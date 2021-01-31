В Украине суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Украинский суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в причастности к убийству участницы добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой. Об этом Кавказ.Реалии рассказал экс-депутат украинского парламента Игорь Мосийчук со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Он отметил, что подозреваемых освободили, поскольку истек предусмотренный законодательством срок содержания под стражей на время следствия и ознакомления с обвинительным заключением.

Мосийчук сообщил, что подозреваемый в организации убийства Окуевой уроженец Каспийска Игорь Редькин остался под стражей лишь потому, что относительно него было возбуждено дело по другому преступлению.

«Все было на грани, его могли освободить, но полиция возбудила новое дело», – сказал Мосийчук. По его словам, среди тех, кто был освобожден, есть и человек, которого подозревают в исполнении покушения на Окуеву.

«Оперативники и следователи установили, кто непосредственно стрелял, но собрать достаточно доказательств не удалось», - отметил экс-депутат. Окуева была его помощницей в период его работы в парламенте.