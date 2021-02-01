Давид-Гареджи и другие…

В Грузии экстремально мыслящие виртуальные националисты, которые до последней капли цифровой крови воюют со всем миром в социальных сетях.

Если послушать их, то Грузия со всех сторон окружена смертельными врагами, которые только и думают о том, чтобы отобрать у нее как можно больше земель, а по возможности – вообще отправить нацию-богоносца на свалку истории.

Их размах впечатляет – не осталось ни одной соседней страны, у которой они не отобрали бы исторические грузинские земли, которую бы не победили в героической войне, и над столицей которой бы не водрузили гордое грузинское знамя.

Если не знать, о какой стране идет речь и судить о ней только по их интернет-активности, то воображение рисует могучую военную державу, грозное царство из стекла и бетона, с огнедышащими ракетами и сверхзвуковыми танками. С ордами марширующих киборгов, готовых стереть в порошок любого противника, в особенности того, кто посмел покуситься на священную грузинскую земельку – лет так 300 назад.

Турки, армяне, азербайджанцы, иранцы, русские – все они благополучно решили свои насущные проблемы, и теперь у них осталось только одно самое важное и срочное дело – расчленить Грузию и лишить ее православия.

Все они живут на исторических землях Грузии, и непременно будут оттуда изгнаны.

Все это сопровождается фотографиями суровых джигитов в грузинской традиционной одежде на фоне сванских башен, с разного рода цитатами типа «Персы называли грузин волками» и «Когда персидский шах сходил с ума, он шел воевать в Грузию».

В общем, совершенно вымышленный, придуманный мир грез и фантазий, который с реальной Грузией ничего общего не имеет.

Всякий раз, когда читаю их посты и комменты, сразу же напрашивается вопрос, который был очень популярен в Абхазии моего детства: «а спина есть?».

И действительно, воевать одновременно с Россией, Турцией, Азербайджаном и Арменией, не слишком ли тяжко будет? Не надорветесь?

Никто на этот вопрос отвечать не собирается, да и ответ ясен – если традиционные грузины куда-то полезут, то будут биты за час-полтора даже самым незначительным соперником, а нормальные грузины воевать со всем соседями за территории, потерянные сотни лет назад, не собираются.

Символ традиционно-посконной Грузии – это сборная страны по футболу, которая прогрессирует каждый год – если 5 лет назад она в среднем проигрывала со счетом 2:0, то теперь вышла на новые высоты – меньше 5:0 проигрывать даже как-то неприлично.

К тому же теперь тбилисское «Динамо» уступает даже команде Фарерских островов – это огромное достижение, к которому надо идти годы и годы. Такой героизм – мало кому удается.

Товарищи с картинно насупившимися бровями на фоне башен – примерно такие же вояки, как и футболисты. Пальцы веером – это всегда пожалуйста, но не более.

Из пространства социальных сетей идеология войны со всеми постепенно перетекла в официальную политику, и там она обрела законченную форму. Звучит она примерно как «Если Россия оккупант, то тогда и Турция – тоже».

В отличие от виртуальных киборгов в чохах и папахах, которые творят искусственные миры исключительно по собственно инициативе, в политической сфере явно проглядывается след большого православного брата.

Оно и понятно – одно дело, когда враг Грузии – только Россия, и другое – когда Абхазия и ЮО приравниваются к территориям, захваченным турками 300 лет назад.

Россия конечно оккупант, но и Турция – не меньше. Соответственно, внимание и концентрация усилий невероятно расплывается, и теперь наши враги – Москва и Анкара одновременно. Совсем хорошо… Это почти то же самое, что грузины, проигрывающие Фарерам, захотят победить одновременно Францию и Германию.

Но если оставить шутки в сторону – в самом деле, – чем отличаются друг от друга Россия и Турция? Ведь турки тоже приложили руку к расчленению Грузии. Почему им можно, а русским нельзя, и почему в таком случае Анкара – союзник, а Москва – враг?

Все очень просто – применительно к Турции речь идет о событиях, происходивших сотни лет назад, когда весь мир, включая сегодняшнюю политкорректную Европу, только и делал, что отбирал земли друг у друга.

Это дела давно минувших веков, территории уже давно освоены и признаны мировым сообществом. Назад хода нет, иначе весь мировой порядок полетит к черту. Если сегодня в Европе начнут выискивать, кто у кого и что отобрал, то там начнется такой хаос, что мало не покажется.

В отличие от событий 300-летней давности, Абхазия и ЮО – это сегодня, здесь и сейчас. Борьба за их возвращение неравная и практически бесполезная, но она имеет смысл, в отличие от Турции, где вопрос уже давно закрыт.

В последние дни виртуальные чохоносцы особенно активны по вопросу монастырского комплекса Давид-Гареджи – вот где фантазия разыгралась не на шутку… И снова та же идеология – все нам должны, и все грузинские территории непременно следует возвратить.

Есть ли у Грузии «спина» конфликтовать с Азербайджаном – вопроса не возникает. В случае чего, воевать предстоит другим, а традиционалисты и попы так и продолжат разжигать страсти в соцсетях. Они ведь у нас любители воевать до последней капли крови – правда, крови чужой.

Вопрос Давид-Гареджи не может быть решен вопреки тому, что есть сейчас, и для Баку это принципиальный вопрос, который к квадратным километрам никакого отношения не имеет.

Эта территория признана миром как часть Азербайджана, и никакие попы-чохоносцы с этим ничего сделать не смогут.

Сейчас главная задача состоит в том, чтобы снять этот вопрос с повестки дня общественных дискуссий, и обеспечить равный доступ для обеих сторон на ту часть комплекса, которая находится на азербайджанской стороне.

Словом, все вернуть туда, где было до 2018 года, когда этот вопрос, давно забытый обществом, вдруг почему-то снова стал актуален.

Иногда заморозка – лучшее, что можно придумать.

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