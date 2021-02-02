Навальный в суде: «Путин войдёт в историю как отравитель»

Алексей Навальный, выступая во вторник в суде, который рассматривает вопрос о замене ему условного срока наказания по делу "Ив Роше" на реальный, вновь обвинил президента России Владимира Путина в организации покушения на него, а также его уголовного преследования. Аудиозапись выступления Навального:

"Я нанёс смертельную обиду тем, что выжил благодаря хорошим людям, пилотам и врачам, потом я не спрятался, живя где-то в бункере под охраной, а потом случилось вообще страшное — я участвовал еще и в расследовании собственного отравления, и мы показали и доказали, что Путин, используя ФСБ, осуществил покушение на убийство" - сказал Навальный, имея в виду своё отравление 20 августа и его расследование, опубликованное в декабре.

"Выяснилось, что чтобы совладать с политическим оппонентом, у которого нет ТВ и политической партии, нужно просто убить его химическим оружием. Все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост, который никогда не участвовал в дебатах, и это его единственный метод — пытаться убить людей" - сказал Навальный о Путине.

"И сколько бы [Путин] ни пытался изображать из себя геополитика, его обида в отношении меня — в том, что в историю он войдет как отравитель. Вот был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, а этот человек войдет в историю как отравитель трусов. Меня охраняет полиция, половина Москвы оцеплена оттого, что мы показали, что он требует воровать у оппонентов трусы и мазать их химоружием" - сказал Навальный, имея в виду один из эпизодов расследования, свой разговор с предполагаемым сотрудником ФСБ, который признался, что яд был нанесён на трусы Навального.

Оппозиционер также выступил с критикой нынешней экономической политики властей. Он также призвал своих сторонников не бояться и "не подчиняться" действующей власти: "беззаконие и произвол наряжают себя в мундир прокурора и судейскую мантию. И в этом случае долг каждого человека — не подчиняться законам, которые обряжены в эти мантии, не подчиняться вам", заявил он в частности, отметив, что "всю страну посадить нельзя".

Кроме того, Навальный напомнил, что ЕСПЧ ранее потребовал пересмотра приговора по делу "Ив Роше", чего российские суды не сделали.

"В России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая - те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, не смотрят в стол и не отдадут нашу страну кучке чиновников, которые решили променять страну на виноградники и аквадискотеки.

Не признаю представление и требую своего немедленного освобождения" - завершил свое выступление оппозиционер.

Прокурор и судья несколько раз прерывали Навального, заявляя, что его слова не имеют отношения к сути дела, и что он "не на митинге".