За сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 35 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 922.

По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 18 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Кабардино - Балкарии, Калмыкии, Адыгее и Дагестане по два, в Чечне и Карачаево - Черкесии по одному.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 933 человека с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 229 человека.

Ставропольский край + 229 (42 484 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 182 (33 681)

Дагестан + 96 (27 943)

Кабардино-Балкария + 87 (18 775)

Калмыкия + 79 (17 424)

Карачаево-Черкесия + 66 (17 570)

Северная Осетия + 65 (14 446)

Адыгея + 45 (13 035)

Ингушетия + 42 (13 957)

Чечня + 31 (10 789)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 210 104 случая заболевания COVID-19.

В целом по России, согласно данным Оперштаба на 31 января, выявлено 3 850 439 человек с коронавирусом.