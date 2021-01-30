«Это не добро и не зло, это – часть нашей жизни»

В последнее время общественная жизнь и политические процессы в Южной Осетии активно обсуждаются в соцсетях. Здесь разгораются горячие дискуссии, первыми распространяются новости, о которых молчат госсми. Впрочем, здесь же раздолье для ботов и троллей.

– Как вы считаете, социальные сети – во благо или во вред?

Анна: Для детей, я думаю, что во вред. А для взрослых, почему бы и нет? Для получения информации соцсети необходимы. Особенно у нас, в Южной Осетии, потому что СМИ не освещают вообще ничего. Все узнаем из интернета. Так что, во благо.

Валентина: Меня никогда не интересовали социальные сети. Я и раньше не читала, что на заборах написано, и сейчас не читаю, что в соцсетях люди пишут. Это спасает тех, кого никто никогда не слушал, и чье мнение никого никогда не интересовало. Вот они в эту помойку могут сливать любое свое мнение, может, кто-то его и прочитает. Может, даже, кто-то согласится. Во благо это или во зло, каждый решает сам для себя. Кто-то без этого вообще жить не может. А я знаю, что мне это неинтересно. Если они (социальные сети) исчезнут, для меня ничего не изменится.

Алан: Соцсети – это тоже информационно поле. Та погода, которая бывает там, всегда влияет на общество. Если негативная, и на обществе будет сказываться негативно, если позитивная, то и на обществе будет складываться позитивно. Они не полностью отражают реальные настроения в обществе, но они могут негативно влиять на общество. Смотря, какая там информация, настроения. Я считаю, что социальные сети – это вред.

Залина: Для таких людей, как я, не большой вред, я же не всему верю, что там пишут. Но там очень много неправдивой информации. Бывает, что там верная информация, но люди перестают верить.

Оксана: С одной стороны, во благо, потому что семьи, родственники, друзья, которые живут далеко друг от друга, имеют возможность общаться, видеть друг друга. С другой стороны, очень много информационного мусора, который негативно влияет на общество и очень негативно на детей. Не всегда и не везде можно ограничить доступ ребенка, оградить его он негатива. Я считаю, это не добро и не зло, это часть нашей жизни, который нужно регулировать, чтобы негатив больше не просачивался в жизнь людей, ведь многие из-за безнаказанности пишут всякие гадости. Я считаю, это не плохо и не хорошо, это то, с чем нужно жить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия