждан, у которых нет отрицательного результата ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию.