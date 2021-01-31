В Петербурге при задержании протестующих применяются электрошокеры

В Петербурге сотрудники силовых ведомств жестко задерживают участников несогласованной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По многочисленным свидетельствам, используются электрошокеры. Сообщается о пострадавших.

Среди задержанных несколько журналистов.

Был задержан также рэпер Оксимирон.

Организаторы акции изменили точку сбора – люди собрались не в начале Невского проспекта, а на Пионерской площади. Число участников оценивается в несколько тысяч человек. Путь шествию на Сенной площади преградил ОМОН, там начались стычки.

Часть колонны направилась дальше, к Невскому проспекту. Затем несколько тысяч человек пришли к Мариинскому дворцу, где расположено городское законодательное собрание. Через какое-то время их оттуда оттеснила полиция.

Участники акции протеста после этого продолжили шествие по городу.

По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге к 15.00 мск были задержаны более 100 человек.

По всей России, по данным «ОВД-Инфо«, к этому времени задержали более 1500 человек, больше всего – в Москве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил применение силы к участникам мирных протестов в России и призвал освободить как задержанных, так и Алексея Навального.