Сухумский аэропорт выходит из пике?

В интервью абхазскому телевидению президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о проектах восстановления сухумского аэропорта и газификации. По мнению экспертов, аэропорт требует огромных затрат, а вопрос газификации упирается в отсутствие рыночных тарифов и проблему хронических неплатежей за потребляемые ресурсы.

Вопрос ремонта и реконструкции сухумского аэропорта обсуждается при каждом новом президенте Абхазии уже много лет подряд. Однако решить его пока никому не удалось. И вот президент Аслан Бжания объявил, что сухумский аэропорт начнет работать в 2024 году:

«На встрече с президентом Российской Федерации мы поднимали ряд вопросов. В частности, для нас очень важно, чтобы заработал аэропорт города Сухум. И аэропорт города Сухум заработает. Это произойдет не позднее 2024 года. В две недели один раз проходит совещание в Минтрансе, сюда уже неоднократно приезжали специалисты из Минтранса, сюда приезжали потенциальные инвесторы, этот проект будет запущен. Там будет работать больше одной тысячи человек. Тысяча человек найдет рабочие места в аэропорту. Конечно, если бы эту задачу можно было решить за один день, она была бы решена и ранее тоже. Но мы будем эту задачу решать, и мы ее решим. Положительное решение этой задачи будет определять судьбу этого правительства. Если эта задача в 2024 году не будет решена, нам незачем сидеть в этих кабинетах!»

Экономист Ахра Аристава напомнил, как вопрос открытия аэропорта пытались решить при президенте Рауле Хаджинба:

«В 2015 году я работал в правительстве, и у нас стояла задача – оказать инвестиционное содействие восточным районам Абхазии. Было два подхода: один – отдать инвестору, второй – постараться самостоятельно решить этот вопрос. Но когда у нас решался вопрос ввозного НДС, пошли митинги, это превратилось в политику, бюджетный план был сорван. А аэропорт требует больших инвестиций – от двух до трех миллиардов рублей. Там требовался капитальный ремонт сооружений, необходимо новое современное оборудование, требовался и ремонт полосы. Лично я был сторонником открытия абхазской авиакомпании, чтобы уже в нее привлечь инвестора. Был второй план с привлечением инвестора, но, к сожалению, инвестор не смог вытянуть финансово этот проект».

По мнению Ахры Аристава, аэропорт стране очень нужен, но пока нет информации, чтобы судить о том, как этот проект будет реализован:

«Аэропорт, конечно, стране нужен. Это, в первую очередь, отразится и на столице, и на Восточной Абхазии. Если аэропорт откроется, то улучшится экономическая ситуация. Но информации по аэропорту пока очень мало. Насколько я понял, речь идет о российских госинвестициях. А в какой форме? Кто как участвует? Деталей пока мало. Не объявлена сумма инвестиций, объявили только, что этим вопросом занимается Минтранс и есть поддержка российского правительства».

Аслан Бжания сообщил и о том, что Россия в ближайшее время приступает к реализации проекта газификации Абхазии:

«Следующий проект связан с газификацией. Это – альтернатива в известной степени электроэнергетике, резервная система. У нас прошли предварительные переговоры, соответствующее поручение дано. Наши российские друзья изыскали нам около 80 млн рублей. До 30 марта мы дадим заказ проектному институту, который за несколько месяцев разработает схему газификации Республики Абхазия. До конца года у нас должны быть документы по газификации, и на это мы не потратим ни одного рубля. Нам помогут таким образом. После чего начнется этот процесс. Сейчас мне сложно говорить, сколько это займет времени, по газификации пока сроков у меня нет. Чуть позже, когда это станет ясно, мы нашу общественность проинформируем и обязательно скажем. И этот проект мы тоже реализуем».

В вопросе газификации Ахра Аристава видит много подводных камней и считает, что прежде, чем реализовывать этот проект, необходимо тщательно просчитать все риски:

«У нас есть потребление газа в баллонах. Оно стабильное, устойчивое, люди платят за газ. Полная газификация касается промышленных предприятий, но газифицировать частный сектор я бы сейчас не спешил. Это связано с тем, что мы можем попасть в такую же ситуацию, как Белоруссия и Украина – пойдут неплатежи, потом возникнет напряженность с Россией, зачем это нам надо? Мы должны сначала отрегулировать оплату за электроэнергию. Если у нас все наладится, не будет проблемы, когда кто-то платит, а кто-то не платит… Это наш внутренний вопрос, и то, посмотрите, как сейчас трясло всю страну и все общество. А вы представьте, если у нас будет такая ситуация с Россией? Поэтому это осторожно надо делать. Это, скорее, даже политический проект, надо все десять раз просчитать. Если иметь в виду отопление, то тут я не знаю, дороже или дешевле будет? У нас по тарифам вопросы не отрегулированы. По воде тариф не отрегулирован, он не рыночный, на электроэнергию тариф не отрегулирован. Нам надо еще массу проблем решить, прежде чем к этому прийти».

Кроме того, опыт показывает, что рост тарифа на ту или иную услугу легко может стать причиной и политического кризиса, и смены власти. Руководство Абхазии, по словам Ахры Аристава, сначала должно ответить на вопрос, как оно будет действовать в ситуации, когда Россия будет поставлять газ, а местное население не станет за него платить? Заработная плата у людей маленькая, добиться оплаты будет нелегко.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия