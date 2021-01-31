Эксперты ВОЗ посетили рынок морепродуктов в Ухане

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Китай с целью выяснить причины начала распространения нового коронавируса в человеческой популяции, посетила рынок морепродуктов в городе Ухань. Именно среди работников этого рынка вирус впервые был выявлен в декабре 2019 года.

Эксперты пробыли на рынке около часа, с журналистами они не общались. В четверг у команды специалистов ВОЗ завершился двухнедельный карантин, на котором они находились после прибытия в Китай. С тех пор они побывали в больницах и на других рынках. В то же время, в ВОЗ подчеркивают, что члены миссии ограничены в своих действиях - китайские власти не позволяют им свободно общаться с местными жителями, ссылаясь на соображения охраны общественного здоровья.

В группу экспертов ВОЗ входят специалисты из ряда стран, в том числе и из России.

Задача экспертов - попытаться исследовать обстоятельства заражения первых людей в Ухане коронавирусом. Первые случаи новой болезни, впоследствии названной Covid-19, были зафиксированы именно в этом городе. Он же в январе 2020 года был первым закрыт на карантин. Распространение вируса, однако, сдержать не удалось, его носители появились и в других странах мира, число инфицированных стало быстро расти. В марте была объявлена пандемия, которая продолжается до сих пор. За это время во всем мире коронавирус был выявлен у более 100 миллионов человек, более 2 миллионов 200 тысяч скончались.

Большинство специалистов склоняется к версии перехода на человека коронавируса от зараженного животного. Полностью не исключена и версия об искусственном происхождении вируса - китайские власти ее категорически отрицают.