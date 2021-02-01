«Любовь к труду» в уборной мэрии

В Чхороцку сегодня прошла акция с требованием отправить в отставку мэра Давида Гогуа. Причина – инцидент, в ходе которого местных школьников привлекли к уборке здания мэрии, в том числе, уборной. По факту возбуждено и уголовное дело.

Учебный процесс, возобновившийся сегодня в офлайн-режиме (кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави), начался со скандала. В социальные сети попали кадры, как школьники моют уборную в здании мэрии Чхороцку. На видеозаписи слышно, как школьник произносит: «Я больше не могу, я не смогу это сделать», и бросает швабру.

Семиклассники говорят, что не знали, что именно им придется делать, когда их увозили из школы:

«Из школы (в мэрию) нас повела Этер Джапаридзе. Мы убрали подъезд. Потом двое детей пошли в уборную. Потом там разлили какую-то жидкость, они там швабрами что-то делали. Потом она (Джапаридзе) сама начала убираться, потому что мы не смогли», – рассказала одна из учащихся журналистам.

Организатор «субботника» Этер Джапаридзе – бывшая сотрудница мэрии. Она говорит, что руководствовалась исключительно благими намерениями – хотела привить детям любовь к труду, чтобы они на своем опыте убедились, что ничего постыдного в нем нет.

«Если семье придется трудно – может получиться так, что человеку ради мужа и детей, или ради жены и детей придется заниматься таким делом, не стыдиться его (…) Это была своего рода игра. Когда они вырастут, потом они поймут и скажут, что я хотела для них добра», – сказала Джапаридзе.

В администрации школы говорят, что с предложением принять участие в проекте мэрии к ним обратилась именно она. Впрочем, по словам Ноны Тодуа, исполняющей обязанности директора школы, детали ей не были известны:

«По моей информации, это была сотрудница муниципальной службы очистки (Этер Джапаридзе). Она сказала, что это совместный проект, что в него будут вовлечены и наша школа, и третья… Я чувствую свою долю ответственности, но то, что детям пришлось бы делать нечто подобное, сказано не было».

В мэрии отрицают какую-либо причастность к данной инициативе. Говорит градоначальник Давид Гогуа:

«Одно хочу сказать с уверенностью: тот, кто принимал в этом факте участие и был организатором, будет строго наказан. Как только мы узнали об этом факте, детей вывели из здания мэрии».

Впрочем, именно на него возлагают ответственность за случившееся представители общественного движения «За Грузию». Они провели акцию протеста у здания, где заседают местные власти, и предприняли попытку его штурма, но она была пресечена правоохранителями.

Свою оценку произошедшему дал и премьер-министр Георгий Гахария:

«Оценка может быть только одна – крайнее возмущение. Я не могу себе представить, как эти люди должны завтра прийти в здание (мэрии) и обслуживать граждан – туда, где произошел такой возмутительный (факт)».

В условиях пандемии заставлять детей заниматься уборкой туалетов – это угроза для здоровья школьников, говорит в свою очередь Анна Арганашвили, представляющая НПО «Партнерство за права человека». Одного этого, по ее словам, было бы достаточно для того, чтобы расценивать произошедшее как нарушение, но дело не только в этом:

«На видео мы слышим, как ребенок говорит, что не может убирать, но он вынужден это делать. Здесь мы имеем дело с действиями, проводимыми против воли ребенка. Для нас, правозащитников, включение ребенка в трудовую деятельность против его воли и с риском для его здоровья – это однозначное нарушение прав детей. Привлечение ребенка к труду допустимо, когда это носит образовательный характер и при этом не нарушает его прав. Уборка в уборной мэрии – не может быть обоснована образовательными мотивами».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по статье 150-й – «Принуждение».