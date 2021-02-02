Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Северный Кавказ

Кадыров без границ, или Заложники федерального значения

Рамзан Кадыров

Коллективная ответственность стала в Чечне инструментом давления на инакомыслящих: за любого критика власти ответит не только он, но и весь его род. Эксперты, впрочем, полагают, что к такой форме отношений с обществом Рамзан Кадыров шел давно, и по договоренности с Кремлем.

Публичные извинения в эфире ЧГТРК (Гостелерадио Чеченской республики) тех, кто осмелился выступить с критикой власти, стали в Чечне традицией. Но это не единственная форма коллективной ответственности, которую власть республики использует в борьбе с инакомыслящими. И укрыться от нее не удается даже за границей – род обязан так же публично проклясть и отречься от своего вышедшего из-под контроля представителя.

Методы коллективного наказания в отношении представителей чеченского народа Кадыров использует давно, говорит Олег Орлов, глава программы «Горячие точки» центра «Мемориал»:

«С момента установления его власти, примерно в 2007 году, он был уже более-менее полноценным хозяином Чечни. Его власть укреплялась и (к тому времени) она была уже сильна. Вот с того момента ему позволительно то, что не позволительно больше ни одному руководителю ни одного региона Российской Федерации. Даже представить невозможно, чтобы кому-то именно так позволили комментировать события в мире, события в России довольно резко, беспардонно, а иногда, можно сказать, почти в экстремистском ключе. Никому не позволено командовать вооруженными формированиями, которые подчиняются лично главе республики. Никому не позволительно столь нагло и дерзко нарушать законы РФ. Скажем прямо, законы РФ на территории Чечни не действуют. Более того, на территории Чечни не действуют и многие федеральные органы власти. Например, Следственный комитет. Следователи могут расследовать только то, что позволяет Рамзан Кадыров. А то, что Рамзану Кадырову не хочется, следователи даже не будут пытаться расследовать. Почему это происходит? Думаю, господин Путин считает, что, во-первых, тем самым снята дополнительная забота о в прошлом мятежном регионе, что вся ответственность теперь переложена на господина Кадырова. Кроме того, мне кажется, что господину Путину важно, что в его колоде карт силовиков СК, Росгвардия, МВД, ФСБ есть еще такая силовая структура, которая называется «Рамзан Кадыров и подчиненные ему силовые структуры». Это тоже какая-то сила в той системе противовеса, которая выстроена из силовиков РФ».

Еще будучи главой службы охраны своего отца, Кадыров брал в заложники родственников его соперников. Уже тогда в Чеченской республике пропадали первые заявители в Европейский суд по правам человека, говорит Ахмед Закаев – председатель правительства самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия в изгнании:

«Рамзан исполнял всю грязную работа с самого начала второй военной кампании – когда Путин официально сделал ставку на Кадырова-старшего. Хотя он номинально значился начальником его личной охраны, он создал отряды смерти. Все похищения местных имамов (религиозных деятелей), которые были нелояльны Кадырову, убийства руководителей местных администраций, которые помогали (местным) людям и пытались каким-то образом противодействовать пророссийской, античеченской политике Кадырова (отца) и его ближайшего окружения, в частности, его сына тоже. ... ликвидация политических оппонентов, людей, которые обращались в Страсбургский суд, которые подавали иски против России в связи с бесчеловечными преступлениями, их запугиванием... всем этим занимался Рамзан Кадыров».

В марте 2000 года в учебные заведения в Грозном во время занятий ворвались подчиненные Рамзана Кадырова и похитили племянников министра обороны в правительстве президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова, влиятельного полевого командира Магомеда Хамбиева. Одновременно были похищены женщины рода Хамбиевых. Став еще в 1997 году министром обороны и бригадным генералом, Магомед Хамбиев всю последнюю войну командовал так называемым Восточным фронтом.

В целях укрепления власти своего отца Ахмата Кадырова, обещавшего Путину «добровольную сдачу всех бойцов», нынешний глава Чечни применял крайне жестокие и радикальные меры. Ахмед Закаев вспоминает, как перед приближающимися президентскими выборами в России Владимир Путин получил подарок от сына и отца Кадыровых:

«То, что сегодня Кадыров практикует… он людей запугивает самыми низменными, грязными способами. Не будем далеко ходить, коснемся семьи Хамбиева. В тот момент, когда Кадыров якобы перетягивал его на свою сторону, они взяли в заложники всех его братьев, сестер и остальных родственников… Вот эти методы, которые разрушают чеченские семьи, самих чеченцев это программа тех, кто решил покорить народ, те традиции, которые препятствовали русификации, ассимиляции, которые делали чеченцев чеченцами».

Рамзана Кадырова никогда не смущало то, что его называют назначенцем и исполнителем Кремля. Он периодически заявляет, что гордится званием пехотинца Путина:

«Вы начинаете обвинять меня в том, что я пехотинец Путина, он там туда-сюда... Да, я пехотинец Путина! Да, он мой президент! Он мой командир! А у вас кто командир? Не Путин? Он и есть президент, он и есть командир, он и есть царь!»

В то же время глава Чеченской республики и его приближенные откровенно угрожают живущим чеченцам в Европе. Все угрозы транслируются на местном телевидении и социальных сетях:

«Сами себе вредите. Лет через 10, когда вы поумнеете или родители скажут, пора ехать домой, или погонят с Европы, вам некуда будет деваться. Тогда мы спросим с вас за каждое сказанное вами слово. Я знаю все сайты, на которых тусуется европейская молодежь. Фейсбук, Инстаграм, любой... каждое слово, написанное и сказанное там, мы берем на учет. Мы знаем данные всех и вся. Сегодня (у нас есть) современные технологии, поэтому не вредите сами себе. Сегодня не ответишь, но ответишь завтра».

В январе этого года в своем Инстаграм-аккаунте он открыто пригрозил убийством Ахмеду Закаеву, живущему в Британии:

«Ты приезжай домой поскорей. Как только ты приедешь, я тебя засуну в подвал или убью выстрелом в лоб. Я возьму на себя этот грех и перед Богом, и перед народом. Ты и такие, как ты... от вас ваши собственные родственники отказались».

До этого Кадыров несколько раз заставлял родственников Ахмеда Закаева, проживающих в Чеченской республике, приносить извинения за политическую деятельность своего родственника и отказываться от него в мечети.

Кирилл Коротеев, руководитель международной практики «Агора», однозначно считает коллективное наказание, используемое Кадыровым, произволом.

«Ни одна норма российского права не позволяет наказание вне процедур, установленных законом, и за действия, которые не запрещены законом», – говорит он.

Директор «Центра анализа и предотвращения конфликтов» Екатерина Сокирянская считает, что «коллективное наказание строго запрещено российским законодательством и международным гуманитарным правом. Никто не может быть подвержен наказанию за нарушения или преступления, совершенные другими людьми».

Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин называет действия Рамзана Кадырова преступлением:

«Но есть определенная категория чиновников, для которых законы Российской Федерации не работают или работают очень избирательно. Кадыров понимает, что останется безнаказанным. Он очень уверенно себя чувствует, и совершает преступления вновь и вновь. На мой взгляд, совершенно демонстративно глумясь над международными законами и законами Российской Федерации».

Так ли влиятелен и самостоятелен Рамзан Кадыров, как кажется? Ведь он сам все время заявляет, что он – пехотинец Путина.

В декабре 2014 года, отправляя чеченских военнослужащих на войну в Сирии, на стадионе имени своего отца Кадыров заявил в очередной раз:

«Пришло время сделать свой осознанный выбор, и мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть».

Ахмед Закаев сомневается в его самостоятельности и, более того, считает, что выполнение наиболее тяжких преступлений возлагается именно на него:

«Рамзан Кадыров или кто-либо в Чечне по своей собственной инициативе никогда ничем подобным не мог заниматься. Это все было ему поручено теми, кто затеял эту преступную войну против чеченского народа и сделали ставку на старшего (Ахмата Кадырова) и на младшего (Рамзана Кадырова). А всю грязную работу было поручено выполнить Рамзану».

Олег Орлов, глава программы «Горячие точки» центра «Мемориал» считает, что Кадыров – это «Туз» в колоде карт Путина:

«Заметим, что господин Кадыров выполняет самые разные функции. Например, направляет своих силовиков в Сирию, когда это надо. И они там выполняют функции, которые им указывает господин Путин. В конце концов, силовики Кадырова это та крайняя мера, которую господин Путин всегда сможет использовать для подавления протестов, если он увидит, что его силовые структуры действуют не так, как ему хотелось бы, то у него есть и эта карта в его колоде».

Глава Чеченской республики бывает крайне недоволен, когда объявляют санкции против него или его жены, дочерей и лошадей. Он несколько раз с удивлением заявлял, «почему мои нарушенные права никто не защищает. Какое отношение к моей деятельности имеют мои жена и дочери?»:

«Смешно, на самом деле смешно. Вот это и есть их демократия, свобода слова, права человека. Замужние мои дочери при чем тут... я политикой занимаюсь, они политикой не занимаются. Культура, мода, образование... при чем тут моя жена, которая никогда не была в политике? (Она) занимается хозяйством, домашними делами. Это смешно».

В данный момент все зависит от политической воли Кремля, а ее нет», замечает директор «Центра анализа и предотвращения конфликтов» Екатерина Сокирянская:

«У Европы практически не осталось никаких механизмов воздействия на внутриполитическую ситуацию в России, особенно в сфере нарушения прав человека», – подытожила она.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG