Фермеры выходят в сеть

В Сухуме представили новый социальный проект – «Abkhazia product». Это онлайн-каталог абхазских производителей. Новый интернет-ресурс позволит фермерам и представителям малого бизнеса найти покупателя. При этом купить продукцию на сайте не получится, можно будет лишь найти всю необходимую информацию и ознакомиться с ассортиментом. Инга Ходжава из Ткуарчала 20 лет делает аджику. Но сейчас реализовать свою продукцию из-за пандемии коронавируса не может. Заказов стало меньше, как и дохода, говорит Инга: «У меня нет заказов, потому что никто не делает свадьбы, никто не делает 40 дней, годовщины. И я сижу без работы. В связи с пандемией у меня приостановилась работа с аджикой. Я в месяц делаю максимум 2-3 килограмма», – говорит она.

Абхазским производителям, таким как Инга Ходжава, намерен помогать новый социальный проект – сайт «Abkhazia product». Группа активистов решила его создать весной 2020 года, когда в Абхазии были введены ограничения в связи с пандемией коронавируса. Продуктовые рынки были закрыты, у фермеров, особенно мелких, возникли проблемы со сбытом продукции, и люди не могли покупать сельхозпродукты в привычных местах. Руководитель проекта Илона Хварцкия отметила, что цель проекта – сделать абхазских производителей видимыми и найти путь к покупателю: «Нашу идею (создать сайт) поддержала чешская неправительственная организация «Несехнути», которая поддерживает социальные проекты, в том числе, связанные с фермерством, с экологией. Благодаря их поддержке мы смогли сделать первый шаг. Мы поняли, что какие-то ресурсы у нас будут, чтобы начать разрабатывать сайт. Так как фермеры особо не занимаются рекламой своей продукции, у них нет на это времени, возможностей, мы решили, что будем сами к ним выезжать, сами их находить и снимать материалы для сайта. Это было для них бесплатно, так как мы заинтересованы в размещении информации на сайте, а для них это дополнительная реклама. Получилось взаимовыгодное сотрудничество».

Активисты проекта обратились также в Министерство сельского хозяйства, к главам администраций районов, в организацию «KARD Abkhazia» (центр развития сельского хозяйства и села) с просьбой предоставить списки фермеров и производителей: «У нас Инстаграм набирает популярность. Там очень много рукодельниц, мастеров, которые делают что-то по дереву, занимаются ковкой. Из открытых источников мы также собирали информацию, связывались с ними, публиковали на сайте, отправляли им ссылки и рассказывали, что есть такая возможность, что все это бесплатно для производителей, это дополнительная реклама и дополнительный способ найти своего покупателя», – рассказывает Илона Хварцкия. На сайте пока предоставлена информация и контакты 30 производителей из Сухума, Гудаутского, Очамчырского и Ткуарчалского районов. Илона Хварцкия призналась, что в их команде нет экспертов, которые могли бы проверять качество продукции. Поэтому они обратились к тем производителям, данные которых им предоставили в Министерстве сельского хозяйства: «Мы выезжали к ним, видели у них теплицы, огороды, это было наглядно. С другой стороны, могут быть недобросовестные производители, но в данном случае тут технический момент. Мы на сайте разрабатываем систему отзывов и рейтингов. Если покупатель столкнется с тем, что он получил продукцию не того качества, которую он ожидал, он может написать отзыв, добавить отрицательную оценку. А мы, со своей стороны, будем это мониторить», – пообещала руководитель проекта «Abkhazia product». Волонтер Кама Аргун добавила, что они уже ездили в хозяйство, где выращивают яблоки и киви: «Нам рассказал руководитель хозяйства, что к ним приезжают из лаборатории, они делают замеры на нитраты. И мы договорились, что когда в следующий раз к ним приедут из лаборатории, мы тоже приедем. Мы хотим это снять и выложить на сайте, тем самым показать людям, что тут следят за экологичностью. Одна из проблем, которая есть в Абхазии – это то, что на рынке трудно определить, какой продукт местный, а какой импортный. Мы хотели бы, чтобы на нашем сайте у людей была гарантия, что это именно местная продукция». Дополнительную поддержку «Abkhazia product» оказывают и в UNDP. Организация пообещала обеспечить активистов фото- и видеокамерами. Как говорит волонтер Кама Аргун, теперь у потребителей будет возможность взглянуть и на сам процесс производства. Кроме того, в ближайшее время создадут карту фермеров Абхазии. «Может, кто-то не знает о том, что в соседнем селе выращивают вкусные помидоры, или кто-то производит сыр. Это уже будет информация открытая, не надо будет кому-то звонить, узнавать, искать контакты, все будет на сайте», – уточнила Илона Хварцкия. Инга Ходжава из Ткуарчала встретила новость о новом проекте с большим интересом. У нее, наконец, появилась надежда найти покупателей своей аджики:

«Посмотрим, благодаря этому сайту, может быть, у меня появится возможность реализовать аджику. Благодаря этому сайту, дай бог, чтобы у меня были заказы и за рубежом. Может быть, из России будут заказывать, может, из Сухума будут мне звонить, из Гагры, из Гудауты. Посмотрим, как пойдут дела. Если все будет хорошо, дай бог, я буду работать, буду принимать заказы». Для этого Инге и другим абхазским производителям придется заполнить специальную форму, написать информацию о себе. Далее с ними свяжутся волонтеры, и собранный материал будет опубликован на сайте «Abkhazia product».