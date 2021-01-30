Священника из Чиатура сошлют в монастырь за ксенофобскую проповедь

В отношении протоиерея Тадеоза Саралидзе, проповедь которого вызвала в Грузии волну негодования, назначено церковное наказание – священника сошлют в монастырь. Об этом сообщили в Патриархии Грузии.

«Исходя из общественного интереса, дополнительно сообщаем, что в отношении священнослужителя Чиатурской и Сачхерской епархии, протоирея Тадеоза Саралидзе назначено церковное наказание (епитимья) и он будет определен в монастырь», - сказано в заявлении. Срок монастырской епитимьи, назначенной в отношении Саралидзе, не уточняется.

На прошлой неделе с солеи храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Чиатура Саралидзе сделал ряд ксенофобских заявлений: он озвучил несколько теорий заговоров, заявив, что «армяне и евреи не могут быть в нашей власти». Священник, который служит в церкви уже более 20 лет, в своем обращении к пастве также романтизирует криминал и ставит в пример «воров в законе». Более того, батюшка не скрывает, что в прошлом и сам был вхож в криминальную среду, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Саралидзе не отказался от языка ненависти и тогда, когда высказывался на тему воспитания детей. Он назвал «паразитами» детей, которые «сидят в телефонах» и «не годятся ни в спорте, ни в церкви», добавив, им «лучше бы было умереть маленькими».

Трансляция воскресной проповеди протоиерея велась в Facebook. За четыре дня запись посмотрели тысячи пользователей, из них сотни резко осудили Тадеоза Саралидзе. После шума в СМИ и социальных сетях, тему пришлось прокомментировать митрополиту Чиатурскому и Сачхерскому Даниилу (Датуашвили). Епископ Грузинской православной церкви заявил, что заявления Саралидзе являются некорректными и не имеют ничего общего с проповедованием Евангелия. Тогда же он заверил, что в отношении священника будет назначено наказание.