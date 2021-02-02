Кадыров без границ, или Заложники федерального значения

Коллективная ответственность стала в Чечне инструментом давления на инакомыслящих: за любого критика власти ответит не только он, но и весь его род. Эксперты, впрочем, полагают, что к такой форме отношений с обществом Рамзан Кадыров шел давно, и по договоренности с Кремлем.

Публичные извинения в эфире ЧГТРК (Гостелерадио Чеченской республики) тех, кто осмелился выступить с критикой власти, стали в Чечне традицией. Но это не единственная форма коллективной ответственности, которую власть республики использует в борьбе с инакомыслящими. И укрыться от нее не удается даже за границей – род обязан так же публично проклясть и отречься от своего вышедшего из-под контроля представителя.

Методы коллективного наказания в отношении представителей чеченского народа Кадыров использует давно, говорит Олег Орлов, глава программы «Горячие точки» центра «Мемориал»:

«С момента установления его власти, примерно в 2007 году, он был уже более-менее полноценным хозяином Чечни. Его власть укреплялась и (к тому времени) она была уже сильна. Вот с того момента ему позволительно то, что не позволительно больше ни одному руководителю ни одного региона Российской Федерации. Даже представить невозможно, чтобы кому-то именно так позволили комментировать события в мире, события в России – довольно резко, беспардонно, а иногда, можно сказать, почти в экстремистском ключе. Никому не позволено командовать вооруженными формированиями, которые подчиняются лично главе республики. Никому не позволительно столь нагло и дерзко нарушать законы РФ. Скажем прямо, законы РФ на территории Чечни не действуют. Более того, на территории Чечни не действуют и многие федеральные органы власти. Например, Следственный комитет. Следователи могут расследовать только то, что позволяет Рамзан Кадыров. А то, что Рамзану Кадырову не хочется, следователи даже не будут пытаться расследовать. Почему это происходит? Думаю, господин Путин считает, что, во-первых, тем самым снята дополнительная забота о в прошлом мятежном регионе, что вся ответственность теперь переложена на господина Кадырова. Кроме того, мне кажется, что господину Путину важно, что в его колоде карт силовиков – СК, Росгвардия, МВД, ФСБ – есть еще такая силовая структура, которая называется «Рамзан Кадыров и подчиненные ему силовые структуры». Это тоже какая-то сила в той системе противовеса, которая выстроена из силовиков РФ».

Еще будучи главой службы охраны своего отца, Кадыров брал в заложники родственников его соперников. Уже тогда в Чеченской республике пропадали первые заявители в Европейский суд по правам человека, говорит Ахмед Закаев – председатель правительства самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия в изгнании:

«Рамзан исполнял всю грязную работа с самого начала второй военной кампании – когда Путин официально сделал ставку на Кадырова-старшего. Хотя он номинально значился начальником его личной охраны, он создал отряды смерти. Все похищения местных имамов (религиозных деятелей), которые были нелояльны Кадырову, убийства руководителей местных администраций, которые помогали (местным) людям и пытались каким-то образом противодействовать пророссийской, античеченской политике Кадырова (отца) и его ближайшего окружения, в частности, его сына тоже. ... ликвидация политических оппонентов, людей, которые обращались в Страсбургский суд, которые подавали иски против России в связи с бесчеловечными преступлениями, их запугиванием... всем этим занимался Рамзан Кадыров».

В марте 2000 года в учебные заведения в Грозном во время занятий ворвались подчиненные Рамзана Кадырова и похитили племянников министра обороны в правительстве президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова, влиятельного полевого командира Магомеда Хамбиева. Одновременно были похищены женщины рода Хамбиевых. Став еще в 1997 году министром обороны и бригадным генералом, Магомед Хамбиев всю последнюю войну командовал так называемым Восточным фронтом.

В целях укрепления власти своего отца Ахмата Кадырова, обещавшего Путину «добровольную сдачу всех бойцов», нынешний глава Чечни применял крайне жестокие и радикальные меры. Ахмед Закаев вспоминает, как перед приближающимися президентскими выборами в России Владимир Путин получил подарок от сына и отца Кадыровых:

«То, что сегодня Кадыров практикует… он людей запугивает самыми низменными, грязными способами. Не будем далеко ходить, коснемся семьи Хамбиева. В тот момент, когда Кадыров якобы перетягивал его на свою сторону, они взяли в заложники всех его братьев, сестер и остальных родственников… Вот эти методы, которые разрушают чеченские семьи, самих чеченцев – это программа тех, кто решил покорить народ, те традиции, которые препятствовали русификации, ассимиляции, которые делали чеченцев – чеченцами».

Рамзана Кадырова никогда не смущало то, что его называют назначенцем и исполнителем Кремля. Он периодически заявляет, что гордится званием пехотинца Путина:

«Вы начинаете обвинять меня в том, что я – пехотинец Путина, он там туда-сюда... Да, я пехотинец Путина! Да, он мой президент! Он мой командир! А у вас кто командир? Не Путин? Он и есть президент, он и есть командир, он и есть царь!»

В то же время глава Чеченской республики и его приближенные откровенно угрожают живущим чеченцам в Европе. Все угрозы транслируются на местном телевидении и социальных сетях:

«Сами себе вредите. Лет через 10, когда вы поумнеете или родители скажут, пора ехать домой, или погонят с Европы, вам некуда будет деваться. Тогда мы спросим с вас за каждое сказанное вами слово. Я знаю все сайты, на которых тусуется европейская молодежь. Фейсбук, Инстаграм, любой... каждое слово, написанное и сказанное там, мы берем на учет. Мы знаем данные всех и вся. Сегодня (у нас есть) современные технологии, поэтому не вредите сами себе. Сегодня не ответишь, но ответишь завтра».

В январе этого года в своем Инстаграм-аккаунте он открыто пригрозил убийством Ахмеду Закаеву, живущему в Британии:

«Ты приезжай домой поскорей. Как только ты приедешь, я тебя засуну в подвал или убью выстрелом в лоб. Я возьму на себя этот грех и перед Богом, и перед народом. Ты и такие, как ты... от вас ваши собственные родственники отказались».

До этого Кадыров несколько раз заставлял родственников Ахмеда Закаева, проживающих в Чеченской республике, приносить извинения за политическую деятельность своего родственника и отказываться от него в мечети.

Кирилл Коротеев, руководитель международной практики «Агора», однозначно считает коллективное наказание, используемое Кадыровым, произволом.

«Ни одна норма российского права не позволяет наказание вне процедур, установленных законом, и за действия, которые не запрещены законом», – говорит он.

Директор «Центра анализа и предотвращения конфликтов» Екатерина Сокирянская считает, что «коллективное наказание строго запрещено российским законодательством и международным гуманитарным правом. Никто не может быть подвержен наказанию за нарушения или преступления, совершенные другими людьми».

Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин называет действия Рамзана Кадырова преступлением:

«Но есть определенная категория чиновников, для которых законы Российской Федерации не работают или работают очень избирательно. Кадыров понимает, что останется безнаказанным. Он очень уверенно себя чувствует, и совершает преступления вновь и вновь. На мой взгляд, совершенно демонстративно глумясь над международными законами и законами Российской Федерации».

Так ли влиятелен и самостоятелен Рамзан Кадыров, как кажется? Ведь он сам все время заявляет, что он – пехотинец Путина.

В декабре 2014 года, отправляя чеченских военнослужащих на войну в Сирии, на стадионе имени своего отца Кадыров заявил в очередной раз:

«Пришло время сделать свой осознанный выбор, и мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть».

Ахмед Закаев сомневается в его самостоятельности и, более того, считает, что выполнение наиболее тяжких преступлений возлагается именно на него:

«Рамзан Кадыров или кто-либо в Чечне по своей собственной инициативе никогда ничем подобным не мог заниматься. Это все было ему поручено теми, кто затеял эту преступную войну против чеченского народа и сделали ставку на старшего (Ахмата Кадырова) и на младшего (Рамзана Кадырова). А всю грязную работу было поручено выполнить Рамзану».

Олег Орлов, глава программы «Горячие точки» центра «Мемориал» считает, что Кадыров – это «Туз» в колоде карт Путина:

«Заметим, что господин Кадыров выполняет самые разные функции. Например, направляет своих силовиков в Сирию, когда это надо. И они там выполняют функции, которые им указывает господин Путин. В конце концов, силовики Кадырова – это та крайняя мера, которую господин Путин всегда сможет использовать для подавления протестов, если он увидит, что его силовые структуры действуют не так, как ему хотелось бы, то у него есть и эта карта в его колоде».

Глава Чеченской республики бывает крайне недоволен, когда объявляют санкции против него или его жены, дочерей и лошадей. Он несколько раз с удивлением заявлял, «почему мои нарушенные права никто не защищает. Какое отношение к моей деятельности имеют мои жена и дочери?»:

«Смешно, на самом деле смешно. Вот это и есть их демократия, свобода слова, права человека. Замужние мои дочери при чем тут... я политикой занимаюсь, они политикой не занимаются. Культура, мода, образование... при чем тут моя жена, которая никогда не была в политике? (Она) занимается хозяйством, домашними делами. Это смешно».

В данный момент все зависит от политической воли Кремля, а ее нет», замечает директор «Центра анализа и предотвращения конфликтов» Екатерина Сокирянская:

«У Европы практически не осталось никаких механизмов воздействия на внутриполитическую ситуацию в России, особенно в сфере нарушения прав человека», – подытожила она.